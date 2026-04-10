Banco de la República tiene razones para subir la tasa de interés debido a la inflación de marzo de 2026: expertos dan malas noticias

La inflación en Colombia sigue lejos de la meta del Banco de la República (3%) - crédito Colprensa

La inflación en Colombia alcanzó el 5,56% en marzo de 2026, cifra que superó tanto el dato de 2025 como las estimaciones de mercado, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). El aumento mantiene el indicador por encima de la meta del Banco de la República y generó reacciones inmediatas en el ámbito económico y empresarial.

La entidad explicó que subió principalmente por factores internos, entre ellos el ajuste del salario mínimo y las presiones generadas por el déficit fiscal. Según diversos expertos, estos elementos distinguen la situación de Colombia frente a economías similares y refuerzan el debate sobre la eficacia de las políticas actuales para frenar el costo de vida.

Inflación no cede

El Dane, bajo la dirección de Piedad Urdinola, informó que el incremento anual de 5,56% en marzo representa un alza respecto al 5,09% registrado en el mismo mes de 2025. Esto equivalió a una variación de 0,47 puntos porcentuales. En cuanto al acumulado del año, la inflación fue de 3,07%, por encima del 2,62% contabilizado en el mismo periodo un año antes.

La inflación anual en Colombia no cede y en marzo de 2026 siguió por encima del 5% - crédito Dane

De igual forma, el dato mensual llegó a 0,78% en marzo de 2026. En comparación, en marzo de 2025 la cifra se ubicaba en 0,52%. Las predicciones del mercado, basadas en la Encuesta de Expectativas del Banco de la República, indicaban un promedio de 0,67%, con valores mínimos y máximos de 0,25% y 1,10% respectivamente.

Así las cosas, la inflación sigue lejos de la meta del Banco de la República, situada entre 2% y 4%. Por tal motivo, la Junta Directiva del banco central mantiene bajo observación la posibilidad de modificar la tasa de interés, actualmente fijada en 11,25%.

Reacciones de expertos a la subida del IPC en marzo 2026

Para el exdirector ejecutivo de Fedesarrollo Luis Fernando Mejía, las cifras reflejan la consolidación de presiones inflacionarias de origen interno. El especialista señaló que “la inflación sin alimentos ni energéticos muestra un punto de inflexión claro desde finales de 2025”. Añadió que “tras varios meses de estabilización en niveles cercanos a 5,3%–5,4%, se observa un repunte sostenido en los primeros meses de 2026, alcanzando 6,32% en marzo".

Luis Fernando Mejía, exdirector ejecutivo de Fedesarrollo, dijo que la inflación sin alimentos ni energéticos muestra un punto de inflexión claro desde finales de 2025 - crédito @LuisFerMejia/X

Mejía insistió en que “este comportamiento no obedece a choques de oferta ni a inflación importada. Mientras que en Colombia la inflación anual se ubica en 5,56%, en economías comparables como Chile y Perú se encuentra por debajo del 3% y en proceso de convergencia hacia sus metas”. Resaltó además que “el repunte de la inflación sin alimentos ni energéticos evidencia que las presiones provienen principalmente del componente doméstico de la inflación subyacente, que sigue mostrando una tendencia al alza”.

Considera Luis Fernando Mejía que los incrementos recientes de la tasa de interés en Colombia son “plenamente consistentes con la necesidad de contener dichas presiones”.

El mundo al revés

A su vez, el economista Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, afirmó que el aumento del IPC confirma las previsiones de los analistas y del Banco de la República. Campos expresó que “termina uno alegrándose con la inflación subiendo, solo para que el gobierno no diga que los analistas y el Banco de la República no son profesionales. El mundo al revés, porque nadie quiere la inflación arriba del 4,0%”.

Alejandro Jaramillo Fonseca, analista, dijo que subir salarios sin productividad ni crecimiento real termina encareciendo todo - crédito @alejodelcamello/X

Mientras que el analista económico y laboral Alejandro Jaramillo Fonseca alertó sobre los riesgos de afrontar el alza de precios mediante medidas desvinculadas de aumentos en productividad.

“El ‘bienestar’ por decreto dura un momento, pero el golpe al bolsillo llega después. Subir salarios sin productividad ni crecimiento real termina encareciendo todo: comida, transporte y servicios”, puntualizó Jaramillo Fonseca. Añadió su preocupación frente a la tendencia del “populismo hoy, costo de vida y endeudamiento mañana”.

Desde el ámbito académico, Luis Francisco Olmos, secretario general de la Federación Nacional de Estudiantes de Economía (Fenadeco), apuntó que el Dane reportó un IPC anual de 5,56% al cierre de marzo.

Luis Francisco Olmos, secretario general de Fenadeco, confirmó que sigue la presión inflacionaria en Colombia ante el IPC de marzo - crédito @francisco09/X

“Sectores como alimentos, salud e información lideraron los aumentos de precios. El dato reabre el debate sobre la convergencia de la inflación a la meta en medio de incertidumbre institucional”, indicó Olmos.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, hizo énfasis en el impacto social de la inflación y la falta de medidas efectivas por parte del gobierno. “La inflación es el gran flagelo de las familias más pobres”.

Además, Mac Master criticó la ausencia de acciones decididas para enfrentar el problema. “No se entiende que no sea prioridad para el gobierno, más allá de las palabras habría que reducir la presión del gasto público, actuar de la mano del Banco de la República y tenerlo en cuenta en las decisiones de política pública”, lamentó el dirigente.

El Banco de la República mantiene la tasa de interés en 11,25% - crédito Banco de la República

Jackeline Piraján, economista principal de DAVIbank, explicó que este nivel representa “la inflación más alta que observamos desde septiembre de 2024” y detalló que “10 de las 12 clasificaciones monitoreadas por el Dane mostraron incrementos en precios, con alojamiento y servicios públicos aportando el 60% del avance”.

Alza en los servicios públicos

El alza en servicios públicos incluyó aumentos en electricidad y recolección de basura, así como ajustes en los costos de administración de copropiedades y arrendamientos. Además, el rubro de alimentos mantuvo presiones, con subidas en frutas, tomate, cebolla y carne, componentes relevantes para el consumo básico. Piraján advirtió que “algunos servicios en Colombia están volviendo a tasas de inflación anual de doble dígito”, destacando que lavanderías ya superan ese umbral y el servicio doméstico muestra incrementos superiores al 13%. A su vez, restaurantes y transporte público en las principales ciudades acumulan inflaciones anuales por encima del 10%. En conjunto, los servicios presentan una inflación anual del 6,80%, una de las más elevadas de los últimos meses.

Entre los pocos retrocesos se identificaron dos factores: la reducción transitoria de los precios de la gasolina y un alivio en los precios de licores, afectados previamente por impuestos y decretos de emergencia económica. No obstante, Piraján anticipó que el efecto de la gasolina no se repetirá en abril debido al contexto internacional. Además, la economista proyectó que “la aceleración inflacionaria será más constante en adelante” y estimó una inflación cercana al 6,30% para fin de año. El aumento de precios afecta a todos los segmentos sociales, desde la población vulnerable hasta la clase alta, todos con inflaciones superiores al 5,40%.

La experta anticipó que las condiciones actuales llevarán al banco central a considerar nuevos incrementos de la tasa de interés, posiblemente en la reunión prevista para abril, con una proyección de cierre anual en torno al 12%. Según la especialista de DAVIbank, “esto busca estimular el ahorro frente al consumo y reducir la presión sobre los precios en un contexto de demanda robusta”. Desde hace cinco años el país no logra cumplir su meta de inflación y las previsiones para 2026 y 2027 siguen siendo negativas. Aunque el alza de tasas encarece el crédito, también mejora la rentabilidad de los ahorros en el sector financiero formal y permite que algunos hogares mantengan capacidad de consumo y ahorro de manera simultánea.