Gustavo Petro tomó importante decisión tras escalada comercial con Ecuador y alza de aranceles al 100%

El presidente Gustavo Petro aclaró que, pese al aumento generalizado, se permitirá el ingreso sin arancel de productos ecuatorianos considerados necesarios para Colombia - crédito Natalia Pedraza/EFE

La tensión comercial entre Colombia y Ecuador continúa en aumento luego de que ambos gobiernos anunciaran incrementos en los aranceles a las importaciones. En respuesta a la decisión del Ejecutivo de Daniel Noboa de endurecer las condiciones comerciales para productos colombianos, el Gobierno nacional confirmó que elevará los aranceles a bienes provenientes de Ecuador hasta el 100%.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro aclaró que se hará una excepción para ciertos productos considerados necesarios para el país.

A través de su cuenta de X, el mandatario colombiano precisó el alcance de la medida y afirmó: “El gobierno Colombiano permitirá que producción ecuatoriana necesaria para Colombia entré a cero por ciento de arancel”, introduciendo un matiz frente al anuncio oficial de incremento generalizado.

El Ejecutivo colombiano deberá modificar el Decreto 170 de 2026 para ajustar los aranceles, que inicialmente estaban fijados en un 30% - crédito @petrogustavo/X

Medida recíproca y ajustes normativos

La decisión del Gobierno colombiano se produce luego de que Ecuador informara un aumento en la tasa de seguridad aplicada a productos de origen colombiano, que pasó del 50% al 100%. En reacción, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, anunció que Colombia adoptará una medida equivalente.

En un comunicado oficial, la cartera señaló: “Colombia rechaza la decisión del Gobierno ecuatoriano y nivelaría al 100% el arancel a importaciones provenientes de ese país”. Esta disposición implica un ajuste frente a lo establecido previamente en el Decreto 170 de 2026, que fijaba aranceles del 30% para 73 subpartidas de productos ecuatorianos.

La ministra Morales explicó que el Gobierno colombiano había buscado alternativas diplomáticas antes de tomar esta decisión. Según el comunicado, “No hemos logrado respuesta positiva y, por el contrario, la administración del presidente Noboa anuncia un endurecimiento en el frente comercial”, lo que llevó a la adopción de la medida recíproca.

En ese sentido, la funcionaria indicó que será necesario modificar el marco normativo vigente. “Nos vemos forzados a modificar el Decreto 170 y nivelarlo con la nueva tarifa planteada por Ecuador”, precisó.

Gustavo Petro señaló que estas medidas podrían marcar el fin del Pacto Andino para Colombia y planteó avanzar hacia una integración con Mercosur - crédito Mincit

Por su parte, el presidente Petro también reaccionó previamente a las decisiones adoptadas por el Gobierno ecuatoriano, señalando implicaciones más amplias en el ámbito regional.

En su pronunciamiento del 9 de abril, el mandatario cuestionó el impacto de las medidas comerciales y su efecto en la integración andina. “Esto es simplemente una monstruosidad pero significa el fin del Pacto Andino para Colombia. Nada hacemos ya allí. La canciller debe iniciar el paso en el Mercosur a ser socios plenos y dirigirnos hacia el Caribe y Centroamérica con más fuerza”, afirmó el jefe de Estado.

Las declaraciones del mandatario se dieron en el contexto del aumento de restricciones comerciales por parte de Ecuador, lo que, según distintos análisis, podría limitar significativamente el intercambio bilateral en el corto plazo.

Reacciones de gremios y efectos en el comercio

Daniel Noboa lanzó duro mensaje a Gustavo Petro y justificó medidas arancelarias: “No hay compromiso contra el narcoterrorismo”- crédito Isaac Castillo/Presidencia de la República de Ecuador

Diversos gremios económicos han advertido sobre las consecuencias de esta escalada arancelaria para ambos países. La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) señaló que el incremento en los aranceles podría cerrar las posibilidades de comercio entre Colombia y Ecuador en el corto plazo.

En ese sentido, el gremio afirmó: “La decisión del Gobierno ecuatoriano de subir la tasa de seguridad del 50 al 100% para los proyectos de origen colombiano cierra definitivamente cualquier posibilidad de comercio entre Colombia y Ecuador”. Además, advirtió que la situación podría extenderse durante varios meses, afectando a miles de empresas.

Según Analdex, más de 2.700 empresas colombianas, muchas de ellas pequeñas y medianas, mantienen relaciones comerciales con Ecuador, por lo que la medida tendría un impacto directo sobre su actividad económica.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, hizo un llamado a los gobiernos de ambos países para buscar mecanismos de diálogo que permitan reducir las tensiones. “A los presidentes de Ecuador y Colombia tenemos que pedirles serenidad y responsabilidad, pedirles que si tienen diferencias en cualquier ámbito, busquen la forma de solucionarla”, dijo, sugiriendo incluso la posibilidad de recurrir a organismos internacionales o terceros para mediar en la situación.