Colombia

Petro respondió a Andesco tras advertencias por tarifas de agua y defendió su reducción: “Buscarán magistrados amigos para tumbar la medida”

El jefe de Estado aseguró que la medida permitirá reducir el costo del servicio, mientras Andesco advierte posibles efectos sobre la inversión y la prestación

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Petro afirmó que la reducción de tarifas es viable y recordó que este tipo de medidas ya fue implementado durante su administración en Bogotá con el esquema de consumo mínimo vital - crédito Ovidio González/Presidencia y Andina
Petro afirmó que la reducción de tarifas es viable y recordó que este tipo de medidas ya fue implementado durante su administración en Bogotá con el esquema de consumo mínimo vital - crédito Ovidio González/Presidencia y Andina

El presidente Gustavo Petro se pronunció frente a las críticas de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) sobre el nuevo marco tarifario del agua potable, defendiendo la reducción en los costos para los usuarios y cuestionando la oposición del gremio.

El mandatario aseguró que la medida ya ha sido aplicada previamente y reiteró que la política busca garantizar acceso y calidad del servicio.

En una publicación realizada en su cuenta de X, el jefe de Estado reaccionó a los señalamientos del presidente de Andesco, Camilo Sánchez, que había advertido sobre posibles efectos negativos de la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento (CRA).

Petro sostuvo que la iniciativa hace parte del programa de gobierno y afirmó que es viable disminuir las tarifas. “La CRA expidió una resolución en donde se aplica el programa de mi gobierno de bajar las tarifas del agua potable. Ya lo hice en Bogotá Humana con el consumo mínimo vital de agua”, escribió el mandatario.

El pronunciamiento del presidente se dio luego de que Sánchez publicara una columna en la que cuestiona el nuevo esquema tarifario, señalando posibles impactos sobre la sostenibilidad del servicio y la inversión en infraestructura.

Posiciones encontradas sobre el nuevo marco tarifario

El jefe de Estado cuestionó a los operadores privados del servicio y aseguró que históricamente han rechazado este tipo de reformas regulatorias - crédito @petrogustavo/X
El jefe de Estado cuestionó a los operadores privados del servicio y aseguró que históricamente han rechazado este tipo de reformas regulatorias - crédito @petrogustavo/X

En su mensaje, Petro también lanzó críticas hacia los actores privados del sector y aseguró que históricamente han rechazado este tipo de medidas. “Cómo siempre en el país, los dueños privados del agua responden que no se puede y se alistan a buscar magistrados amigos para tumbar la medida”, afirmó.

El presidente defendió que la reducción tarifaria es posible y reiteró que su experiencia previa en la administración distrital de Bogotá respalda esta política.

La política de privatización del agua potable es un fracaso porque no atrajo inversión privada a los acueductos, solo cedió los acueductos públicos existentes a la propiedad privada de los políticos de la región y de algunas multinacionales”, señaló.

En la misma línea, aseguró que la inversión en el sector ha sido asumida principalmente por el Estado, a través de transferencias a los municipios, y calificó este esquema como insuficiente. “Por eso la calidad del agua potable, con excepción de algunas regiones es mala”, indicó.

Advertencias del gremio sobre sostenibilidad e inversión

Camilo Sánchez Ortega, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco). FOTO: ARCHIVO PARTICULAR
Andesco señaló que el nuevo esquema tarifario podría desincentivar la inversión, al reducir la rentabilidad del capital y modificar los criterios de reconocimiento de costos - crédito Andesco

Por su parte, Camilo Sánchez, presidente de Andesco, expresó en su columna titulada “La falsa ilusión de bajar las tarifas de agua” que el nuevo marco tarifario presenta riesgos en su formulación y aplicación. El dirigente gremial cuestionó el proceso de aprobación de la regulación y la falta de participación efectiva.

La expedición del nuevo marco tarifario de acueducto es el ejemplo perfecto de una institucionalidad irresponsable, sin oportunidades de participación efectiva, agravada con un texto aprobado muy diferente al que fue sometido a consulta”, afirmó.

Sánchez también advirtió que el esquema podría afectar la capacidad de inversión del sector. Según explicó, la reducción en el reconocimiento del capital invertido desincentivaría el desarrollo de infraestructura. “Cambiar los esquemas de reconocimiento de las inversiones es una invitación a no hacerlas”, señaló, agregando que el nuevo modelo acerca la rentabilidad a niveles de instrumentos financieros de bajo riesgo.

En otro pronunciamiento, Andesco alertó sobre posibles consecuencias del nuevo marco tarifario para empresas y usuarios. El gremio manifestó preocupaciones por la implementación de la medida, incluyendo los tiempos previstos y los requisitos técnicos.

“Se advierte sobre la alarmante ausencia de un período de transición adecuado”, indicó la organización, señalando que la entrada en vigencia prevista para el 1 de julio de 2026 exigiría procesos complejos como estudios tarifarios, estructuración de planes de inversión y adecuación de sistemas.

Asimismo, Andesco advirtió que, aunque la medida busca reducir tarifas, podría generar presiones al alza debido a nuevas obligaciones en materia ambiental, gestión del riesgo y estándares operativos.

Argumentos del Gobierno sobre reducción tarifaria

El debate se desarrolla en torno a la implementación del nuevo marco tarifario, que entraría en vigencia en julio de 2026 para prestadores con más de 5.000 usuarios - crédito Iván Valencia/AP
El debate se desarrolla en torno a la implementación del nuevo marco tarifario, que entraría en vigencia en julio de 2026 para prestadores con más de 5.000 usuarios - crédito Iván Valencia/AP

El presidente Petro explicó que la norma expedida por la CRA interviene un componente específico de la tarifa conocido como WACC, relacionado con la rentabilidad del capital invertido por los prestadores del servicio.

Además, cuestionó la relación entre este componente y las inversiones en el sector, como lo plantea Andesco. Según indicó, en varios casos las inversiones no han sido realizadas por operadores privados. “Andesco dice que del WACC salen las inversiones en agua, estas como se comprueba en Barranquilla por ejemplo, y en la mayor parte del país, nunca se ha producido”, sostuvo.

Finalmente, Petro aseguró que la implementación de la medida permitirá reducir las tarifas del agua potable a nivel nacional y que el Estado asumirá un papel más activo en la financiación del sector a través de reformas en el sistema de transferencias.

Según el presidente, la inversión en el sector ha sido realizada principalmente por el Estado, mientras que el nuevo enfoque busca fortalecer la financiación pública del servicio - crédito @petrogustavo/X
Según el presidente, la inversión en el sector ha sido realizada principalmente por el Estado, mientras que el nuevo enfoque busca fortalecer la financiación pública del servicio - crédito @petrogustavo/X

“Por tanto ahora tendremos menores tarifas de agua potable en toda Colombia y el país asumirá progresivamente (...) un fuerte camino público de inversiones en agua potable”, concluyó en su publicación.

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