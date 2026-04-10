Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: alias Yako podría ser expulsado de la JEP por su rol en el asesinato del exprecandidato presidencial

Alias Yako podría ser expulsado de la JEP por su rol en el plan contra el exprecandidato presidencial- crédito Colprensa y X

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inició un incidente de desacato contra Kendy Téllez Álvarez, conocido como alias Yako, miembro de la Segunda Marquetalia, tras la información divulgada por la Fiscalía General de la Nación sobre su posible participación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay en junio de 2025.

El procedimiento busca determinar si alias Yako incumplió el régimen de condicionalidad, requisito clave para mantener los beneficios judiciales según la Sala de Amnistía de la JEP.

La decisión, anunciada el viernes 10 de abril de 2026, se tomó después de que el órgano investigativo y la Policía Nacional publicaran un cartel ofreciendo una recompensa de $500.000,000 por datos que permitan la captura de Téllez Álvarez. Según la JEP, la investigación incluye solicitudes de información a distintas entidades del Estado para esclarecer la situación del compareciente.

Si se confirma que Kendy Téllez Álvarez participó en actividades armadas ilegales, podría ser expulsado de la JEP y afrontar sus causas ante la justicia ordinaria, perdiendo los beneficios que había conseguido bajo esta jurisdicción.

Cabe recordar que el régimen de condicionalidad del tribunal exige a los procesados cumplir compromisos verificables como aportar a la verdad, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición de delitos.

Fevcol pidió que expulsen a alias Yako de la JEP por su participación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Fevcol enfatiza que permitir su permanencia sería un precedente de erosión de la credibilidad del sistema transicional - crédito @FevcolFed/X

La Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (Fevcol) solicitó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) expulse a Kendry Téllez Álvarez —identificado como alias Yako o “Yacopí”— del sistema transicional, tras conocerse su presunta implicación en el asesinato del exsenador Miguel Uribe Turbay y su reincidencia en hechos delictivos posteriores a su sometimiento ante la justicia.

La organización argumentó que permitir la presencia actual de Téllez Álvarez en la JEP podría sentar un precedente riesgoso, que debilitaría la confianza en los mecanismos de verdad y reparación adoptados después del Acuerdo Final de Paz. Esta información fue presentada en una solicitud formal firmada por Sergio Alzate, representante judicial de las víctimas, según el documento entregado a la jurisdicción transicional.

Para la federación, alias Yako incumplió los requisitos esenciales para mantener los beneficios de la justicia especial, mostrando una desvinculación material del sistema. Fevcol sostiene que la permanencia de Téllez Álvarez en la JEP depende de su colaboración para establecer la verdad y garantizar la reparación de las víctimas, condiciones que, de acuerdo con la organización, han sido vulneradas.

La petición incluye medidas cautelares específicas. Fevcol pidió como medida provisional la suspensión inmediata de todos los beneficios y la expedición de una orden de captura preventiva contra Téllez Álvarez mientras se resuelve el hecho planteado. Este mecanismo persigue salvaguardar la integridad del sistema transicional y los derechos de las víctimas frente a posibles riesgos derivados del incumplimiento, afirmó la federación en su documento.

Testimonios judiciales vinculan a alias Yako con el crimen y detallan su papel en la planeación

Antes del asesinato, se habría intentado un primer ataque fallido en Villa Amalia, localidad de Engativá, reconfigurando el plan hasta consumarse en Bogotá - crédito X

El caso contra alias Yako cobró mayor solidez con los testimonios aportados por Simeone Pérez Marroquín, alias El Viejo, durante la audiencia de imputación que se celebró el 20 de marzo y que concluyó con la condena de Pérez Marroquín a 22 años de prisión por su participación en la planeación del ataque contra Uribe Turbay.

Según declaró El Viejo ante la justicia: “Quien me informó que la Segunda Marquetalia era la que había ordenado esta operación en contra del senador Miguel Uribe fue Kendry Téllez Álvarez, alias Yako (...) siempre se sostuvo la inteligencia, la información y la logística para ejecutar esa orden que impartió Kendry”.

De acuerdo con Pérez Marroquín, el vínculo entre él y alias Yako data de hace unos 20 años, cuando ambos compartieron reclusión en la cárcel La Picota de Bogotá, donde cumplían penas por homicidio.

Antes de la concreción del crimen contra el exsenador, indicó que Yako lo contactó para coordinar “trabajos importantes, como mover armas y cometer homicidios”, y le presentó a José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, quien fue jefe disidente de la Segunda Marquetalia y falleció en 2025, elemento que también figura en los argumentos de la federación en su solicitud a la JEP.