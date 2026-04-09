Un colombiano fue elegido miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU: así reaccionó Gustavo Petro

Dr. Camilo Umaña Hernández, jurista colombiano y defensor de los derechos humanos - crédito @embcolfrancia / X

La elección de Camilo Umaña como miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife) de las Naciones Unidas fue anunciada por el presidente Gustavo Petro en su cuenta oficial de X y celebrada por la Embajada de Colombia en Francia.

Este hecho representa un avance diplomático relevante para Colombia, que recibe reconocimiento internacional por la trayectoria del jurista y por el cambio de rumbo en la política de drogas del país.

“La elección de Camilo Umaña como miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de las Naciones Unidas representa un importante triunfo diplomático para Colombia”, afirmó Gustavo Petro en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

La designación de Umaña es relevante para Colombia porque fortalece la presencia internacional del país en el control global de sustancias y ofrece la oportunidad de proponer una visión más científica y centrada en derechos humanos en políticas antidrogas.

“Nos permitirá expresar nuestra postura de prohibir sustancias por razones puramente científicas y de garantizar el máximo rigor científico en las estadísticas que miden la producción y el consumo de sustancias prohibidas. Camilo Umaña fue viceministro de Justicia en nuestro gobierno y es hijo del gran jurista asesinado por el narcoparamilitarismo: Eduardo Umaña Mendoza”, expresó Petro.

El reciente reconocimiento internacional es presentado como un paso fundamental en el refuerzo del papel colombiano en el escenario global sobre regulación y control de estupefacientes - crédito captura de pantalla @petrogustavo / X

El nombramiento permitirá expresar la posición de Colombia en foros multilaterales y aumentar su influencia en la toma de decisiones internacionales sobre el tema.

Camilo Umaña Hernández es jurista y defensor de derechos humanos, según Gustavo Petro y la Embajada de Colombia en Francia. Ocupó el cargo de exviceministro de Justicia durante el actual gobierno.

Umaña también es reconocido por ser hijo de Eduardo Umaña Mendoza, quien fue asesinado en el marco del conflicto con el narcoparamilitarismo. Su carrera se ha orientado hacia la protección de derechos fundamentales y la gestión pública con enfoque ético, destacó la embajada.

De acuerdo con el presidente Petro, Umaña se ha destacado por su rigor técnico y capacidad de abordar políticas públicas complejas de manera integral. La embajada afirmó que su elección es resultado de un esfuerzo colectivo nacional y refleja el reconocimiento a una trayectoria sobresaliente.

La afirmación de la embajada destaca la importancia de la cooperación entre entidades del Estado y la comunidad internacional en la promoción de representantes con experiencia técnica y ética - crédito captura de pantalla @embcolfrancia

Con la presencia de Umaña en la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, Colombia refuerza su propuesta de una política de drogas basada en evidencia científica, derechos humanos y criterios técnicos, indicó la embajada. La representación colombiana busca que se prohíban sustancias por motivos científicos y que el manejo estadístico sea riguroso, según Petro.

En su intervención más reciente en Viena, el mandatario explicó que el gobierno colombiano ha instado a la comunidad internacional a coordinarse para enfrentar el incremento del consumo de drogas con mayores riesgos. La prioridad, insiste Petro, debe ser darle un respaldo científico a todas las decisiones sobre prohibición y control de sustancias.

“En mi último viaje a Viena, hablé ante la Jife y la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas sobre la posición de mi gobierno respecto al aumento del consumo mundial de drogas cada vez más peligrosas. Además, mencioné la necesidad de coordinación policial internacional y de enfocarse en las sustancias más peligrosas. Anuncio oficialmente que el año 2025 finalizó con una reducción de 4.000 hectáreas en la superficie total cultivada de hoja de cannabis en Colombia. No se había logrado ninguna reducción en el cultivo desde el año 2020″, explicó Petro.

La embajada reiteró que el nombramiento de Umaña consolida a Colombia como un actor que promueve la transformación de la agenda antinarcóticos internacional. El respaldo al país se atribuye tanto al perfil técnico del nuevo representante como a los resultados alcanzados en la reducción de cultivos ilícitos.

La designación busca fortalecer propuestas que prioricen la prohibición según criterios científicos y mejoren el rigor en la gestión estadística internacional de sustancias - crédito @embcolfrancia / x

Colombia logró, según Petro, una reducción de 4.000 hectáreas de cultivos de cannabis al cierre de 2025, una cifra que no se conseguía desde 2020.

El reciente avance en la disminución de cultivos de cannabis simboliza para