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“Los derechos no pueden tener barreras al acceso”: ministro plantea eliminar exámenes de admisión en universidades

La propuesta del ministro de Educación abrió debate sobre el acceso a la educación superior y generó críticas desde distintos sectores políticos

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Daniel Rojas - La propuesta del ministro de Educación abrió debate sobre el acceso a la educación superior y generó críticas desde distintos sectores políticos |Credito: Laud
Daniel Rojas - La propuesta del ministro de Educación abrió debate sobre el acceso a la educación superior y generó críticas desde distintos sectores políticos |Credito: Laud

En los últimos días, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, propuso eliminar los exámenes de admisión en universidades como parte de un enfoque basado en el derecho a la educación, según información obtenida por Revista Semana.

El funcionario explicó que esta medida dependería de avances en financiación y cobertura, debido a las limitaciones actuales del sistema educativo.

La iniciativa generó reacciones críticas desde sectores políticos y académicos, que cuestionaron su viabilidad y alcance, según información obtenida por ese medio de comunicación.

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El ministro Rojas se mostró firme en su defensa de las víctimas y denunció los ataques de los medios de comunicación - crédito Heiner Gaitán/Facebook
La iniciativa generó reacciones críticas desde sectores políticos y académicos, que cuestionaron su viabilidad y alcance, según información obtenida por ese medio de comunicación - crédito Heiner Gaitán/Facebook

Propuesta del Gobierno y condiciones para aplicarla

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, planteó la posibilidad de eliminar los exámenes de admisión en las universidades del país, una iniciativa que ha generado debate en distintos sectores.

Según explicó en declaraciones entregadas a La FM, la propuesta se basa en una visión de la educación como un derecho fundamental que no debería tener barreras de acceso.

“Es una diferencia conceptual y hasta ética que tenemos con nuestros contradictores, porque nosotros vemos la educación como derecho; los derechos no pueden tener barreras al acceso, los derechos deben garantizarse”, afirmó, citado por ese medio de comunicación.

El funcionario aclaró que esta medida no se implementaría de manera inmediata, ya que el sistema educativo actual no cuenta con la capacidad suficiente para absorber la totalidad de la demanda.

En ese sentido, explicó que los exámenes de admisión siguen siendo necesarios como un mecanismo de selección, mientras no se logren mejoras en la financiación y en la cobertura de la educación superior.

Jóvenes sentados en pupitres, escribiendo en cuadernillos de examen. Adultos supervisan en gran salón con ventanas y reloj de pared.
Examen de ingreso universitario - VisualesIA ScribNews

“Hoy, el sistema estatal no cuenta con toda la oferta para absorber la demanda y debe haber unos mecanismos como los exámenes de admisión, pero en la medida en que avancemos en financiación y en aumento de cobertura, pues tenemos que transitar hacia un momento en el que ya se acaben los exámenes de admisión”, señaló, citado por ese medio de comunicación.

El ministro también indicó que, aunque podría mantenerse algún tipo de evaluación, esta no estaría orientada a restringir el ingreso, sino a medir la calidad académica de los estudiantes.

Sin embargo, no entregó detalles sobre cómo funcionaría ese modelo alternativo.

Reacciones y debate sobre la iniciativa

La propuesta generó reacciones críticas desde diferentes sectores políticos y académicos.

Una de las voces que se pronunció fue la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien expresó su desacuerdo a través de redes sociales.

“El Sr. Rojas quiere desmontar todo estímulo a la excelencia y al conocimiento en Colombia, para navegar sin rumbo en el mínimo común denominador”, afirmó, citada por ese medio de comunicación.

Desde otros sectores también se cuestionó la viabilidad de la propuesta.

El abogado Augusto Forero calificó la iniciativa como una promesa sin sustento en las condiciones actuales del sistema educativo.

“El examen no es el único muro; la falta de infraestructura real es el verdadero abismo. La educación no se construye con discursos, se hace con gestión”, señaló, citado por ese medio de comunicación.

En paralelo, el ministro defendió los avances que, según indicó, se han logrado en materia de acceso a la educación superior, especialmente en zonas rurales del país.

“En términos de educación superior, se han incrementado las ofertas en los territorios, donde se cruzan los mapas de violencia, desigualdad y pobreza”, afirmó, citado por ese medio de comunicación.

También presentó cifras sobre el crecimiento de la matrícula en universidades privadas, que pasó de 1,34 millones de estudiantes en 2022 a 1,40 millones en 2024, lo que refleja un aumento en la cobertura.

El debate sobre la eliminación de los exámenes de admisión se da en un contexto en el que el acceso a la educación superior continúa siendo un tema central en la agenda pública, especialmente frente a la capacidad del sistema para responder a la demanda y garantizar condiciones de calidad en la formación académica.

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