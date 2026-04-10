Así fue la jornada de bloqueos del 9 de abril en varios puntos del país por el incremento del impuesto predial

Campesinos y propietarios rurales exigen al gobierno revisar los incrementos del impuesto predial en varios departamentos del país - crédito Bogotá Tránsito/X

La jornada de protestas del jueves 9 de abril de 2026 dejó bloqueos y alteraciones en la movilidad de varios departamentos de Colombia, marcados por el descontento de miles de colombianos ante el incremento en los avalúos catastrales realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).

Campesinos, gremios y veedurías ciudadanas se manifestaron en rechazo al alza del impuesto predial, que denunciaron aumentos de hasta 300% tras la polémica actualización, con afectaciones en cerca de 527 municipios, según las denuncias recolectadas en redes sociales y medios de comunicación.

Los manifestantes se concentran en puntos estratégicos de la vía, impidiendo el paso de vehículos como forma de presión frente al aumento del impuesto predial - crédito Siete TV/Facebook

Las protestas se concentraron, principalmente, en departamentos como Santander, Boyacá, Quindío y Cundinamarca, con intensos bloqueos que duraron horas y que, en algunos puntos, prometen una continuación durante la jornada del viernes, 10 de abril.

En Santander, campesinos de al menos 16 veredas de Lebrija bloquearon la vía Bucaramanga–Barrancabermeja y el acceso al aeropuerto Palonegro, lo que llevó a la cancelación de 13 vuelos y a la suspensión temporal de las operaciones aéreas en la terminal. “Esperamos que nos den alguna solución. Me toca quedarme en el aeropuerto a dormir”, relató una usuaria afectada, citada por Semana.

De hecho, las protestas aún continúan. A través de un comunicado, voceros de la Aeronáutica Civil confirmaron que “a partir de las 5:30 p. m.,hora local (HL), se ha emitido el Notam (Notice to Airmen/Notices to Air Missions) D0292, que ordena el cierre temporal de todas las operaciones en el Aeropuerto Palonegro, que sirve a la ciudad de Bucaramanga".

El restablecimiento de los vuelos en Palonegro dependerá de la recuperación del orden público y de las directrices de la Fuerza Pública - crédito Aeronáutica Civil

Desde la entidad indicaron que “el reinicio de las actividades aéreas estará estrictamente supeditado a la evolución de las condiciones de seguridad y a las instrucciones que emita la Fuerza Pública. La Aeronáutica Civil notificará de manera oportuna la reapertura de la terminal una vez se cuente con las garantías plenas para la navegación aérea y el tránsito terrestre".

En Boyacá, por su parte, los bloqueos se extendieron a vías clave como Chiquinquirá–Bogotá y el corredor Tunja–Bucaramanga. Allí, organizaciones campesinas y gremios agropecuarios se reunieron para exigir la revisión de la Resolución 2057 del Igac, que afectó a varios municipios del departamento. Los manifestantes condicionaron el levantamiento de los bloqueos a la apertura de mesas de concertación con el Gobierno nacional.

Desde la Gobernación del departamento se emitió un balance en el que se informó que, al cierre de la jornada los bloqueos permanecieron en siete puntos: Chiquinquirá, con otros tres subpuntos de concentración; Moniquirá, con el bloqueo en la plaza de mercado, vía nacional, con paso habilitado cada 2 horas; Chitaraque, Saboyá, Arcabuco, y Tinjacá con bloqueo permanente en el sector Tres Esquinas en la vía nacional Tunja – Chiquinquirá.

“Las autoridades del departamento mantienen activos los canales de diálogo con los manifestantes y reiteran la disposición del Gobierno departamental para actuar como interlocutor y facilitador en la búsqueda de alternativas que permitan superar esta problemática”, se leyó en el comunicado oficial.

Balance de la Gobernación de Boyacá sobre la jornada de paros del 9 de abril - crédito Gobernación de Boyacá

En el Eje Cafetero se presentaron cierres intermitentes en la vía a La Línea y bloqueos en puntos estratégicos de Quindío y Risaralda complicaron el tránsito para transportadores y viajeros. Sobre el mediodía, se conoció por medio de medios locales como el Diario Oriente que las movilizaciones fueron protagonizadas por, al menos, mil personas, principalmente mineros.

La protesta también se replicó en Antioquia, Casanare y Norte de Santander, con menores afectaciones en rutas principales y congestión en áreas metropolitanas.

Bloqueos en Cundinamarca y Bogotá

En Cundinamarca, la vía Bogotá–La Calera fue escenario de manifestaciones que restringieron la movilidad en ambos sentidos. Aunque en horas de la tarde, aproximadamente a las 6:00 p. m., se suspendió el paro por solidaridad con adultos mayores participantes, el paso continuó restringido en varios tramos y representantes del Gobierno citaron a una mesa técnica para el 10 de abril.

“Campesinos y propietarios rurales mantienen bloqueada la vía Bogotá–La Calera en protesta por los incrementos históricos en el impuesto predial - crédito Mauricio Vanegas/X

En Bogotá, la jornada se desarrolló sin mayores afectaciones en las vías principales, salvo por el paro de taxistas en el aeropuerto El Dorado, que fue levantado tras una mesa de negociación con la empresa Taxi Imperial y el nombramiento de una nueva gerencia, con una serie de acuerdos en favor de los taxistas.

Los manifestantes en la mayoría de los puntos del país insisten en la urgencia de revisar los avalúos catastrales y adoptar medidas que alivien el impacto económico sobre las familias rurales y urbanas.