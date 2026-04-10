Pelea entre adultos mayores terminó con un muerto: hombre de 84 años asesinó a uno de sus compañeros de 79 por problemas de convivencia en un hogar geriátrico

La muerte de un residente mayor, tras una riña, desencadenó procesos judiciales y puso en alarma a las autoridades locales, quienes investigan los factores detrás de los conflictos ocurridos en el establecimiento de adultos mayores - crédito Policái Nacional

Un caso de homicidio en hogar geriátrico conmocionó el corregimiento de Anaime, en Cajamarca, Tolima, el pasado martes 7 de abril.

Mario Gutiérrez Cárdenas, de 79 años, residente permanente del establecimiento, murió tras ser agredido presuntamente por José Ananías Cárdenas, de 84 años, usuario transitorio, quien fue detenido minutos después y enfrenta cargos judiciales por homicidio.

En el hogar geriátrico de Anaime, Tolima, se produjo una riña mortal entre dos adultos mayores. Mario Gutiérrez Cárdenas falleció al recibir varias heridas en el pecho y el rostro, supuestamente con un arma cortopunzante, infligidas por José Ananías Cárdenas.

El sospechoso fue capturado por la Policía de Cajamarca y la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos de homicidio. Actualmente, cumple medida de aseguramiento en prisión domiciliaria mientras continúa el proceso judicial.

Disputas previas y causas del enfrentamiento

Según medios reegionales, la relación entre ambos adultos mayores estuvo marcada por desacuerdos constantes antes del incidente fatal. El medio indicó la existencia de una pelea previa, acontecida hace cerca de un año, relacionada con una mascota.

Informativo El Tolima detalló que las discusiones entre los involucrados se dieron de forma reiterada durante más de un año,

De acuerdo con Semana, el ataque ocurrió al interior del establecimiento y el objeto utilizado habría sido de madera.

Ecos de Cobeima sostienen que los hechos se presentaron a las afueras del hogar y que la víctima sufrió heridas con arma blanca. No existe, hasta el momento, un motivo concreto definido para la disputa.

Proceso judicial y medidas tras el homicidio en hogares de adultos mayores

Informativo El Tolima informó que la Policía de Cajamarca detuvo a José Ananías Cárdenas minutos después del hecho. El hombre fue hallado caminando por el parque principal del corregimiento, sin signos aparentes de alteración, y fue presentado ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Cajamarca.

La Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de homicidio y solicitó una medida de aseguramiento de prisión domiciliaria, dada su condición de adulto mayor.

Ecos de Cobeima reveló que el procesado no aceptó los cargos, aunque existen pruebas recopiladas por las autoridades. El juez de control de garantías avaló la prisión domiciliaria.

Las tres fuentes coinciden en que las investigaciones judiciales están en curso, con la participación de equipos psicológicos y la recolección de testimonios para esclarecer las circunstancias del hecho.

Reacción social y preocupaciones sobre la convivencia en el Tolima

El alcalde de Cajamarca, Camilo Valencia, lamentó el suceso y señaló que se adelantan pesquisas sobre supuestos factores psicológicos que podrían haber influido en el desenlace.

“El hecho ya está siendo materia de investigación, realizando un análisis psicológico tanto al agresor como a las personas vinculadas a este hogar para que, con su testimonio, se pueda determinar si existía algún trastorno o dificultad no común dentro de su residencia”, sostuvo el funcionario local en diálogos con Semana.

Por su parte, las autoridades, señalaron la necesidad de fortalecer la convivencia en los hogares de adultos mayores y enfatizar la prevención de conflictos internos para evitar nuevos episodios de violencia. Organizaciones locales y responsables institucionales expresan alarma ante el impacto de la intolerancia y la falta de diálogo en estos ambientes.

A raíz del caso, el alcalde hizo un llamado a la comunidad para buscar la solución de los desacuerdos a través del diálogo y construir espacios más seguros para los adultos mayores.