Colombia

Primeros anuncios del presidente interino de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado: habló de inversiones en Estados Unidos y Venezuela

La compañía evalúa ajustar sus recursos destinados a proyectos en el extranjero y en Colombia, motivada por el incremento en la cotización mundial del petróleo y el desarrollo de nuevas oportunidades en la región

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La administración resalta el control de indicadores clave y la optimización de gastos como parte de su estrategia para sostener el crecimiento, resguardando el equilibrio de las operaciones ante el entorno económico actual - crédito @UltimaHoraCR/X

El presidente interino de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado, anunció en Bogotá que la empresa analiza la posibilidad de aumentar su plan de inversión, impulsada por la reciente alza en los precios internacionales del petróleo derivada del conflicto en Medio Oriente.

Esta evaluación incluye la continuidad de las inversiones en Estados Unidos, la voluntad de ingresar en el mercado venezolano, y la ratificación del compromiso de ejecutar el plan de inversión tanto en Colombia como en el exterior, según declaraciones ofrecidas por Hurtado en una rueda de prensa.

Durante el encuentro con los medios de comunicación, Hurtado subrayó que la empresa cuenta actualmente con un plan de inversión aprobado y recursos asignados específicamente para fortalecer sus operaciones en Estados Unidos en alianza con Occidental Petroleum.

El presidente interino de Ecopetrol precisó: “Hay un plan aprobado y se tiene unos recursos designados y asignados a esa área, ¿sí? Con Ecopetrol y con nuestro socio, Occidental”.

La expectativa por el ingreso al mercado venezolano depende de la aprobación de una licencia por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos, aspecto que Hurtado definió como un proceso en seguimiento permanente.

El presidente interino indicó: “Estamos a la espera de noticias sobre la licencia de la Ofac para realizar inversiones en Venezuela. Venezuela es una oportunidad, porque tenemos la competencia de nuestros trabajadores para poder asegurar restablecer una industria como la petrolera en Venezuela. Entonces, podemos aportar mucho desde el conocimiento técnico, operativo y que pudiera ser una gran oportunidad para nosotros”.

Juan Carlos Hurtado también enfatizó en la rigurosidad en el manejo de la caja y el control de la relación deuda-Ebitda, indicadores financieros estratégicos para Ecopetrol. Destacó que la disciplina de las áreas corporativas permite identificar alternativas para preservar la estabilidad económica, recordando la importancia de optimizar tanto el control del gasto como la gestión de las inversiones. De acuerdo a lo expresado por el directivo en la rueda de prensa, el sostenimiento de estos estándares responde a las exigencias financieras de la empresa y al objetivo de aportar crecimiento y sostenibilidad al país.

El presidente interino de Ecopetrol puntualizó en la necesidad de cerrar pendientes financieros con la Nación, para lo cual la compañía sostiene un diálogo constante con el Ministerio de Hacienda. Señaló que la administración trabaja activamente para entregar resultados que aseguren el pago de los recursos comprometidos y se mantengan los “saldos” acordados.

Revisión estratégica condicionada al mercado internacional

La posible revisión al alza del plan de inversión de Ecopetrol dependerá de la evolución favorable del mercado internacional y el precio del crudo - crédito La República

La decisión final sobre un posible ajuste al alza del plan de inversión de Ecopetrol estará sujeta a la evolución de las condiciones del mercado internacional. Según Hurtado, la compañía revisa de modo constante las oportunidades y ajustará su estrategia de inversión si el entorno sigue siendo favorable gracias al incremento del precio del crudo. Reiteró que actividades clave, como la producción nacional de petróleo, son prioritarias para generar valor y crecimiento.

El proceso de evaluación que lleva adelante Ecopetrol incluye el monitoreo de métricas exigentes, con el propósito de mantener la gestión alineada a los estándares de deuda e inversión fijados por la empresa.

Hurtado afirmó que la disciplina financiera y la gestión orientada a resultados constituyen la base sobre la que se tomarán decisiones a corto y mediano plazo, asegurando así el aporte de la compañía a la industria energética y a la economía nacional.

Este panorama sitúa a Ecopetrol en una coyuntura de revisión estratégica que combina la apertura a nuevas oportunidades internacionales con un férreo control financiero, como instrumento para aprovechar las ventajas coyunturales del mercado global del petróleo.

Junta directiva de Ecopetrol nombró a Juan Carlos Hurtado Parra presidente encargado

Según el presidente interino de Ecopetrol, la petrolera evalúa aumentar su plan de inversión en respuesta al alza de los precios internacionales del petróleo tras el conflicto en Medio Oriente - crédito Ecopetrol
La Junta Directiva de Ecopetrol nombra a Juan Carlos Hurtado Parra como presidente encargado tras la licencia solicitada por Ricardo Roa Barragán - crédito Ecopetrol

La Junta Directiva de Ecopetrol designó a Juan Carlos Hurtado Parra como presidente encargado de la compañía petrolera, luego de que Ricardo Roa Barragán solicitara una licencia no remunerada motivada por investigaciones en su contra.

La elección recae sobre un directivo que suma 28 años de experiencia en el sector energético, con roles ejecutivos tanto en Ecopetrol como en la Transportadora de Gas Internacional (TGI), y cuya gestión ha involucrado supervisión de recursos, operación de campos de producción y administración de sistemas de transporte de gas.

Previo a este nombramiento, Hurtado Parra ocupaba desde el 16 de noviembre de 2025 la Vicepresidencia Ejecutiva de Hidrocarburos, tras liderar desde febrero del mismo año la Vicepresidencia de Exploración, Desarrollo y Producción de la petrolera estatal.

De formación ingeniero electricista, cuenta además con una especialización en Evaluación y Desarrollo de Proyectos y un MBA internacional en petróleo y gas.

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