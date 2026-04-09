“Riesgos para 11 millones de usuarios”: Acemi pide claridad urgente sobre el futuro de Nueva EPS

Ana María Vesga, presidenta de Acemi; Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Mariano Vimos/Colprensa/Ovidio González/Presidencia

Acemi solicitó al Gobierno nacional definiciones sobre la situación de la Nueva EPS ante la falta de decisiones sobre su intervención, según información obtenida por Revista Semana.

La presidenta del gremio, Ana María Vesga, advirtió que la entidad enfrenta un vacío jurídico que podría afectar a millones de usuarios, citado por Revista Semana.

La incertidumbre administrativa genera preocupación por el impacto en la prestación de servicios de salud y en la estabilidad del sistema, según información obtenida por ese medio de comunicación.

La presidenta del gremio, Ana María Vesga, advirtió que la entidad enfrenta un vacío jurídico que podría afectar a millones de usuarios - crédito Colprensa

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Vacío jurídico y efectos en la operación

La presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Ana María Vesga, expuso la posición del gremio frente a la situación que atraviesa la Nueva EPS.

De acuerdo con lo señalado, la Superintendencia Nacional de Salud debía haber tomado una decisión de fondo sobre la entidad, definiendo si se prorrogaba la intervención, se levantaba la medida o se avanzaba hacia una eventual liquidación.

Sin embargo, según lo expuesto, esa decisión no se ha formalizado, lo que ha generado un escenario de incertidumbre jurídica.

Nueva EPS - crédito Nueva EPS

“En este momento la entidad se encuentra sin definición sobre su intervención”, afirmó Vesga, citada por ese medio de comunicación.

La dirigente indicó que la ausencia de un interventor formal agrava la situación operativa de la EPS, considerada una de las más grandes del país.

Este escenario ha sido calificado como un limbo administrativo, en el que no existe claridad sobre el rumbo institucional de la entidad.

Según el gremio, esta falta de definición impacta directamente la capacidad de gestión de la EPS, especialmente en un contexto en el que maneja un volumen significativo de usuarios y servicios.

La Nueva EPS cuenta con 11,8 millones de afiliados y gestiona más del 20 % de las atenciones en salud en el territorio nacional, lo que dimensiona el alcance de la situación.

En ese sentido, Vesga advirtió que la incertidumbre no solo afecta la estructura administrativa, sino también la operación diaria del sistema.

“La falta de claridad dificulta y profundiza más las dificultades que ya tienen millones de usuarios que están viendo negaciones en la entrega de medicamentos, en la asignación de citas y en autorizaciones médicas”, señaló, citada por ese medio de comunicación.

Este panorama evidencia que los efectos de la indefinición trascienden el ámbito institucional y tienen consecuencias directas en la atención de los afiliados.

Impacto en el sistema y alertas del gremio

Otro de los puntos planteados por Acemi está relacionado con la falta de información financiera de la entidad.

Según lo expuesto, la Nueva EPS no presenta estados financieros desde hace tres años, lo que genera incertidumbre sobre su situación económica.

La Nueva EPS no presenta estados financieros desde hace tres años, lo que genera incertidumbre sobre su situación económica - crédito Colprensa

Además, se indicó que existe desconocimiento sobre el reporte de datos al Ministerio de Salud en relación con el gasto y el comportamiento del consumo de la población afiliada.

“Preocupa en mayor medida el riesgo y el impacto que tiene la Nueva EPS sobre el resto del sistema, sobre la prestación y sobre los proveedores”, afirmó Vesga, citada por ese medio de comunicación.

Esta situación, según el gremio, podría generar efectos en cadena sobre otros actores del sistema de salud, incluidos prestadores y aseguradores.

Adicionalmente, se ha identificado un fenómeno de traslado masivo de usuarios hacia otras EPS.

Este comportamiento responde al temor de una posible liquidación de la entidad, lo que ha comenzado a presionar la capacidad de atención del resto del sistema.

La situación también se ve reflejada en el aumento de quejas, reclamos y acciones de tutela.

En este punto, Vesga hizo referencia a las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre el incremento de estos mecanismos por parte de los usuarios.

El gremio considera que este escenario refleja un deterioro en la prestación del servicio y en la garantía del acceso a la salud.

Por ello, Acemi hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para que informe de manera clara la situación de la Nueva EPS.

Asimismo, solicitó que se dé a conocer un plan de contingencia que permita mitigar los riesgos asociados a la incertidumbre actual.

La definición sobre el futuro de esta EPS es considerada clave para evitar afectaciones mayores en la atención de millones de usuarios y en la estabilidad financiera del sistema de salud en Colombia.