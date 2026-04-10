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Karina García habría sido despedida de ‘Qué hay pa’ dañar’ del Canal RCN: la modelo ya se pronunció

En redes sociales empezaron a circular rumores de que la exparticipante de La casa de los famosos habría sido despedida, información de la que García reveló detalles

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Karina García habría sido despedida del programa del Canal RCN - crédito cortesía Canal RCN
Karina García habría sido despedida del programa del Canal RCN - crédito cortesía Canal RCN

El futuro de Karina García en el programa ¿Qué hay pa’ dañar? tomó un rumbo inesperado tras la reciente revelación de que la influenciadora paisa dejaría de formar parte del panel.

La noticia se conoció a través de Team Hater, programa de Los 40 Colombia, donde la conductora Diana Restrepo informó que “una fuente cercana a la producción confirmó que el canal tomó la decisión de finalizar su contrato”. Aunque no se profundizó en los motivos, se sugirió que “algunos comentarios habrían generado incomodidad dentro del equipo”.

Karina García se había integrado al formato el 27 de enero, coincidiendo con los primeros días de emisión de la tercera temporada. Desde su llegada, la modelo había sido bien recibida por el público, por lo que la noticia que rápidamente se hizo viral en redes sociales dejó algunas incógnitas entre los seguidores de la paisa.

En medio del revuelo de la noticia que fue lanzada por Los 40 Colombia en la tarde del 9 de abril, fue horas más tarde en la noche que desde el panel de ¿Qué hay pa’ dañar? que Karina reaccionó a la noticia asegurando que se trataba de una información falsa.

Durante el programa estaba invitada la actriz Valentina Lizcano, quien fue la primera en reaccionar a la noticia con un contundente comentario. “Oye porfa, para, ¿cómo que la echaron?, ¿No la ves sentada aquí al lado?, es que en Los 40 dijeron que echaron a Karina", dijo Lizcano.

Ante los rumores que llegaron al programa en vivo, Karina decidió agregar: “Ay pero es que ese medio de comunicación... hablan unos chismes, es que ellos hablan demasiada mentira, son demasiado chismosos”, dijo la modelo.

En medio del revuelo por la noticia, el conductor del programa y jefe de La casa de los famosos Colombia, Roberto Velásquez, se mostró molesto con la información compartida por Los 40 Colombia, y le pidió pruebas a los panelistas del programa que difundieron la noticia.

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