Más de 20 clubes de fans le enviaron mensaje conjunto a Shakira por votación para el Salón de la Fama del Rock and Roll: “El mundo se detiene porque nuestra loba ha llegado”

Los seguidores de la colombiana destacaron los logros que ha obtenido hasta ahora la colombiana en materia musical - crédito Club de Fans Shakira

Un mensaje que reunió a 24 clubes de fans de Shakira surgió desde múltiples países, pasando por Estados Unidos, Colombia así como la Patagonia Argentina y llegando a Europa, y se unificó para celebrar que la cantante barranquillera “saliste al mundo a romper fronteras”, según la declaración de uno de los grupos.

Este saludo colectivo destaca los casi 30 años de carrera de la artista y su reciente inclusión en el top 5 de postulantes al Salón de la Fama del Rock & Roll.

En una intervención conjunta, los fanáticos expresaron: “Hoy el mundo se detiene porque nuestra loba ha llegado”. Esta misma emoción fue resaltada por otro seguidores de la barranquillera al afirmar: “Es inevitable sentir ese orgullo que nos quema en el pecho”.

'Pies Descalzos' el tercer álbum de Shakira, salió a la venta en discotiendas el 6 de octubre de 1995 - crédito Sony Music

No faltaron referencias a la transformación de la intérprete desde sus inicios: “Vimos una niña de pies descalzos caminar con fuerza”,enlazando así su pasado con el presente reconocimiento internacional.

La relación entre la vocalista y su público apareció en las voces de los admiradores, quienes recordaron que su voz ha servido para calmar la tristeza y llenarlos de fuerza en momentos en los que sienten que algo no va bien: “Tu voz ha sido el antídoto para nuestra tristeza” y “tu música, la intuición que nos guía en cada paso que damos”.

Asimismo, consolidaron su fidelidad recordando: “Siempre estuvimos ahí con una lealtad ciega y sordomuda”, reafirmando el lazo a lo largo del tiempo.

Citas y mensajes de los seguidores

Shakira para la promoción de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' por España y Estados Unidos - crédito @shakira/IG

Las frases de los seguidores intercalaron fragmentos de canciones y mensajes de admiración, como “Eres la prueba de que las mujeres ya no lloran, las mujeres hacen historia” y “Demostrando que el rock también habla español y tiene caderas que no mienten”.

Algunos de sus seguidores en el mundo, en este mensaje destacaron su impacto internacional señalando: “Llevaste nuestra bandera a la cima más alta del Olimpo musical” y demandaron reconocimiento: “Una entrega total que el Rock and Roll Hall of Fame debe reconocer”.

El grupo finalizó su mensaje con agradecimientos hacia Shakira, diciendo: “Gracias por cada acorde, por cada letra, por cada sacrificio, por cada alegría”. Uno de los clubes concluyó: “Te amamos, Shakira. Hagamos realidad este ingreso histórico al Hall de la Fama.”

La barranquillera ha logrado hechos históricos como reunir a 400.000 personas en el Zócalo de la Ciudad de Méxco - crédito REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Las reglas que tiene con sus hijos

Una reciente entrevista reveló cómo Shakira implementa estrictas reglas en el uso de tecnología para sus hijos, priorizando la salud emocional en su entorno familiar. La cantante explicó que sus hijos no tienen teléfono propio y solo utilizan un iPad bajo supervisión, limitado a una hora los sábados por la mañana.

Prohibió el acceso a YouTube y controla de manera rigurosa el tiempo de conexión, buscando así alejarlos de la presión social propia de las redes y del riesgo de exposición a información privada.

Shakira sostiene que la verdad no reside en las plataformas digitales y que la felicidad debe encontrarse en lo cotidiano, no en la validación externa. Ha transmitido a sus hijos la importancia de no buscar aprobación en redes, convencida de que ya comprenden el riesgo de dejarse influenciar por tendencias digitales.

La barranquillera tiene reglas estrictas con los pequeños Milan y Sasha - crédito Prensa Shakira

Para la artista, criar niños en una sociedad hiperconectada representa un verdadero desafío, pues el acceso ilimitado puede distorsionar la percepción de la realidad y obstaculizar el desarrollo emocional.

Insiste en que la honestidad y los vínculos auténticos son valores centrales en su familia y recurre a historias y ejemplos filosóficos para subrayar la relevancia de los principios y la búsqueda de sentido más allá de la imagen pública.

La colombiana también expresó su preocupación por un sistema educativo que, en su opinión, penaliza el error y prioriza las calificaciones, limitando la creatividad. Además, alertó sobre la presión que viven mujeres y niñas, potenciada por la exposición en redes sociales, y abogó por fortalecer la sororidad y la resiliencia en la crianza.