Alfredo Saade mostró el carro de la embajada de Colombia en Brasil que el chef estrelló: “No está destrozado”

Alfredo Saade mostro el estado del vehículo de la embajada que chocó un chef - crédito @alfredosaadev/X

La Embajada de Colombia en Brasil confirmó la “pérdida total” de un Audi A6 oficial tras un incidente ocurrido el 29 de marzo de 2026, cuando David Leonardo Barrero López, empleado de AR Maciel Serviços Gerais LTDA, retiró el auto de la Residencia Oficial sin autorización. El embajador Alfredo Saade compartió precisiones sobre el caso y el estado real del vehículo.

Ante la circulación de imágenes y versiones sobre los daños, Saade recurrió a su cuenta personal en X para solicitar una aclaración pública a la periodista mencionada en algunas informaciones.

“Bueno, aquí está el carro, ya fue traído del taller, yo aún no lo había visto. El vehículo no está destrozado como dice @darcyquinnr y algunos medios”, publicó el diplomático. La declaración buscó evidenciar la discrepancia entre los hechos y lo reportado en ciertos portales.

El embajador también señaló diferencias entre los procedimientos brasileros y los de otros países en la evaluación de daños vehículos oficiales. Según explicó, “Me dicen que aquí en Brasil los vehículos son dados ‘pérdida total’ por cualquier detalle, ya que es normal que las aseguradoras los cambien”.

Sobre la gestión institucional tras el siniestro, Saade comunicó: “Ya iniciamos las reclamaciones pertinentes a la aseguradora. Espero que Darcy y los demás rectifiquen aunque agua derramada no hay quien la recoja. Feliz día, les seguiré informando”.

Video del 9 de abril que muestra el estado de un vehículo Audi para desmentir informes de los medios. El propietario explica que el coche no fue destrozado en su carrocería, sino que sufrió un golpe por debajo que afectó la caja y el chasis - crédito @alfredosaadev/X

La reacción de la periodista a la publicación del embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, aportó una aclaración inmediata sobre el daño a un vehículo diplomático: “El Laudo técnico del vehículo en la embajada del Brasil dice PÉRDIDA TOTAL”, indicó al tiempo que incluyó el documento correspondiente.

La comunicadora citó de forma directa al funcionario al mencionar “@alfredosaadev”, garantizando la identificación del destinatario de su mensaje y la verificación de la situación mediante el documento oficial adjunto.

Darcy Quinn respondió a señalamiento de Alfredo Saade por entregar datos sobre el accidente en el que se vio involucrado un automóvil de la embajada de Colombia en Brasil - crédito @darcyquinnr/X

Saade se refirió al accidente de tránsito que involucró a su chef

El embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, se enfrenta a una situación compleja tras el grave accidente que involucró al chef de la residencia oficial, quien retiró el vehículo diplomático sin autorización y ocasionó daños irreparables por un valor estimado en 81.287 reales. El caso ha marcado el inicio de la gestión de Saade en un contexto de recientes renovaciones dentro del servicio exterior colombiano, luego de casi un año de vacancia en la representación de Bogotá en Brasilia, según relata Infobae.

La magnitud del incidente quedó reflejada en el informe mecánico presentado por el Centro Automotivo Mega Car, que declaró la “pérdida total” de un Audi A6 oficial —placa PDB-9012— tras constatar “afectaciones severas en componentes vitales”, incluidos la transmisión, la barra estabilizadora, el radiador, el cárter del motor y los amortiguadores. La valoración ascendió a cerca de 16.000 dólares, según consta en el memorando firmado por el embajador Alfredo Rafael Saade Vergel y citado por Infobae.

El protagonista del accidente es David Leonardo Barrero López, chef contratado por la empresa AR Maciel Serviços Gerais LTDA. De acuerdo con la narración del episodio, el 29 de marzo de 2026 —cuando aún residía en la embajada— Barrero López retiró el automóvil oficial a altas horas de la madrugada, sin notificación ni permiso. Saade dejó constancia de la irregularidad en un memorando a la Secretaría General: “Sin ninguna autorización en horas de la madrugada de ese mismo día, el vehículo oficial (Audi A6, placa PDB-9012) fue retirado de la Residencia Oficial”.

La respuesta de Saade fue inmediata. El mismo día del incidente, ordenó tres acciones: notificar a la empresa contratista el retiro de Barrero López, desalojar la residencia de la embajada y solicitar una revisión mecánica exhaustiva del automóvil.

La inspección inicial identificó daños externos —rayones en las puertas, ausencia del farol delantero derecho y averías en la parte inferior—, aunque la gravedad se hizo evidente tras la intervención del conductor oficial, quien reportó fallos de transmisión que motivaron el traslado en grúa hacia el taller especializado. El centro mecánico determinó que el origen de los daños fue, presuntamente, un impacto directo en el chasis inferior, lo que derivó en el “descartar cualquier posibilidad de reparación”, aclaró el reporte técnico.

El desenlace administrativo fue la desvinculación inmediata de Barrero López y su regreso a Colombia la noche del 30 de marzo, tras ser informado del retiro del cargo y del plazo para abandonar la residencia diplomática. Tanto la notificación oficial como la ejecutoria constan en los registros de la delegación citados por Infobae.