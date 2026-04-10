Colombia

Así puede obtener internet gratis en Bogotá: en qué consiste el programa ‘Conexión Social’ y los requisitos que debe cumplir para beneficiarse

Este es lo que tiene que saber sobre el servicio de conectividad fija disponible para familias de localidades seleccionadas en la capital

Guardar
Un joven vestido con una chaqueta verde y pantalones azules está sentado en un banco de un parque, mirando intensamente la pantalla de su teléfono móvil.
La Alcaldía de Bogotá implementa programa de internet gratuito - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

La Alcaldía de Bogotá puso en marcha una de sus apuestas más ambiciosas en materia de inclusión digital: llevar internet gratuito a miles de hogares vulnerables de la ciudad. La iniciativa, denominada ‘Conexión Social’, ya está disponible, pero no todos los ciudadanos pueden acceder, ya que existen condiciones específicas que deben cumplirse.

El programa, liderado por la Secretaría Distrital de Integración Social, busca que la conectividad deje de ser un privilegio y se convierta en una herramienta básica para el desarrollo de los hogares bogotanos y, según la entidad, el objetivo es claro: “Esta estrategia está orientada a facilitar el acceso a internet sin costo para hogares en condición de vulnerabilidad, como parte de las acciones distritales para el cierre de brechas digitales y el fortalecimiento de capacidades que permitan el acceso a oportunidades educativas, laborales y de servicios”.

¿Quiénes pueden acceder al internet gratuito en Bogotá?

De acuerdo con la información oficial publicada por la Alcaldía, el beneficio está dirigido a un grupo específico de la población. “Solicita internet gratis en tu casa si: las personas residen en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Suba, Bosa o Kennedy. Pertenecientes a los estratos 1 o 2. Estas clasificado o clasificada entre los niveles A1 y C9 del Sisbén IV. Además, también deben ser aquellos que cuenten con cobertura de la red ETB en el sector.

El Distrito lanza 'Conexión Social' para facilitar acceso digital en sectores de bajos recursos - crédito Alcaldía Bogotá
El Distrito lanza 'Conexión Social' para facilitar acceso digital en sectores de bajos recursos - crédito Alcaldía Bogotá

Estos requisitos buscan focalizar el programa en los sectores con mayores necesidades de conectividad, donde el acceso a internet aún es limitado y representa una barrera para el acceso a la educación, el empleo y los servicios digitales.

¿Cómo hacer la inscripción?

El proceso para acceder al beneficio es presencial y se realiza en puntos autorizados de la Red CADE. Allí, los ciudadanos pueden recibir orientación directa por parte de funcionarios del Distrito para completar el trámite.

Haz tu solicitud en la Red CADE. Puedes realizar tu inscripción de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 1:00 p. m., y de 2:00 p. m. a 4:30 p. m.”, señala la administración distrital.

Entre los puntos habilitados se encuentran sedes clave en varias localidades: “SuperCADE Américas – Avenida Carrera 86 # 43 - 55 Sur (Kennedy), SuperCADE Bosa – Avenida Calle 57R Sur # 72D - 12 (Bosa), SuperCADE Suba – Calle 145 # 103B - 90 (Suba), SuperCADE 20 de Julio – Carrera 5A # 30C - 20 Sur (San Cristóbal), CADE Gaitana – Transversal 126 # 134 - 88 (Suba), CADE Santa Lucía – Avenida Caracas # 41B - 30 (Rafael Uribe Uribe), CADE Luceros – Carrera 17F No. 69A - 32 Sur (Ciudad Bolívar)”.

Las autoridades han insistido en que este trámite no tiene ningún costo y debe realizarse directamente en los canales oficiales, con el fin de evitar fraudes o intermediarios.

La iniciativa de conectividad gratuita prioriza a las localidades de Bosa y Suba, donde la cobertura de internet fijo es más baja - crédito Secretaría de Integración Social
Un programa de la Secretaría de Integración Social ofrece internet sin costo para familias con necesidades - crédito Secretaría de Integración Social

¿Qué incluye el beneficio?

El programa contempla la instalación de internet fijo en los hogares beneficiarios, con una velocidad aproximada de 25 megas, suficiente para actividades cotidianas como estudiar, trabajo remoto y uso de plataformas digitales.

Además, el servicio permite conectar varios dispositivos en simultáneo e incluye herramientas como control parental, lo que facilita el uso seguro por parte de menores de edad, así como opciones de formación digital.

Desde el Distrito destacan que esta iniciativa también fortalece el acceso a servicios institucionales en un solo lugar: “Con la incorporación de este servicio en la Red CADE, el Distrito continúa acercando la oferta institucional a la ciudadanía, facilitando la realización de trámites en un solo lugar y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los hogares beneficiarios”.

La meta de la Alcaldía es ambiciosa: beneficiar a cerca de 100.000 hogares en los próximos años mediante una combinación de inversión pública y alianzas con operadores como ETB.

En ese sentido, la administración subraya el papel de la Red CADE como eje central del proceso. “La Red CADE se consolida así como un modelo de atención integral, que optimiza tiempos, reduce barreras de acceso y fortalece la relación entre la ciudadanía y la Administración Distrital”.

Temas Relacionados

Internet gratis BogotáZonas de internet BogotáConexión SocialColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Venezuela EN VIVO, Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia buscarán la victoria ante la Vinotinto en Cali, en medio del regreso del torneo que da cupo al Mundial de la FIFA Brasil 2027

Colombia vs. Venezuela EN VIVO, Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto

“Ese es mi hijo”: Carolina y Jhon Sebastián Duque relataron la historia detrás del video viral en Londres

Tras la viralización de su gesto en el Palacio de St. James, la madre y el guardia de origen colombiano revelaron cómo vivieron ese día, el origen de su orgullo y las emociones que marcaron el encuentro

“Ese es mi hijo”: Carolina y Jhon Sebastián Duque relataron la historia detrás del video viral en Londres

Estos son los índices de ejecución presupuestal del Gobierno Petro durante 2026: ningún ministerio supera el 30%

Con datos del Ministerio de Hacienda, la representante Carolina Arbeláez demostró que de los $280.5 billones para todos los ministerios, el dinero ejecutado no supera los $50,8 billones

Estos son los índices de ejecución presupuestal del Gobierno Petro durante 2026: ningún ministerio supera el 30%

Gustavo Bolívar le respondió a Marbelle tras llamarlo “Malp… Care Muisca”: “ Pobre señora”

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social reivindicó su identidad y le dijo a la cantante que “dentro de poco tu vicepresidenta será una valiosa y valiente mujer indígena”

Gustavo Bolívar le respondió a Marbelle tras llamarlo “Malp… Care Muisca”: “ Pobre señora”

El sacerdote Carlos Saúl Jaimes reveló detalles de los 40 días de su secuestro: “Me hacen caminar por muchas horas”

La familia del religioso pagó una suma cercana a los $30 millones para su liberación. Sus captores pedían $10.000 millones

El sacerdote Carlos Saúl Jaimes reveló detalles de los 40 días de su secuestro: “Me hacen caminar por muchas horas”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Paola Turbay compartió sus experiencias en la actuación y reveló lo que más le molesta en el set: “Me parece una falta de respeto”

Paola Turbay compartió sus experiencias en la actuación y reveló lo que más le molesta en el set: “Me parece una falta de respeto”

Familia de Yeison Jiménez rechazó señalamientos por supuestos vínculos del cantante con alias Mison

Manelyk González fue anunciada como “host digital” de los Premios India Catalina 2026

Acusan a Cris Valencia de robo: se habría quedado con $11 millones

Diego Sáenz aseguró que se le apareció un niño fantasma en el set de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’: “Tiene 6 años”

Deportes

Colombia vs. Venezuela EN VIVO, Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto

Colombia vs. Venezuela EN VIVO, Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto

Carlos Queiroz, extécnico de la selección Colombia, desmintió oferta para dirigir a Ghana en el Mundial 2026

Récord, goles y sueños europeos: la temporada en Hamburgo de Luka Vuskovic, estrella de Croacia, despierta interés

Nueva pelea entre las barras bravas del fútbol colombiano: hinchas del Deportivo Pereira y Once Caldas se enfrentaron en las tribunas

Néstor Lorenzo suma dos “dolores de cabeza” en la selección Colombia: Kevin Viveros y Aldair Quintana son los responsables