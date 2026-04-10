El influencer Carlos Feria respondió las acusaciones en su contra por violencia intrafamiliar: “Soy un papá imperfecto”

Carlos Feria admite su responsabilidad en la violencia familiar: “Hace tres años se filtró un video, yo empujando a mi esposa” - crédito @carlosferiag/ Instagram

El influencer colombiano Carlos Feria volvió a quedar en el centro de la conversación pública tras ofrecer una entrevista en el pódcast Sincetamente Cris en la que abordó, por primera vez con este nivel de detalle, las polémicas que han marcado su imagen en los últimos años.

Feria se refirió de manera directa a los episodios de violencia intrafamiliar y a la exposición de su vida familiar en redes sociales, admitiendo errores y describiendo el impacto que estas situaciones han tenido en su entorno personal y profesional.

La figura de Carlos Feria ha estado rodeada de controversias desde su ascenso como creador de contenido digital. Con millones de seguidores en TikTok e Instagram, su éxito se ha visto opacado por acusaciones de maltrato contra su esposa, la influencer Adriana Valcárcel, y por cuestionamientos al tipo de contenido que producía con su hija menor, Salomé.

Las críticas se intensificaron luego de la publicación de un video en el que Feria aparece empujando a Valcárcel, imágenes que se viralizaron y generaron reacciones tanto en redes sociales como en medios de comunicación colombianos. Paralelamente, organismos como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) investigaron a la familia tras la difusión de bromas pesadas dirigidas a la niña, en las que se evidenciaba incomodidad y llanto.

Durante la conversación en Sincetamente Cris, Feria reconoció públicamente la gravedad de sus acciones y la necesidad de iniciar un proceso de transformación. “No soy perfecto, soy un papá imperfecto, soy un esposo imperfecto”, afirmó.

El influencer admitió que sus comportamientos explosivos no eran aislados, sino parte de una repetición de patrones familiares, y señaló que “los maltratadores nunca cambian, pero Dios me hizo un milagro en mi matrimonio”. Según relató, la filtración del video marcó un punto de quiebre: “Hace tres años se filtró un video, yo empujando a mi esposa. Fue una locura. Se mostró la realidad de mi hogar, algo que se vivía no solo en mi hogar, sino también en el de mis padres y los de mi esposa”.

En el pódcast, Feria no solo se refirió a su propia experiencia, sino que habló sobre el entorno de violencia en el que tanto él como su pareja crecieron. “Se mostró algo que se vivía no solamente en mi hogar, sino que se vivió en el hogar de mis padres, se vivió en el hogar de los padres de mi esposa. O sea, como que siempre llevamos una cadena, Yo digo que es una cadena generacional”. En ese sentido, explicó que “romper con ese ciclo fue uno de los mayores desafíos” y subrayó: “Yo veía a mi mamá cómo gritaba, cómo se excedía hasta que rompía platos. Todo empieza desde el hogar. Una locura, pero los padres tienen que ver mucho en eso”.

Además, Feria compartió cómo la separación de sus padres y la experiencia de su padre en prisión marcaron su infancia y la percepción que su madre tenía sobre él: “A mi papá lo metieron a la cárcel cuando yo tenía más o menos ocho años y mi mamá se dio cuenta que mi papá la estaba engañando en la cárcel. Entonces, mi mamá se separó de él y cuando ella se separa de él, ella empieza a hablar desde la herida. Y a mí me etiquetaba mucho diciendo: ‘Tú eres igual que tu papá, tú vas a ser igual que tu papá’. Fue una etiqueta muy dura en mi vida”.

En el pódcast también explicó que la presión por la fama y la búsqueda de números en redes sociales lo llevaron a perder de vista los límites del contenido familiar. “La paga de todos esos números fue ridiculizar a mi hija, que el Bienestar Familiar entrara a mi casa, estar seis meses en psicología”, aseguró. El creador reconoció que durante ese periodo su principal interés era obtener más seguidores, sin considerar las consecuencias para su familia. “Yo era un enfermo por los números y eso es lo que yo, yo quería hacer números y ya”, relató en Sincetamente Cris. La intervención de los psicólogos y el seguimiento del ICBF derivaron en un proceso de reflexión y cambio, que incluyó terapia familiar y autocrítica sobre el impacto de la exposición mediática.

Al abordar la repercusión de las polémicas y el proceso de cambio, el influencer reconoció las dificultades que atravesó en los momentos más críticos: “Yo no salí dentro de un mes de mi casa. Fue una locura. Para mí mentalmente fue una locura. Igual, esto no es para victimizarme, pero sí fue muy duro lo que pasó en mi hogar. Pero Jesús estuvo allí”. Añadió que el proceso de pedir perdón a su esposa e hijas fue constante: “Claro, muchas veces, demasiadas veces”. Feria contó que el apoyo de su esposa fue clave para iniciar un proceso de sanación y reconstrucción del vínculo familiar: “No sería nada sin mi esposa, no sería nada sin mi hijita Salomé, que es tan especial, sin mi hija Isabella, que es un terremoto”.

En la entrevista, Feria insistió en que su historia es la de alguien que aprendió a través de la adversidad y ahora busca transmitir un mensaje diferente a su audiencia: “Del Carlos que le hacía broma a la hija, me gustaría que la gente recuerde que uno puede cambiar y que uno puede dar un mensaje con propósito”.

También subrayó que, aunque siente que siempre existirá el juicio público, su vida familiar y su fe le han permitido romper ciclos y forjar una nueva identidad: “Yo rompí todo eso. Yo dije un día: ‘No soy esto, ya. Mi familia se está destruyendo, tengo el poder de hacerlo y sé que con Jesús lo puedo hacer’. Y lo logré, lo logré”.