Mauricio Lizcano lanzó fuerte crítica a Juan Daniel Oviedo: “Ha sido afín al Centro Democrático”

Mauricio Lizcano criticó posición de centro de Juan Daniel Oviedo - crédito Infobae Colombia

En medio del debate sobre el rumbo político de cara a las elecciones presidenciales, Mauricio Lizcano en entrevista con Infobae Colombia cuestionó la autenticidad de las candidaturas de centro y señaló la persistencia de una pugna entre uribismo y petrismo.

Durante la entrevista, el candidato enfatizó que las principales figuras políticas que encabezan las encuestas representan la continuidad de tendencias ideológicas que han marcado el país en los últimos años.

Según Lizcano, la disputa presidencial gira alrededor de nombres como el exmandatario Álvaro Uribe Vélez y el actual jefe de Estado Gustavo Petro, a quienes identificó como los líderes más influyentes de las últimas décadas.

El exministro y aspirante presidencial subrayó que, pese a la presencia de nuevos rostros en la contienda, el escenario político nacional mantiene una fuerte polarización.

Candidaturas de centro, bajo la lupa de Mauricio Lizcano: predominan el uribismo y el petrismo - crédito Infobae Colombia

Al referirse a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, Lizcano sostuvo a Infobae Colombia: “Unas veces está en la derecha en sus opiniones y otras veces está en la izquierda. Entonces, no sabe uno si está realmente en el centro“. Añadió que, aunque considera a López una persona “muy valiosa”, percibe ambigüedad en sus posturas políticas.

En cuanto a Juan Daniel Oviedo, el candidato fue tajante al afirmar que este no representa una alternativa de centro.

“Oviedo no es una persona de centro. Participó en el gobierno del presidente Iván Duque y ha sido afín al Centro Democrático“, puntualizó Lizcano.

Indicó que Oviedo ha trabajado como asesor de la senadora María del Rosario Guerra y actualmente integra “una campaña de derecha”. Además, explicó que el bloque conservador ha manejado su estrategia electoral al presentar opciones como Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Según Lizcano, “la derecha lo hizo bien, porque tiene un candidato muy al extremo, que es Abelardo de la Espriella, y otra candidata que piensa igual a la Espriella, que es Paloma, pero pues que obviamente cuando uno ve a la Espriella, siente que Paloma es de centro”.

Mauricio Lizcano advirtió sobre continuidad de uribismo y petrismo en la carrera presidencial - crédito Colprensa - Presidencia - Infobae Colombia

A lo largo de la entrevista, Lizcano remarcó que el panorama electoral se define menos por las propuestas y más por la reafirmación de convicciones ideológicas. “Hoy la gente no está pensando en propuestas ni en hoja de vida, sino en quién le reafirme sus propias convicciones o sus propios odios”, expresó el candidato.

Según su análisis, las campañas actuales carecen de debates sobre programas de gobierno y experiencia administrativa. “Los candidatos que lideran las encuestas solo han sido senadores, solo echan discursos, de hecho lo siguen haciendo”, observó.

El candidato recordó su propia trayectoria en la administración pública. “Nosotros hemos gobernado, hemos ejecutado nueve billones de pesos con total transparencia. Hemos estado en las mejores universidades del mundo”, destacó.

Insistió en que su equipo ofrece “propuestas competitivas y experiencia comprobada”, aspectos que, según él, no han sido el principal foco de atención en la actual coyuntura electoral.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Infobae Colombia, Lizcano identificó una “pelea desigual” entre su campaña y las dos fuerzas predominantes en el país.

Mauricio Lizcano puso en duda el papel del centro y afirmó que la disputa electoral sigue polarizada - crédito Infobae Colombia

“La pelea nuestra es contra el petrismo, que tiene más de 400 millones de presupuesto y un presidente popular en muchas zonas del país. Y el uribismo, que ha gobernado 16 años este país y que tiene también una popularidad enorme”, afirmó.

El candidato insistió en la idea de que el próximo mandatario será un heredero directo de uno de estos dos movimientos: “Paloma, como ella misma lo ha dicho, su mentor es el presidente Uribe y el uribismo es Paloma. Tal vez los dos políticos más importantes de los últimos 100 años son Uribe y Petro. Obviamente contra ellos es que se está haciendo la campaña”, comentó.

A su juicio, las decisiones electorales actuales no buscan un liderazgo independiente, sino la continuidad de modelos ya establecidos. “Lo único que estamos eligiendo son herederos de dos tendencias ideológicas y no estamos votando verdaderamente por un presidente que lidere Colombia”, sentenció.

En ese contexto, el candidato hizo referencia al peso de los recursos y la popularidad de los jefes de las principales fuerzas políticas. “Quienes van a mandar van a ser Petro y quien va a mandar más es Uribe. Y yo creo que eso está claro para todos los colombianos”, concluyó Lizcano, haciendo alusión a la candidata del Centro Democrático Paloma Valencia y al aspirante del Pacto Histórico Iván Cepeda.