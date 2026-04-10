Yeferson Cossio involucrado en otro escándalo: lo acusan de promocionar lotes sin licencia y hasta la alcaldía se pronunció

Alcaldía de Acacías alerta por promoción de proyecto sin licencia difundido por Yeferson Cossio - crédito @alcaldiaacacias/ Instragram - Google Maps

La Alcaldía de Acacías lanzó una advertencia pública tras la circulación en redes sociales de mensajes promocionales sobre el Proyecto Damasco, un desarrollo inmobiliario que, según confirmaron las autoridades locales, no cuenta con licencia urbanística ni aval de la Secretaría de Planeación y Vivienda.

Figuras influyentes en el ámbito digital, como Yeferson Cossio, Cintia Cossio, Jhoan López y Zionh Wang, han impulsado la difusión de este proyecto, lo que llevó a la administración municipal a intensificar el monitoreo y control sobre la legalidad de las promociones inmobiliarias.

De acuerdo con el comunicado oficial, la Alcaldía Municipal de Acacías alertó: “En los últimos días, se ha realizado la difusión de contenido publicitario en redes sociales y otros medios digitales, promovido por influencers, relacionado con la oferta de proyectos de loteo en el municipio, entre ellos el denominado ‘Proyecto Damasco’. Al respecto, la Administración Municipal se permite aclarar que este proyecto no cuenta con licencia urbanística expedida por la Secretaría de Planeación y Vivienda, requisito obligatorio según la normatividad vigente en materia de ordenamiento territorial. Asimismo, se informa que sobre el predio en mención existe una medida de sellamiento impuesta por la Inspección Primera de Policía, debido al desarrollo de actividades sin el cumplimiento de los requisitos legales”.

Según la administración, la promoción de proyectos inmobiliarios sin el respaldo legal exigido representa riesgos significativos para los potenciales compradores. “La promoción y comercialización de este tipo de proyectos sin el lleno de los requisitos legales puede generar graves riesgos para la ciudadanía, tales como la pérdida de la inversión, dificultades para acceder a servicios públicos, problemas en la legalización de los predios y sanciones administrativas, incluyendo multas y órdenes de demolición”, señala el comunicado.

La Secretaría de Planeación y Vivienda reiteró que la ausencia de licencia urbanística puede derivar en la imposibilidad de acceder a servicios básicos y en la imposibilidad de legalizar los derechos de propiedad. Además, los compradores podrían enfrentar la demolición de las construcciones y la pérdida de su inversión, debido a la imposición de medidas de sellamiento y sanciones por parte de la Inspección de Policía.

La administración municipal puso énfasis en la responsabilidad de quienes promocionan estos desarrollos en plataformas digitales, invitando a actuar con cautela y a verificar la legalidad de cualquier información relacionada con proyectos de loteo. El comunicado oficial subraya: “Se hace un llamado a quienes promocionan este tipo de iniciativas en medios digitales para que actúen con responsabilidad y verifiquen la legalidad de la información que difunden”.

La Alcaldía de Acacías instó a la comunidad a consultar previamente cualquier propuesta de inversión inmobiliaria ante la Secretaría de Planeación y Vivienda: “La Alcaldía invita a la comunidad a verificar previamente cualquier proyecto inmobiliario ante la Secretaría de Planeación y Vivienda antes de realizar inversiones, con el fin de proteger su patrimonio”.

El documento concluye reafirmando el compromiso de la administración local con la vigilancia y control de las actividades inmobiliarias en el municipio: “La Administración Municipal reitera su compromiso de continuar ejerciendo acciones de inspección, vigilancia y control, garantizando el cumplimiento de la normatividad y la protección del interés general”.

Las autoridades reiteraron que el llamado a la legalidad es para compradores, promotores y usuarios de redes sociales, recordando que la documentación y los permisos constituyen la única garantía ante posibles fraudes, sanciones o pérdidas patrimoniales.