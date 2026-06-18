Colombia

Registraduría anunció a qué hora los colombianos sabrán quién es el nuevo presidente tras la segunda vuelta el domingo 21 de junio

El organismo electoral explicó que la divulgación del preconteo avanzará en forma progresiva desde el cierre de urnas, permitiendo establecer una tendencia temprana del escrutinio con base en la transmisión de actas desde todo el país

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El registrador nacional, Hernán Penagos, interviene durante la apertura de la jornada electoral en la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde defendió las garantías del proceso y llamó a los ciudadanos a votar con tranquilidad - crédito Registraduría Nacional
El registrador nacional Hernán Penagos explicó que el país podría conocer resultados preliminares de la segunda vuelta en cerca de dos horas, gracias al avance del preconteo y al flujo de información desde las mesas de votación - crédito Registraduría Nacional

El registrador Nacional, Hernán Penagos, explicó cómo funcionará la divulgación de resultados en la jornada electoral del próximo domingo 21 de junio, y estimó que el país podría conocer al nuevo presidente en un tiempo cercano a dos horas, gracias al ritmo esperado del preconteo.

Penagos señaló que la Registraduría Nacional del Estado Civil espera repetir la rapidez alcanzada en la primera vuelta, cuando el flujo de información permitió tener hacia las 6:00 p. m. o 6:15 p. m. una tendencia clara del resultado, según explicó en entrevista con Semana.

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De acuerdo con su proyección, para esa hora ya podría haberse consolidado entre el 70% y el 80% de las mesas informadas, siempre que los jurados de votación mantengan la misma eficiencia en el conteo y el diligenciamiento de las actas.

“El preconteo depende de la agilidad con la que los jurados consignen correctamente la información en las actas”, explicó Penagos, al subrayar que la rapidez del sistema no es automática, sino el resultado del trabajo operativo en cada mesa. En total, más de 860.000 jurados de votación participarán en la jornada electoral en todo el país.

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El funcionario reiteró que el preconteo tiene un carácter estrictamente informativo y no constituye el resultado oficial de la elección. En sus palabras, “la Registraduría no cuenta los votos ni declara ganadores; lo que hace es divulgar la información preliminar”.

El verdadero riesgo en las elecciones de Colombia reside en la compra de votos y la coacción armada, según el registrador nacional Hernán Penagos Giraldo - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Según la Registraduría, hacia las 6:00 p. m. o 6:15 p. m. podría estar consolidado entre el 70% y el 80% de las mesas, lo que permitiría marcar una tendencia clara del resultado - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Agregó que el conteo oficial está a cargo de los jurados de votación en cada mesa, mientras que el escrutinio es realizado por jueces y notarios en los municipios, con cerca de 9.300 funcionarios encargados de verificar y consolidar las actas.

Posteriormente, el resultado nacional es consolidado y validado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que es la autoridad competente para proclamar el resultado final.

Como parte de las medidas de transparencia, la Registraduría publicará alrededor de 360.000 actas electorales para consulta ciudadana.

Además, los testigos electorales de las campañas podrán fotografiar las actas directamente en las mesas antes de su transmisión, con el fin de garantizar la coincidencia entre los registros físicos y la información cargada en el sistema.

Penagos también destacó que en procesos electorales anteriores la diferencia entre el preconteo y el escrutinio ha sido mínima, con una coincidencia cercana al 99,5%, lo que consideró una muestra de la solidez del sistema electoral.

Sin embargo, insistió en que cualquier discrepancia debe resolverse únicamente dentro del escrutinio oficial, que tiene validez jurídica.

Un simulacro nacional de preconteo electoral reúne a 70.000 participantes, observadores internacionales y autoridades para validar la transmisión de resultados preliminares - crédito @moeuecolombia26/X
Más de 860.000 jurados participarán en el proceso electoral, encargados de realizar el conteo de votos y diligenciar las actas que alimentan el sistema de preconteo - crédito @moeuecolombia26/X

la Registraduría Nacional y el Ministerio de Defensa aseguraron que la segunda vuelta presidencial del 21 de junio está plenamente garantizada y que sus resultados deben ser respetados, en medio de un clima político marcado por cuestionamientos del presidente Gustavo Petro sobre la transparencia del proceso y el despliegue de medidas de seguridad y control de información.

Las autoridades confirmaron que la votación de colombianos en el exterior ya comenzó y se extenderá en 67 países hasta el día de la elección en Colombia. Este componente hace parte del mismo sistema de conteo general que se consolidará el domingo, integrando los resultados de los votantes fuera del país con los del territorio nacional.

Más de 23 millones de ciudadanos fueron convocados a las urnas en la primera vuelta, realizada el 31 de mayo, de la que salieron como finalistas Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, del Pacto Histórico, según los reportes oficiales citados en el texto fuente.

El Ministerio de Defensa activó un puesto de mando cibernético para reforzar la seguridad electoral, monitorear riesgos digitales y contrarrestar la desinformación durante la jornada del 21 de junio - crédito Mauricio Dueñas/EFE
El Ministerio de Defensa activó un puesto de mando cibernético para reforzar la seguridad electoral, monitorear riesgos digitales y contrarrestar la desinformación durante la jornada del 21 de junio - crédito Mauricio Dueñas/EFE

En este contexto, el registrador insistió en que cualquier inconformidad frente a los resultados debe tramitarse por las vías institucionales correspondientes. “Cualquier persona debe respetar los resultados que arroje la segunda vuelta presidencial”, afirmó Penagos, al recalcar la importancia de preservar la confianza en el sistema electoral.

Finalmente, durante la instalación del puesto de mando cibernético, el Gobierno anunció el refuerzo de la vigilancia digital para enfrentar posibles riesgos de desinformación durante la jornada electoral.

El Ministerio de Defensa indicó que este mecanismo permitirá monitorear redes sociales y prevenir amenazas al proceso, en un esfuerzo conjunto por garantizar la transparencia y la seguridad de la elección presidencial.

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