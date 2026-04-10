Colombia

Comisión ambiental buscará capturar a los hipopótamos que merodean el Magdalena Medio

La especie, que fue traída a Colombia por Pablo Escobar, se ha reproducido hasta convertirse en un peligro para el medio ambiente

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Pablo Escobar introdujo ilegalmente hipopótamos en Colombia - crédito Cornare
Pablo Escobar introdujo ilegalmente hipopótamos en Colombia - crédito Cornare

Más de 40 años después de que Pablo Escobar trajo desde África tres hipopótamos para su zoológico privado en la Hacienda Nápoles, esta especie se ha reproducido hasta llegar a ser más de 250 y en la actualidad es un peligro para el medio ambiente y la ciudadanía en el Magdalena Medio.

A pesar de que se trata del animal que más provoca muertes humanas en el mundo, locales en la región están en contra del retiro de los hipopótamos por el atractivo turístico en el que se han convertido, ya que atrae a miles de visitantes al año.

Sin embargo, la falta de intervención por parte del Estado ha hecho que la situación se salga de control y ahora los hipopótamos no solo están en el Magdalena Medio, sino que han comenzado a ser vistos en zonas aledañas de otras regiones.

Comisión ambiental buscará capturar a los hipopótamos

El Magdalena Medio fue la ruta empleada para el ingreso clandestino de los hipopótamos en Colombia - crédito Cornare
El Magdalena Medio fue la ruta empleada para el ingreso clandestino de los hipopótamos en Colombia - crédito Cornare

En Barrancabermeja, Santander, se confirmó la llegada de una comisión ambiental que tendrá como objetivo avanzar en métodos que permitan capturar a los hipopótamos que han sido vistos en este municipio las últimas semanas.

Con respaldo de las autoridades, la comisión recibirá la ayuda de los ciudadanos que han visto a estos animales en cuerpos de agua y fincas relacionadas con actividades agrícolas de la zona.

La comisión tendrá representantes de entidades ambientales y expertos en fauna silvestre que deberán determinar cuál es la mejor estrategia para identificar a los hipopótamos, que serán reubicados cumpliendo con un protocolo establecido.

A pesar de que se trata de una especie invasora, en Colombia se sigue sin tomar una decisión final sobre cómo retirar a los hipopótamos de zonas en las que representan un peligro para la sociedad.

Así fue encontrado el cadáver del hipopótamo, en un lago de la antigua Hacienda Nápoles - crédito Cornare
Es tal la problemática por esta especie que se han registrado enfrentamientos entre hipopótamos en la región - crédito Cornare

En los últimos años se han promovido estrategias que incluyen el traslado a otros países o intervenciones quirúrgicas para impedir que se sigan reproduciendo, pero hasta la fecha estas no se han ejecutado de manera masiva por la ausencia de inversión estatal.

Además de Antioquia, hay reportes que afirman que los hipopótamos ya se encuentran en Santander, Boyacá y Bolívar. Se estima que existen más de 200 ejemplares en el país, y su población sigue creciendo por su alta tasa de reproducción. Hasta el momento, solo cerca de 35 han sido esterilizados, lo que resulta insuficiente frente al aumento de la especie.

Hasta el momento, el Gobierno nacional no se ha pronunciado al respecto, mientras expertos afirman que esta problemática se podría convertir en una crisis ambiental y social en poco tiempo.

Los hipopótamos no son la única especie invasora

Galería "Échele cabeza"
Esta es la primera fotografía que se tomó tras la llegada de los hipopótamos al país - crédito Suministrada a Infobae Colombia

En los 80, Escobar también trajo a Colombia ciervos chitales, mamífero que es identificado por los expertos por sus manchas blancas y una coloración marrón que desaparece cuando están en una etapa adulta; además de que se trata de una especie invasora, porque en la época de celo los machos tienen un comportamiento agresivo.

Este comportamiento violento no se registra exclusivamente con otros machos de su especie, sino también con otros animales que intentan estar en su territorio; además, la forma en la que se reproducen también es difícil de mitigar, como se registra con los hipopótamos, y tras la gestación de entre 210 y 230 días, suelen nacer entre dos y tres crías.

A pesar de las alertas emitidas por la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) sobre los problemas que se podrían registrar si estos ciervos se salen de control, el plan de control y manejo que tendría que ser liderado por el Ministerio de Ambiente no ha comenzado hasta el momento.

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