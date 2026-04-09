Paloma Valencia declaró su amor por Álvaro Uribe, al que considera su mentor político: “Voy a ser uribista hasta que me muera”

A pesar de su amor y admiración al expresidente Álvaro Uribe, Paloma Valencia remarcó que no es una subordinada del exmandatario - crédito Sergio Acero/REUTERS

En lo que podría considerarse una nueva declaración de amor a su mentor político, que está presente en el desarrollo de la contienda, la candidata presidencial Paloma Valencia afirmó que su vínculo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez es una relación de mentoría y lealtad inquebrantable que marca su identidad política. Además que, gracias a sus enseñanzas y directrices, ha proyectado su aspiración, que según las recientes encuestas ya es considerada por los electores.

La congresista explicó que no cambiará su postura para seducir al electorado contrario a Uribe, lo que fue entendido como una muestra de fidelidad política. “Yo voy a ser uribista hasta que me muera y lo único que me puedo comprometer con el electorado es decirle la verdad”, dijo en conversatorio con La Silla Vacía y relató que no pretende reconfigurar su identidad según la conveniencia política; una regla con la que espera avanzar en esta contienda.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha acompañado a la candidata presidencial Paloma Valencia en su correría por el país, como muestra de su compromiso - crédito @palomavalencial/Instagram

En su concepto, ha sido, es y será defensora de los postulados que llevaron al veterano líder antioqueño a la presidencia y no solo eso: a consolidar una vertiente política que busca retornar al poder, tras cuatro años del proyecto progresista de Gustavo Petro. “Yo no cambio de ideas ni me pongo ropa que no me quede para decirles que soy de una manera para gustarles”, afirmó la senadora, que a sus 48 años quiere convertirse en la primera mujer en el poder.

La estrecha relación entre Paloma Valencia y Álvaro Uribe

Su carrera política comenzó en 2014, cuando ocupó una curul en el Congreso bajo la tutela de Uribe, que encabezó la lista del Centro Democrático al Senado y la presentó como figura emergente de la colectividad. Desde entonces, la relación entre ambos se ha cimentado a partir de la defensa pública mutua y la participación directa de Uribe en la proyección de la caucana, que incluso llegó a contemplar que el exjefe de Estado fuera su fórmula vicepresidencial.

Por ello, al ser consultada sobre la naturaleza de ese lazo, Valencia quiso también hacer una importante precisión: no está sometida a una subordinación, pues cuenta con su autonomía. “Yo nunca he sido obediente porque tengo una personalidad muy fuerte. ¿Sabe por qué el presidente Uribe puede ser jefe mío? Porque nunca ha intentado mandarme”, indicó la mujer, que aclaró que valora la mentoría de Uribe y, sobre todo, su conocimiento minucioso de la realidad local.

La relación entre Paloma Valencia y Álvaro Uribe comenzó desde hace más de una década, con su invitación a formar parte del Centro Democrático - crédito @PalomaValenciaL/X

Cabe destacar que la proclamación de Paloma Valencia como candidata presidencial única por el Centro Democrático en diciembre de 2025 fue acompañada de una declaración de respaldo de Álvaro Uribe. “Sería un honor elegir a la primera mujer presidenta bajo los principios de manos puras y firmes”, compartió el expresidente, en un mensaje con el que enfatizó la voluntad de transferir su legado político a una figura de plena confianza, como lo es la parlamentaria.

Con ese escenario, Valencia presentó su relación con Uribe como un ejercicio constante de consulta y debate. “Me gusta oír su concepto sobre los temas. Me parece que es un hombre muy estudioso, que conoce este país”, explicó la política, que agregó que suele discutir con él diversos asuntos, especialmente sobre problemas locales y sectores críticos, pero negó que reciba instrucciones de su parte, como se ha insinuado por parte de sus contradictores políticos.

El expresidente Álvaro Uribe saludó la alianza entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, con la que buscan la presidencia de la República - crédito Sergio Acero/REUTERS

“¿Que si el presidente Uribe me llama por la mañana a ordenarme qué es lo que yo tengo que hacer y decir? Pues no, yo no tengo esa personalidad ni la he tenido nunca”, reafirmó con su respuesta, al punto que resaltó su idea de construir consensos en medio de un ambiente político altamente polarizado. “Es la lucha por las ideas de todos. Es el construir un país donde quepamos todos, los uribistas, los petristas, los de centro, los que no tienen partido”, expresó.

Por último, Paloma Valencia reiteró su compromiso con el ideario uribista y la apertura al diálogo con sectores ajenos a su corriente. Así remarcó que espera ofrecer “mi trabajo, mi honradez, mi amor por este país, mi vocación de sacarlo adelante juntos, entre la diferencia, sin dejar de ser uribista”. Una idea a la que ya se sumó el exdirector del Dane y exconcejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo, que aceptó el desafío de acompañarla en su camino a la presidencia.