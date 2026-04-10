Así puede obtener internet gratis en Bogotá: en qué consiste el programa ‘Conexión Social’ y los requisitos que debe cumplir para beneficiarse

La Alcaldía de Bogotá implementa programa de internet gratuito - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

La Alcaldía de Bogotá puso en marcha una de sus apuestas más ambiciosas en materia de inclusión digital: llevar internet gratuito a miles de hogares vulnerables de la ciudad. La iniciativa, denominada ‘Conexión Social’, ya está disponible, pero no todos los ciudadanos pueden acceder, ya que existen condiciones específicas que deben cumplirse.

El programa, liderado por la Secretaría Distrital de Integración Social, busca que la conectividad deje de ser un privilegio y se convierta en una herramienta básica para el desarrollo de los hogares bogotanos y, según la entidad, el objetivo es claro: “Esta estrategia está orientada a facilitar el acceso a internet sin costo para hogares en condición de vulnerabilidad, como parte de las acciones distritales para el cierre de brechas digitales y el fortalecimiento de capacidades que permitan el acceso a oportunidades educativas, laborales y de servicios”.

¿Quiénes pueden acceder al internet gratuito en Bogotá?

De acuerdo con la información oficial publicada por la Alcaldía, el beneficio está dirigido a un grupo específico de la población. “Solicita internet gratis en tu casa si: las personas residen en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Suba, Bosa o Kennedy. Pertenecientes a los estratos 1 o 2. Estas clasificado o clasificada entre los niveles A1 y C9 del Sisbén IV. Además, también deben ser aquellos que cuenten con cobertura de la red ETB en el sector.

El Distrito lanza 'Conexión Social' para facilitar acceso digital en sectores de bajos recursos - crédito Alcaldía Bogotá

Estos requisitos buscan focalizar el programa en los sectores con mayores necesidades de conectividad, donde el acceso a internet aún es limitado y representa una barrera para el acceso a la educación, el empleo y los servicios digitales.

¿Cómo hacer la inscripción?

El proceso para acceder al beneficio es presencial y se realiza en puntos autorizados de la Red CADE. Allí, los ciudadanos pueden recibir orientación directa por parte de funcionarios del Distrito para completar el trámite.

“Haz tu solicitud en la Red CADE. Puedes realizar tu inscripción de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 1:00 p. m., y de 2:00 p. m. a 4:30 p. m.”, señala la administración distrital.

Entre los puntos habilitados se encuentran sedes clave en varias localidades: “SuperCADE Américas – Avenida Carrera 86 # 43 - 55 Sur (Kennedy), SuperCADE Bosa – Avenida Calle 57R Sur # 72D - 12 (Bosa), SuperCADE Suba – Calle 145 # 103B - 90 (Suba), SuperCADE 20 de Julio – Carrera 5A # 30C - 20 Sur (San Cristóbal), CADE Gaitana – Transversal 126 # 134 - 88 (Suba), CADE Santa Lucía – Avenida Caracas # 41B - 30 (Rafael Uribe Uribe), CADE Luceros – Carrera 17F No. 69A - 32 Sur (Ciudad Bolívar)”.

Las autoridades han insistido en que este trámite no tiene ningún costo y debe realizarse directamente en los canales oficiales, con el fin de evitar fraudes o intermediarios.

Un programa de la Secretaría de Integración Social ofrece internet sin costo para familias con necesidades - crédito Secretaría de Integración Social

¿Qué incluye el beneficio?

El programa contempla la instalación de internet fijo en los hogares beneficiarios, con una velocidad aproximada de 25 megas, suficiente para actividades cotidianas como estudiar, trabajo remoto y uso de plataformas digitales.

Además, el servicio permite conectar varios dispositivos en simultáneo e incluye herramientas como control parental, lo que facilita el uso seguro por parte de menores de edad, así como opciones de formación digital.

Desde el Distrito destacan que esta iniciativa también fortalece el acceso a servicios institucionales en un solo lugar: “Con la incorporación de este servicio en la Red CADE, el Distrito continúa acercando la oferta institucional a la ciudadanía, facilitando la realización de trámites en un solo lugar y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los hogares beneficiarios”.

La meta de la Alcaldía es ambiciosa: beneficiar a cerca de 100.000 hogares en los próximos años mediante una combinación de inversión pública y alianzas con operadores como ETB.

En ese sentido, la administración subraya el papel de la Red CADE como eje central del proceso. “La Red CADE se consolida así como un modelo de atención integral, que optimiza tiempos, reduce barreras de acceso y fortalece la relación entre la ciudadanía y la Administración Distrital”.