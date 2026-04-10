Este es DJ Hila: el argentino, que convierte las señales de las plantas en sonidos, asegura que la biodiversidad de Colombia inspira su proyecto

La biodiversidad de Colombia inspira el trabajo de Hilario Gramaglia y refuerza la conexión entre música, tecnología y ecosistemas locales - crédito Cortesía/Composición Jesús Áviles

La unión entre tecnología y naturaleza impulsó el proyecto creado por el DJ argentino Hilario Gramaglia. Esta iniciativa utiliza procesos tecnológicos para transformar señales biológicas de las plantas en sonidos y ha encontrado en Colombia un escenario clave por su biodiversidad y conexión con la naturaleza.

El proyecto Música de las Plantas, explora la creación de experiencias artísticas y educativas al fusionar naturaleza y tecnología a través de la biosonificación, donde Colombia resulta central para la propuesta gracias a su riqueza ecológica.

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Los comienzos de la idea se remontan a 2020, durante la pandemia, cuando Hila, como es conocido, vivió un proceso de transformación personal tras una etapa profesional en Europa. “El proyecto de música de las plantas llegó a mi vida en pandemia en el 2020. Un año antes había pasado por una crisis a nivel personal y profesional. Me di cuenta, haciendo un trabajo de introspección, que me había desconectado mucho de mis raíces”, recordó el artista en entrevista con Infobae Colombia.

El regreso a Córdoba, Argentina, y el contacto con la vida rural lo llevaron a reconectar con sus raíces y a integrar su experiencia como músico con su vínculo con el campo. “Volví a Argentina y pasé dos años trabajando en mí, reconectando con lo que hacía de niño: estar en el campo, en la huerta, cerca de la naturaleza”, relató.

El DJ Hilario Gramaglia fusiona música, arte y naturaleza en su innovador proyecto de Música de las Plantas en Córdoba - crédito Cortesía/Composición Jesús Áviles

De acuerdo con el relato de Hilario Gramaglia para este medio, la esencia de su proyecto es “utilizar la tecnología para potenciar la vida y volver a conectar con la inteligencia natural, con la naturaleza como maestra”. Fue así como explicó que su objetivo es crear experiencias que recuerden a las personas que “las plantas son seres vivos, sintientes e inteligentes”.

El DJ destacó que el proyecto busca promover el arte y la ciencia para sensibilizar sobre el valor de la naturaleza. “Creo que para este momento, donde la tecnología crece tan rápido, nos hemos olvidado de sentir, de conectar con ese superpoder que es el sentir y que viene del corazón”, expresó a este portal.

La propuesta se materializa en eventos en vivo donde los asistentes interactúan directamente con las plantas y los sonidos del entorno. “Brindo una experiencia de música de las plantas donde cuento la parte científica y cómo lo hemos desarrollado. Después hacemos caminatas con auriculares inalámbricos, conectamos plantas, grabamos agua, pájaros; es un día de campo de producción musical”, relató a Infobae Colombia.

La jornada concluye con una celebración en la que se integran los sonidos captados y la música electrónica. “Invito a la gente a tocar conmigo, con frutas, verduras y todos los instrumentos tecnológicos. Hacemos música con nuestros cuerpos y con las plantas conectadas a la biosonificación. Es un DJ set interactivo y una fiesta sana”, añadió.

La música, en su visión, es un puente para revivir y revalorar esa relación entre territorio, tradición y naturaleza - crédito hila.musicadelasplantas/Instagram

El argentino contó a este medio que uno de los avances distintivos del proyecto es la utilización de la biosonificación para traducir la electricidad biológica de las plantas en sonidos. “Utilizo un proceso que se llama biosonificación, en el cual conecto sensores, uno en las raíces y uno en las hojas, y capto los cambios de bioelectricidad y los pulsos eléctricos de las plantas”, explicó Hila.

El sistema integra herramientas creadas junto a ingenieros de Córdoba y colaboraciones internacionales con empresas como Plant Music (Italia) y Playtrónica (Alemania). “Los biosensores son la herramienta tecnológica que nos permite crear la biosonificación. Es el puente tecnológico que nos deja traducir esos cambios biológicos de la planta a sonidos”, sostuvo Hila.

También emplean micrófonos de alta sensibilidad para registrar otros sonidos del entorno, en un proceso de innovación constante compartido con equipos y comunidades.

“Cada planta es única y diferente. Los patrones varían según la especie y factores externos como la luz, la presencia de pájaros o incluso los pensamientos de quien la cuida”, señaló a Infobae Colombia. El artista recordó que experimentos científicos han demostrado la capacidad de las plantas para emitir sonidos ultrasónicos, imperceptibles para el oído humano.

La técnica de biosonificación permite a Gramaglia traducir la bioelectricidad de las plantas en melodías musicales en tiempo real - crédito Cortesía/Composición Jesús Áviles

Colombia, un territorio privilegiado para la música de las plantas

Colombia representa un punto central en la expansión y experimentación del proyecto, tanto por su diversidad biológica como por la afinidad personal del artista con el país. “Colombia es un lugar superespecial para mí. Desde la primera vez que fui sentí que me recibía como en casa. Las personas tienen una energía muy amorosa, hay una fuerte conexión con la naturaleza y con el corazón”, afirmó Gramaglia a Infobae Colombia.

La vasta biodiversidad y la riqueza ecosistémica convierten a Colombia en un entorno ideal. “La biodiversidad que existe en Colombia es impresionante. He recorrido territorios muy bellos y se siente la potencia de la vida en el territorio: el clima, la cantidad de plantas, de pájaros, de especies, el agua”, resaltó. Cada viaje refuerza el papel de Colombia como inspiración y laboratorio vivo para la música basada en plantas.

El DJ argentino enfatizó a este portal cómo la música y la naturaleza se entrelazaron durante su estancia en una finca de Neira, Caldas, donde por primera vez presenció la fusión entre el café y la creación sonora como experiencia sensorial.

El productor explicó que el proceso tuvo su origen en Argentina, donde desarrolló la música de la yerba mate junto a la marca orgánica yervánica. “Creamos la música de la yerba mate. Cuando creé esa música, uno de los servicios que tenemos nosotros es crear músicas para marcas o para productos que estén relacionados con la naturaleza y que sean conscientes, que sean orgánicos, que sean buenas prácticas de producción”.

El concepto consiste en incorporar un código QR en los empaques para que el consumidor, al comprar el producto, pueda escuchar la composición inspirada en la plantación.

A través de talleres y caminatas sensoriales, el DJ invita al público a interactuar con instrumentos naturales como frutas y vegetales en un DJ set interactivo - crédito hila.musicadelasplantas/Instagram

La experiencia se trasladó a Colombia, específicamente a Tominejo Ecolodge en Caldas, una finca familiar dedicada al café orgánico. La dinámica se repitió: “Cuando se compra el café de Tominejo, se puede escanear ese QR y escuchar la música del café”.

El proyecto también se extendió a Zipacón, cerca de Bogotá, donde colaboró con Felipe Sardi, un referente en la producción de café mediante policultivos. “Él genera café con policultivos de café. Entonces, tiene bananos, tiene guayabas, frutales, distintos frutales dentro del café y eso genera todo un ecosistema de biodiversidad”.

La propuesta del DJ busca, a través del sonido, que el acto de consumir café o yerba mate se convierta en una experiencia de conexión con la tierra y con los saberes ancestrales que sostienen cada cultivo.

Proyectos para el 2026

El desarrollo del Atlas Biosonoro es el siguiente paso de la iniciativa. “El reto para el 2026 es el Atlas Biosonoro, que lo acabamos de lanzar. Es un proyecto muy ambicioso: crear el Atlas Biosonoro del planeta Tierra, una biblioteca viva de los sonidos de la Tierra para preservarla y dejar un legado a las nuevas generaciones”, resaltó Hila para este portal.

La serie incluirá episodios audiovisuales con entrevistas a biólogos y artistas, así como registros de paisajes y ecosistemas. El proyecto, abierto a la participación global y sin fines de lucro, promueve la música inspirada en la naturaleza como un nuevo género y fomenta la colaboración internacional.

Finalmente, Hila afirmó que dentro de los lugares para visitar en Colombia: “One Santuario también voy a estar haciendo una experiencia musical que se canta ahí, se encuentro en Palominos y en Santa Marta”, concluyó diciendo para Infobae Colombia.