Reclusos construyeron “apartamentos” y “suites personalizadas” en la cárcel de Itagüí: cambiaron techos, pisos y paredes

Las obras en la cárcel La Paz de Itagüí se identificaron en tres pabellones - crédito Colprensa

Las irregularidades que se registran al interior de la cárcel de Itagüí (Centro Penitenciario La Paz) siguen causando indignación, debido a las comodidades y beneficios con los que viven los reclusos y a la falta de control por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Además de la parranda vallenata en la que estuvo el cantante Nelson Velásquez –que asegura que desconocía que su visita al penal no estaba autorizada por las autoridades–, se conoció que en 2025 se llevaron a cabo construcciones en algunas zonas de la cárcel, las cuales servirían para dar “confort” a las personas privadas de la libertad.

Noticias RCN tuvo acceso a fotografías que dejan en evidencia las obras que se adelantaron en los pabellones 1, 2 y 5 del centro penitenciario de máxima seguridad; en el primero están recluidos algunos de los criminales de la Oficina de Envigado que han estado adelantando diálogos de paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Las construcciones incluyeron pisos de marmol y duchas personalizadas - crédito Inpec

De acuerdo con la investigación adelantada por el informativo, las construcciones en cuestión incluyeron una especie de “apartamentos de lujo”, pisos mármol, suites y duchas personalizadas y adecuaciones de celdas y de zonas comunes. Nada de esto fue autorizado por las autoridades competentes, según confirmó la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec) al medio citado.

“En las celdas en las que actualmente están estas 23 personas que están supuestamente sentadas en las mesas de diálogo sociojurídicos, supuestamente también se han hecho refacciones, cambiándole el piso, cambiándole el techo, revocando las paredes, como si realmente fueran unos apartamentos y no unas celdas”, explicó a Noticias RCN la concejala Claudia Carrasnquilla.

La entidad supo sobre la realización de las obras hasta el 22 de diciembre de 2025, cuando llevó a cabo una inspección en el penal. De inmediato, suspendió una de las construcciones que estaba en desarrollo, pero otra ya estaba completamente terminada. Además, según informó la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla, aunque el personal que realizó las intervenciones aparentemente fue contratado, los mismos internos sirvieron como mano de obra.

Los mismos reclusos de la cárcel contribuyeron a las contrucciones, junto con personal contratado - crédito Jim Lo Scalzo/EFE/EPA

La Uspec lo confirmó en un oficio revelado por el informativo: “Se evidenció que la PPL (persona privada de la libertad) se encontraba ejecutando obras de modificación y ampliación de celdas”. Además, aclaró que en las obras se utilizaron ciertos materiales que ponen en riesgo la estructura, la cual también se ve afectada por los acabados irregulares que presentan las construcciones.

Carrasquilla afirmó que las autoridades deben investigar los hechos para esclarecer cómo fue posible que los reclusos adelantaran obras dentro del penal para vivir con comodidades y privilegios.

“¿Cómo lo hicieron? ¿Quién pagó esta construcción? ¿Con autorización y permiso de quién lo hicieron? ¿Por qué estos presos de La Oficina, sentados con el Gobierno en la Paz Urbana, tienen privilegios en este penal? ¿Habrían diseñado incluso sus propios alojamientos?”, cuestionó la concejala.

La parranda vallenata que desató indignación

Imágenes difundidas exhiben la actuación del artista vallenato en un evento con bebidas y jefes criminales, lo que obligó a suspender los diálogos entre el Gobierno y estructuras delictivas - crédito @claudiacarrasq / X

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) está investigando por qué el cantante Nelson Velásquez pudo ingresar al penal para hacer una presentación ante los reclusos, puesto que ni el Ministerio de Justicia y del Derecho ni la Dirección General del Inpec autorizaron la realización de esa actividad.

Además, tomó medidas para garantizar el control adecuado del centro carcelario, empezando por el cambio inmediato del director encargado del establecimiento y el traslado de comandante de vigilancia. Además, ordenó la intervención de los Grupos Especiales en el pabellón de alta seguridad de la cárcel.

Inpec anunció investigación por fiesta en la cárcel de Itagüí - crédito Inpec

Por su parte, la Delegación de Paz Urbana del Gobierno nacional, Medellín y el Valle de Aburrá suspendió la agenda de interlocución con los “voceros” de estructuras del crimen organizado de alto impacto.

“Rechazamos de manera contundente y categórica lo ocurrido, y a partir del día de hoy suspendemos la agenda de interlocución con los Voceros de las Estructuras hasta no tener claridad sobre su responsabilidad en los hechos ocurridos”, indicó la delegación en un comunicado.