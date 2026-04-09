Colombia

Más de 20 clubes de fans le enviaron mensaje conjunto a Shakira por votación para el Salón de la Fama del Rock and Roll: “El mundo se detiene porque nuestra loba ha llegado”

Fanáticos de todo el mundo emocionaron a Shakira con una carta llena de frases inolvidables justo cuando se acerca la posible consagración de la barranquillera en el Rock and Roll Hall of Fame

Guardar

Los seguidores de la colombiana destacaron los logros que ha obtenido hasta ahora la colombiana en materia musical - crédito Club de Fans Shakira

Un mensaje que reunió a 24 clubes de fans de Shakira surgió desde múltiples países, pasando por Estados Unidos, Colombia así como la Patagonia Argentina y llegando a Europa, y se unificó para celebrar que la cantante barranquillera “saliste al mundo a romper fronteras”, según la declaración de uno de los grupos.

Este saludo colectivo destaca los casi 30 años de carrera de la artista y su reciente inclusión en el top 5 de postulantes al Salón de la Fama del Rock & Roll.

En una intervención conjunta, los fanáticos expresaron: “Hoy el mundo se detiene porque nuestra loba ha llegado”. Esta misma emoción fue resaltada por otro seguidores de la barranquillera al afirmar: “Es inevitable sentir ese orgullo que nos quema en el pecho”.

'Pies Descalzos' el tercer álbum de Shakira, salió a la venta en discotiendas el 6 de octubre de 1995 - crédito Sony Music
'Pies Descalzos' el tercer álbum de Shakira, salió a la venta en discotiendas el 6 de octubre de 1995 - crédito Sony Music

No faltaron referencias a la transformación de la intérprete desde sus inicios: “Vimos una niña de pies descalzos caminar con fuerza”,enlazando así su pasado con el presente reconocimiento internacional.

La relación entre la vocalista y su público apareció en las voces de los admiradores, quienes recordaron que su voz ha servido para calmar la tristeza y llenarlos de fuerza en momentos en los que sienten que algo no va bien: “Tu voz ha sido el antídoto para nuestra tristeza” y “tu música, la intuición que nos guía en cada paso que damos”.

Asimismo, consolidaron su fidelidad recordando: “Siempre estuvimos ahí con una lealtad ciega y sordomuda”, reafirmando el lazo a lo largo del tiempo.

Citas y mensajes de los seguidores

Shakira para la promoción de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' por España y Estados Unidos - crédito @shakira/IG
Shakira para la promoción de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' por España y Estados Unidos - crédito @shakira/IG

Las frases de los seguidores intercalaron fragmentos de canciones y mensajes de admiración, como “Eres la prueba de que las mujeres ya no lloran, las mujeres hacen historia” y “Demostrando que el rock también habla español y tiene caderas que no mienten”.

Algunos de sus seguidores en el mundo, en este mensaje destacaron su impacto internacional señalando: “Llevaste nuestra bandera a la cima más alta del Olimpo musical” y demandaron reconocimiento: “Una entrega total que el Rock and Roll Hall of Fame debe reconocer”.

El grupo finalizó su mensaje con agradecimientos hacia Shakira, diciendo: “Gracias por cada acorde, por cada letra, por cada sacrificio, por cada alegría”. Uno de los clubes concluyó: “Te amamos, Shakira. Hagamos realidad este ingreso histórico al Hall de la Fama.”

La barranquillera ha logrado hechos históricos como reunir a 400.000 personas en el Zócalo de la Ciudad de Méxco - crédito REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
La barranquillera ha logrado hechos históricos como reunir a 400.000 personas en el Zócalo de la Ciudad de Méxco - crédito REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Las reglas que tiene con sus hijos

Una reciente entrevista reveló cómo Shakira implementa estrictas reglas en el uso de tecnología para sus hijos, priorizando la salud emocional en su entorno familiar. La cantante explicó que sus hijos no tienen teléfono propio y solo utilizan un iPad bajo supervisión, limitado a una hora los sábados por la mañana.

Prohibió el acceso a YouTube y controla de manera rigurosa el tiempo de conexión, buscando así alejarlos de la presión social propia de las redes y del riesgo de exposición a información privada.

Shakira sostiene que la verdad no reside en las plataformas digitales y que la felicidad debe encontrarse en lo cotidiano, no en la validación externa. Ha transmitido a sus hijos la importancia de no buscar aprobación en redes, convencida de que ya comprenden el riesgo de dejarse influenciar por tendencias digitales.

Milan y Sasha - Las mujeres ya no lloran World Tour
La barranquillera tiene reglas estrictas con los pequeños Milan y Sasha - crédito Prensa Shakira

Para la artista, criar niños en una sociedad hiperconectada representa un verdadero desafío, pues el acceso ilimitado puede distorsionar la percepción de la realidad y obstaculizar el desarrollo emocional.

Insiste en que la honestidad y los vínculos auténticos son valores centrales en su familia y recurre a historias y ejemplos filosóficos para subrayar la relevancia de los principios y la búsqueda de sentido más allá de la imagen pública.

La colombiana también expresó su preocupación por un sistema educativo que, en su opinión, penaliza el error y prioriza las calificaciones, limitando la creatividad. Además, alertó sobre la presión que viven mujeres y niñas, potenciada por la exposición en redes sociales, y abogó por fortalecer la sororidad y la resiliencia en la crianza.

Temas Relacionados

ShakiraSalón de la Fama del Rock & RollClubes de FansColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Mauricio Lizcano justificó su paso por el gobierno de Gustavo Petro y aseguró que fue técnico y no político: “Nunca he sido de izquierda”

El candidato presidencial afirmó en Infobae Colombia que su participación en la actual administración respondió a criterios técnicos y no a acuerdos partidistas

Mauricio Lizcano justificó su paso por el gobierno de Gustavo Petro y aseguró que fue técnico y no político: “Nunca he sido de izquierda”

Abelardo de La Espriella le echó la culpa a Gustavo Petro por aumento en el precio de la carne: “No le importa el daño inmenso que hace”

El candidato presidencial cuestionó la política económica del Gobierno y afirmó que la medida no resolverá el aumento de precios ni beneficiará al consumidor interno

Abelardo de La Espriella le echó la culpa a Gustavo Petro por aumento en el precio de la carne: “No le importa el daño inmenso que hace”

Gobierno emitió comunicado oficial sobre la crisis en la plataforma de pasaportes en Colombia: “Es competencia exclusiva de la Cancillería”

La entidad solicita a los ciudadanos y medios consultar únicamente fuentes oficiales para evitar confusiones en torno a la gestión de documentos de viaje y reducir la circulación de rumores en el país

Gobierno emitió comunicado oficial sobre la crisis en la plataforma de pasaportes en Colombia: “Es competencia exclusiva de la Cancillería”

Termales cerca a Bogotá: estos son los destinos a pocos minutos de la capital para descansar y recargar energía

La proximidad de estos lugares a la capital facilita el acceso para personas interesadas en experiencias de relajación en entornos naturales, lo que ha impulsado el flujo de visitantes que buscan descanso y beneficios para la salud

Termales cerca a Bogotá: estos son los destinos a pocos minutos de la capital para descansar y recargar energía

Qué está pasando con el sistema para el trámite de pasaportes en Colombia: los usuarios siguen reportando fallas

La plataforma digital del Ministerio de Relaciones Exteriores presentó interrupciones que obligaron a usuarios en el país y en el exterior a modificar sus citas, mientras continúa el proceso de estabilización tecnológica anunciado por las autoridades

Qué está pasando con el sistema para el trámite de pasaportes en Colombia: los usuarios siguen reportando fallas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

ENTRETENIMIENTO

Exprometido de Alexa Torrex está haciendo campaña para sacar a Eidevin de ‘La casa de los famosos’: “Objetivo militar”

Exprometido de Alexa Torrex está haciendo campaña para sacar a Eidevin de ‘La casa de los famosos’: “Objetivo militar”

Maluma publicó reflexión sobre la importancia de detenerse a tiempo: “Hay cosas que se terminan”

Feid provocó nuevos rumores sobre su relación con Karol G con sus nuevas canciones: serían sus primeras declaraciones tras la ruptura

Alina Lozano y Jim Velásquez aseguraron que ahora sí se acabó su relación: “Ni amor, ni trabajo, esto se terminó”

⁠El jefe de ‘La casa de los famosos’ impuso drástico castigo por pelea entre Alejandro Estrada y Eidevin: “Se cruzaron los límites”

Deportes

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Leyenda del Liverpool aseguró que dejar ir a Luis Díaz fue lo correcto: “Fue un buen negocio”

Clásico entre Millonarios y Santa Fe no tendrá hinchada visitante: esta es la razón

Nueva Zelanda anunció partido amistoso contra Inglaterra previo al debut en la Copa Mundial de la FIFA