Colombia

“Riesgos para 11 millones de usuarios”: Acemi pide claridad urgente sobre el futuro de Nueva EPS

El gremio advierte un vacío jurídico en la intervención y alerta impactos en la atención, la operación y la estabilidad del sistema de salud

Guardar
Ana María Vesga, presidenta de Acemi; Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Mariano Vimos/Colprensa/Ovidio González/Presidencia
Ana María Vesga, presidenta de Acemi; Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Mariano Vimos/Colprensa/Ovidio González/Presidencia

Acemi solicitó al Gobierno nacional definiciones sobre la situación de la Nueva EPS ante la falta de decisiones sobre su intervención, según información obtenida por Revista Semana.

La presidenta del gremio, Ana María Vesga, advirtió que la entidad enfrenta un vacío jurídico que podría afectar a millones de usuarios, citado por Revista Semana.

La incertidumbre administrativa genera preocupación por el impacto en la prestación de servicios de salud y en la estabilidad del sistema, según información obtenida por ese medio de comunicación.

La presidenta de Acemi advierte que el nuevo modelo no resolverá problemas de acceso a medicamentos ni demoras en la atención médica - crédito Colprensa
La presidenta del gremio, Ana María Vesga, advirtió que la entidad enfrenta un vacío jurídico que podría afectar a millones de usuarios - crédito Colprensa

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Vacío jurídico y efectos en la operación

La presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Ana María Vesga, expuso la posición del gremio frente a la situación que atraviesa la Nueva EPS.

De acuerdo con lo señalado, la Superintendencia Nacional de Salud debía haber tomado una decisión de fondo sobre la entidad, definiendo si se prorrogaba la intervención, se levantaba la medida o se avanzaba hacia una eventual liquidación.

Sin embargo, según lo expuesto, esa decisión no se ha formalizado, lo que ha generado un escenario de incertidumbre jurídica.

Nueva EPS - crédito Nueva EPS
Nueva EPS - crédito Nueva EPS

“En este momento la entidad se encuentra sin definición sobre su intervención”, afirmó Vesga, citada por ese medio de comunicación.

La dirigente indicó que la ausencia de un interventor formal agrava la situación operativa de la EPS, considerada una de las más grandes del país.

Este escenario ha sido calificado como un limbo administrativo, en el que no existe claridad sobre el rumbo institucional de la entidad.

Según el gremio, esta falta de definición impacta directamente la capacidad de gestión de la EPS, especialmente en un contexto en el que maneja un volumen significativo de usuarios y servicios.

La Nueva EPS cuenta con 11,8 millones de afiliados y gestiona más del 20 % de las atenciones en salud en el territorio nacional, lo que dimensiona el alcance de la situación.

En ese sentido, Vesga advirtió que la incertidumbre no solo afecta la estructura administrativa, sino también la operación diaria del sistema.

“La falta de claridad dificulta y profundiza más las dificultades que ya tienen millones de usuarios que están viendo negaciones en la entrega de medicamentos, en la asignación de citas y en autorizaciones médicas”, señaló, citada por ese medio de comunicación.

Este panorama evidencia que los efectos de la indefinición trascienden el ámbito institucional y tienen consecuencias directas en la atención de los afiliados.

Impacto en el sistema y alertas del gremio

Otro de los puntos planteados por Acemi está relacionado con la falta de información financiera de la entidad.

Según lo expuesto, la Nueva EPS no presenta estados financieros desde hace tres años, lo que genera incertidumbre sobre su situación económica.

La crisis financiera de Nueva EPS pone en riesgo la continuidad de tratamientos para pacientes de alto costo en 2025 - crédito Colprensa
La Nueva EPS no presenta estados financieros desde hace tres años, lo que genera incertidumbre sobre su situación económica - crédito Colprensa

Además, se indicó que existe desconocimiento sobre el reporte de datos al Ministerio de Salud en relación con el gasto y el comportamiento del consumo de la población afiliada.

“Preocupa en mayor medida el riesgo y el impacto que tiene la Nueva EPS sobre el resto del sistema, sobre la prestación y sobre los proveedores”, afirmó Vesga, citada por ese medio de comunicación.

Esta situación, según el gremio, podría generar efectos en cadena sobre otros actores del sistema de salud, incluidos prestadores y aseguradores.

Adicionalmente, se ha identificado un fenómeno de traslado masivo de usuarios hacia otras EPS.

Este comportamiento responde al temor de una posible liquidación de la entidad, lo que ha comenzado a presionar la capacidad de atención del resto del sistema.

La situación también se ve reflejada en el aumento de quejas, reclamos y acciones de tutela.

En este punto, Vesga hizo referencia a las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre el incremento de estos mecanismos por parte de los usuarios.

El gremio considera que este escenario refleja un deterioro en la prestación del servicio y en la garantía del acceso a la salud.

Por ello, Acemi hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para que informe de manera clara la situación de la Nueva EPS.

Asimismo, solicitó que se dé a conocer un plan de contingencia que permita mitigar los riesgos asociados a la incertidumbre actual.

La definición sobre el futuro de esta EPS es considerada clave para evitar afectaciones mayores en la atención de millones de usuarios y en la estabilidad financiera del sistema de salud en Colombia.

Temas Relacionados

AcemiSistema de salud ColombiaNueva EPSUsuarios de saludColombia-noticias

Más Noticias

“Debilitar el respeto por las instituciones implica erosionar los fundamentos”: alerta por críticas del Gobierno a entidades

Centros de pensamiento advirtieron riesgos para el equilibrio democrático y pidieron respetar la independencia institucional

“Debilitar el respeto por las instituciones implica erosionar los fundamentos”: alerta por críticas del Gobierno a entidades

Curul del Chocó sigue en disputa: CNE definirá entre dos candidatos tras desacuerdo en conteo

La decisión sobre una de las dos curules del departamento está pendiente por diferencias entre delegados del Consejo Nacional Electoral

Curul del Chocó sigue en disputa: CNE definirá entre dos candidatos tras desacuerdo en conteo

“Se está firmando el contrato por 16,5 billones”: Colombia recibirá aviones Gripen entre 2026 y 2032

El acuerdo con Suecia contempla la adquisición de 17 aeronaves de combate que fortalecerán la capacidad de defensa del país en los próximos años

“Se está firmando el contrato por 16,5 billones”: Colombia recibirá aviones Gripen entre 2026 y 2032

Icetex abre becas del 100 % para misión en China sobre IA y física: así puede aplicar antes del cierre

Icetex abre becas del 100 % para misión en China sobre IA y física: así puede aplicar antes del cierre

Icetex abre becas del 100 % para misión en China sobre IA y física: así puede aplicar antes del cierre

¿Cómo estará el clima en Medellín?

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

¿Cómo estará el clima en Medellín?
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

ENTRETENIMIENTO

Westcol sigue hablando de su encuentro con Petro: emocionado dijo que él era su contacto con más “poder”

Westcol sigue hablando de su encuentro con Petro: emocionado dijo que él era su contacto con más “poder”

Mary Méndez reveló que estuvo más de 4 años en celibato y explicó la razón detrás de su decisión

Margarita Ortega alertó a sus seguidores tras confirmar que se sometió a una compleja cirugía: “Salí de la UCI”

Natalia París reafirmó su apoyo a Abelardo de la Espriella, aunque no le responda los mensajes: “Así mismo va a ser de presidente”

Morat en Coachella: hora y dónde ver la presentación de la agrupación nacional desde Colombia

Deportes

Golpe en el baloncesto colombiano: Titanes de Barranquilla anunció su desvinculación definitiva de la liga

Golpe en el baloncesto colombiano: Titanes de Barranquilla anunció su desvinculación definitiva de la liga

Junior resistió y sacó un valioso empate ante Palmeiras en su debut en la Copa Libertadores 2026

Medellín no logró la victoria como local en Copa Libertadores: empató por 1-1 ante Estudiantes

Así quedó el grupo del Independiente Medellín en la Copa Libertadores: mal arranque de los antioqueños

Medellín ya sabe la fecha de su próximo partido en la Copa Libertadores: duro rival para el Poderoso