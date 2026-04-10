Capturaron en Medellín a presunto sicario buscado por ejecutar asesinatos en Brasil

Brahyam Angulo Rendón, ciudadano colombiano de alto perfil criminal requerido por la justicia de Brasil - crédito Policía Nacional

Brahyam Angulo Rendón, ciudadano colombiano de alto perfil criminal, fue detenido el 8 de abril de 2026 en el barrio Aranjuez, comuna 4 de Medellín, como resultado de una operación conjunta de la Dijín – OCN Interpol Colombia.

Las autoridades de Brasil lo requerían por ser el autor intelectual de homicidios agravados y por coordinar una estructura dedicada al sicariato, cuyas acciones sembraron terror especialmente en Brasilia.

De acuerdo con el expediente internacional citado por el general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, Angulo Rendón tenía la función de planificar y dirigir los homicidios selectivos dentro de esta organización criminal, además de facilitar los medios logísticos y armamentísticos para su ejecución. Su retención en Medellín fue posible tras un despliegue de verificación en campo, cruce de datos y análisis de información reservada, realizado por agentes de la Interpol.

Actualmente, permanece bajo custodia de las autoridades colombianas a la espera de que el gobierno de Brasil remita la documentación necesaria para avanzar en el proceso de extradición. La normativa vigente concede a las autoridades brasileñas un plazo de cinco días hábiles para formalizar la solicitud ante la justicia colombiana.

En un operativo de la Policía Nacional, fue capturado en Medellín un hombre identificado como Brahyam Angulo Rendón, quien era buscado por el delito de homicidio. El video muestra el momento de la detención y su posterior traslado por las autoridades - crédito @DirectorPolicia/X