El ministro de Minas Edwin Palma hizo dura crítica a Ecuador y calificó los aranceles del 100% como “agresión a pueblos hermanos”

La suspensión de las mesas técnicas entre Colombia y Ecuador marca un nuevo episodio de tensiones diplomáticas bilaterales - crédito REUTERS

El ambiente entre Colombia y Ecuador volvió a tensarse, esta vez con decisiones que impactan tanto el diálogo político como el comercio bilateral. En medio de ese escenario, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, lanzó fuertes cuestionamientos tras conocerse la suspensión de los espacios técnicos entre ambos países.

La relación, que en los últimos meses había intentado sostenerse sobre canales diplomáticos y mesas de trabajo, enfrenta ahora un nuevo punto de quiebre. Desde Ecuador, la canciller Gabriela Sommerfeld confirmó que estos encuentros fueron detenidos de manera temporal, aunque aclaró que no se trata de una cancelación definitiva. La decisión, explicó, responde a la necesidad de generar condiciones de respeto y voluntad política antes de retomar las conversaciones.

Ecuador eleva al 100% la tasa de seguridad sobre las importaciones de Colombia a partir de mayo de 2026, duplicando el arancel anterior - crédito Kylie Cooper/REUTERS

Sin embargo, desde el Gobierno colombiano la lectura es distinta. Palma aseguró que, en la práctica, esos espacios nunca lograron consolidarse. Según el ministro, Ecuador no habría mostrado disposición real para instalarlos, lo que, en su concepto, deja en evidencia una falta de compromiso con el diálogo técnico que buscaba destrabar tensiones, especialmente en materia energética y comercial.

La suspensión de estas mesas ocurre en un contexto diplomático ya deteriorado. Días antes, el Gobierno ecuatoriano había llamado a consultas a su embajador en Colombia, luego de declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la situación judicial del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas. Ese episodio marcó un nuevo distanciamiento entre ambos países, que históricamente mantienen una relación estratégica en la región.

Horas después se dio a conocer que el Gobierno de Ecuador anunció una medida que eleva aún más la tensión. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones informó que aumentará al 100% la tasa de seguridad aplicada a las importaciones provenientes de Colombia. La decisión empezará a regir desde el 1 de mayo de 2026 y duplica el porcentaje que estaba vigente hasta ahora.

El ministro de Minas y Energía de Colombia cuestiona la voluntad política de Ecuador para instalar espacios de diálogo técnico - crédito @PalmaEdwin/X

De acuerdo con el comunicado oficial, esta determinación responde a la falta de acciones “concretas y efectivas” por parte de Colombia frente a la seguridad en la frontera común. El documento señala que se trata de una medida soberana, sustentada en preocupaciones relacionadas con el narcotráfico y otras dinámicas criminales en la zona limítrofe. “El Ecuador se ve en la obligación de adoptar acciones soberanas”, indicó el Gobierno ecuatoriano.

El impacto de esta decisión no es menor. El incremento arancelario podría afectar directamente el intercambio comercial entre ambos países, golpeando sectores productivos que dependen del flujo constante de bienes. Además, introduce un nuevo elemento de presión en una relación que ya venía mostrando signos de desgaste.

Frente a este panorama, Palma reaccionó con un tono crítico. El ministro arremetió contra el alza de aranceles de Ecuador a Colombia, calificándola como “una clara agresión a pueblos hermanos”. En medio de los apagones que afectan al país vecino, cuestionó que el presidente Daniel Noboa adopte una postura de confrontación en lugar de buscar salidas conjuntas en materia energética.

También destacó que, bajo el liderazgo de Gustavo Petro, Colombia ha promovido la cooperación regional, insistiendo en que la región necesita más integración y menos barreras.

Colombia insiste en la necesidad de cooperación e integración regional, frente a la postura de confrontación asumida por Ecuador - crédito @PalmaEdwin/X

En paralelo, desde Quito se insistió en que la seguridad, la lucha contra la corrupción y el combate al narcotráfico son prioridades “innegociables”. Bajo ese argumento, el Gobierno ecuatoriano defiende sus decisiones como una forma de proteger a su población y garantizar la integridad territorial, en medio de una coyuntura interna compleja.

El cruce de posiciones dejó en evidencia un momento delicado para la relación bilateral. Mientras Colombia insiste en la necesidad de mantener abiertos los canales de cooperación, Ecuador parece inclinarse por medidas de presión que reconfiguran el escenario diplomático y económico. En ese contexto, el futuro del diálogo entre ambos países queda en suspenso.

La posibilidad de retomar las mesas técnicas dependerá, como lo planteó la propia canciller ecuatoriana, de que exista un ambiente propicio y voluntad política de ambas partes. Por ahora, lo que predomina es la incertidumbre y un clima de creciente tensión que podría tener efectos más amplios en la región.