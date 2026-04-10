Colombia

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: alias Yako podría ser expulsado de la JEP por su rol en el asesinato del exprecandidato presidencial

Kendy Téllez Álvarez, miembro de la Segunda Marquetalía, goza de beneficios por estar vinculado a la Sala de Amnistía de la jurisdicción

Guardar
Alias Yako podría ser expulsado de la JEP por su rol en el plan contra el exprecandidato presidencial- crédito Colprensa y X
Alias Yako podría ser expulsado de la JEP por su rol en el plan contra el exprecandidato presidencial- crédito Colprensa y X

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inició un incidente de desacato contra Kendy Téllez Álvarez, conocido como alias Yako, miembro de la Segunda Marquetalia, tras la información divulgada por la Fiscalía General de la Nación sobre su posible participación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay en junio de 2025.

El procedimiento busca determinar si alias Yako incumplió el régimen de condicionalidad, requisito clave para mantener los beneficios judiciales según la Sala de Amnistía de la JEP.

La decisión, anunciada el viernes 10 de abril de 2026, se tomó después de que el órgano investigativo y la Policía Nacional publicaran un cartel ofreciendo una recompensa de $500.000,000 por datos que permitan la captura de Téllez Álvarez. Según la JEP, la investigación incluye solicitudes de información a distintas entidades del Estado para esclarecer la situación del compareciente.

Si se confirma que Kendy Téllez Álvarez participó en actividades armadas ilegales, podría ser expulsado de la JEP y afrontar sus causas ante la justicia ordinaria, perdiendo los beneficios que había conseguido bajo esta jurisdicción.

Cabe recordar que el régimen de condicionalidad del tribunal exige a los procesados cumplir compromisos verificables como aportar a la verdad, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición de delitos.

Fevcol pidió que expulsen a alias Yako de la JEP por su participación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Fevcol enfatiza que permitir su permanencia sería un precedente de erosión de la credibilidad del sistema transicional - crédito @FevcolFed/X
Fevcol enfatiza que permitir su permanencia sería un precedente de erosión de la credibilidad del sistema transicional - crédito @FevcolFed/X

La Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (Fevcol) solicitó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) expulse a Kendry Téllez Álvarez —identificado como alias Yako o “Yacopí”— del sistema transicional, tras conocerse su presunta implicación en el asesinato del exsenador Miguel Uribe Turbay y su reincidencia en hechos delictivos posteriores a su sometimiento ante la justicia.

La organización argumentó que permitir la presencia actual de Téllez Álvarez en la JEP podría sentar un precedente riesgoso, que debilitaría la confianza en los mecanismos de verdad y reparación adoptados después del Acuerdo Final de Paz. Esta información fue presentada en una solicitud formal firmada por Sergio Alzate, representante judicial de las víctimas, según el documento entregado a la jurisdicción transicional.

Para la federación, alias Yako incumplió los requisitos esenciales para mantener los beneficios de la justicia especial, mostrando una desvinculación material del sistema. Fevcol sostiene que la permanencia de Téllez Álvarez en la JEP depende de su colaboración para establecer la verdad y garantizar la reparación de las víctimas, condiciones que, de acuerdo con la organización, han sido vulneradas.

La petición incluye medidas cautelares específicas. Fevcol pidió como medida provisional la suspensión inmediata de todos los beneficios y la expedición de una orden de captura preventiva contra Téllez Álvarez mientras se resuelve el hecho planteado. Este mecanismo persigue salvaguardar la integridad del sistema transicional y los derechos de las víctimas frente a posibles riesgos derivados del incumplimiento, afirmó la federación en su documento.

Testimonios judiciales vinculan a alias Yako con el crimen y detallan su papel en la planeación

Antes del asesinato, se habría intentado un primer ataque fallido en Villa Amalia, localidad de Engativá, reconfigurando el plan hasta consumarse en Bogotá - crédito X
Antes del asesinato, se habría intentado un primer ataque fallido en Villa Amalia, localidad de Engativá, reconfigurando el plan hasta consumarse en Bogotá - crédito X

El caso contra alias Yako cobró mayor solidez con los testimonios aportados por Simeone Pérez Marroquín, alias El Viejo, durante la audiencia de imputación que se celebró el 20 de marzo y que concluyó con la condena de Pérez Marroquín a 22 años de prisión por su participación en la planeación del ataque contra Uribe Turbay.

Según declaró El Viejo ante la justicia: “Quien me informó que la Segunda Marquetalia era la que había ordenado esta operación en contra del senador Miguel Uribe fue Kendry Téllez Álvarez, alias Yako (...) siempre se sostuvo la inteligencia, la información y la logística para ejecutar esa orden que impartió Kendry”.

De acuerdo con Pérez Marroquín, el vínculo entre él y alias Yako data de hace unos 20 años, cuando ambos compartieron reclusión en la cárcel La Picota de Bogotá, donde cumplían penas por homicidio.

Antes de la concreción del crimen contra el exsenador, indicó que Yako lo contactó para coordinar “trabajos importantes, como mover armas y cometer homicidios”, y le presentó a José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, quien fue jefe disidente de la Segunda Marquetalia y falleció en 2025, elemento que también figura en los argumentos de la federación en su solicitud a la JEP.

Temas Relacionados

Magnicidio Miguel Uribe TurbayAlias YakoJEPSegunda MarquetalíaColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Venezuela EN VIVO, Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia buscarán la victoria ante la “Vinotinto” en Cali, en medio del regreso del torneo que da un cupo al Mundial de la FIFA Brasil 2027

Colombia vs. Venezuela EN VIVO, Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto

Pelea entre adultos mayores terminó con un muerto: hombre de 84 años asesinó a uno de sus compañeros de 79 por problemas de convivencia en un hogar geriátrico

Las discusiones reiteradas entre residentes y la conmoción social tras el crimen exponen vacíos en los mecanismos de convivencia institucional

Pelea entre adultos mayores terminó con un muerto: hombre de 84 años asesinó a uno de sus compañeros de 79 por problemas de convivencia en un hogar geriátrico

Karina García habría sido despedida de ‘Qué hay pa’ dañar’ del Canal RCN: la modelo ya se pronunció

En redes sociales empezaron a circular rumores de que la exparticipante de La casa de los famosos habría sido despedida, información de la que García reveló detalles

Karina García habría sido despedida de ‘Qué hay pa’ dañar’ del Canal RCN: la modelo ya se pronunció

Este es el candidato a Contralor en Colombia que fue denunciado por acoso sexual y laboral: fue magistrado del Consejo Superior de la Judicatura

Las declaraciones de víctimas de acoso en el Consejo Superior de la Judicatura colocan en discusión el rigor y la transparencia institucionales exigidos en la designación del titular de la Contraloría

Este es el candidato a Contralor en Colombia que fue denunciado por acoso sexual y laboral: fue magistrado del Consejo Superior de la Judicatura

Gustavo Petro respondió al presidente de Ecuador, que lo acusó de no colaborar en la lucha contra el narcotráfico: “Son un insulto para Colombia”

El jefe de Estado exigió al vecino país que responda por la falta de vigiliancia en puertos marítimos de la zona

Gustavo Petro respondió al presidente de Ecuador, que lo acusó de no colaborar en la lucha contra el narcotráfico: “Son un insulto para Colombia”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

ENTRETENIMIENTO

Karina García habría sido despedida de ‘Qué hay pa’ dañar’ del Canal RCN: la modelo ya se pronunció

Karina García habría sido despedida de ‘Qué hay pa’ dañar’ del Canal RCN: la modelo ya se pronunció

⁠Eidevin López fue expulsado de ‘La casa de los famosos’: el porcentaje más alto en negativo en toda la historia del programa

Yeison Jiménez tendrá una misa homenaje en Bogotá: conozca fecha y lugar de la ceremonia religiosa

Campanita conmovió a todos en ‘La casa de los famosos Colombia’ tras sufrir una crisis emocional en medio de una actividad

Sara Corrales mostró el “rinconcito” que tendrá su hija Mila cuando nazca: “Todo empieza a volverse real”

Deportes

Colombia vs. Venezuela EN VIVO, Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto

Colombia vs. Venezuela EN VIVO, Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto

Así fue la desgarradora lesión de figura de la selección Colombia en la derrota ante Uruguay en el Sudamericano Sub 17 de Paraguay: “Mi rodilla, mi rodilla”

Así reaccionó la prensa uruguaya al empate entre Santa Fe con Peñarol por la Copa Libertadores: “Pudo ser más”

Santa Fe debutó con empate ante Peñarol y dejó sensaciones encontradas en El Campín

América de Cali empató con Macará en su estreno en la Copa Sudamericana 2026