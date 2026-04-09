Colombia

Juan Daniel Oviedo arremetió contra el Gobierno Petro al asegurar que en Buenaventura “están comiendo mierda”

La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia indicó que en la actualidad no se trata con respeto a las personas que viven alrededor del puerto

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Juan Daniel Oviedo - Buenaventura
El bogotano criticó que no se trate con dignidad a los pobladores de una de las zonas más importantes del país - crédito Reuters/Colprensa

Como parte de la campaña presidencial, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo estuvieron en varias zonas del Valle del Cauca para hablar sobre las ideas que tienen para trabajar en la región en caso de ganar en los comicios del 31 de mayo.

Como fórmula vicepresidencial de Valencia, Oviedo entregó su opinión sobre la realidad que se vive en zonas como Buenaventura y generó opiniones divididas al indicar que allí las poblaciones “están comiendo mierda”.

La declaración se registró durante un diálogo con Caracol Radio, en el que el bogotano indicó que le parece indignante que el municipio que tiene el puerto más importante del país no tenga una infraestructura decente.

“Decirles que Buenaventura es mi prioridad en el suroccidente colombiano. No puede ser posible que la ciudad que aloja al puerto más importante de Colombia tenga a sus habitantes comiendo mierda, sin agua veinticuatro horas al día y sin un alcantarillado digno como debe ser la ciudad de Buenaventura”.

Una gran parte de los productos que llegan al país lo hacen desde el municipio del Valle del Cauca - crédito Reuters
Una gran parte de los productos que llegan al país lo hacen desde el municipio del Valle del Cauca - crédito Reuters

El excandidato a la Alcaldía de Bogotá indicó que las problemáticas de Buenaventura podrán ser solucionadas cuando la ciudadanía tenga aspectos básicos como un buen alcantarillado.

“Vamos a trabajar y a unir esfuerzos entre el sector privado, la gobernación y la alcaldía para que el acueducto de Buenaventura y su alcantarillado sean una realidad. Solo cuando haya agua y alcantarillado vamos a ser capaces de acabar con las bandas criminales que tienen asediado y extorsionado a todos los comerciantes de Buenaventura”.

La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia habló de lo que será el trabajo en la región de la candidata en caso de ser electa como nueva presidenta

“Eso significa cambiar el relacionamiento que tenemos con la sociedad portuaria de Buenaventura, establecer una concesión que cumpla con unos criterios de responsabilidad social, que contrate a la gente de Buenaventura en el puerto, pero sobre todo, crear un ecosistema empresarial de la mano con Cali y con el sector energético para que Buenaventura vuelva a hacer negocio, a hacer empresa y generar empleo formal”.

Juan Daniel Oviedo es la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia - crédito Colprensa
Juan Daniel Oviedo es la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia - crédito Colprensa

Sobre la capital del departamento, Oviedo lamentó las cifras de desempleo que se tienen en la actualidad y prometió trabajar con los jóvenes.

“La primera es reducir esta citación cruel que en Cali ser joven implica el doble de riesgo de ser desempleado. Y, por consiguiente, con el ecosistema empresarial que estuvimos conversando en la tarde de hoy, vamos a crear incentivos para la contratación de nuevos jóvenes en el sector formal, sobre todo en el sector microempresarial”.

De la misma forma, indicó que el trabajo como nuevo gobierno no podrá comenzar hasta que no puedan resolver las problemáticas de “cuatro bombas de tiempo”.

“La primera es la bomba de tiempo de la inseguridad. La segunda es la de la salud. La tercera es la energética, porque hoy no tenemos gas para cocinar. Y la cuarta es la bomba de tiempo de la confianza generada por el déficit fiscal y el déficit de inversión. Esas cuatro bombas de tiempo que queremos desactivar para estabilizar Colombia van a abrir la puerta a cuatro grandes transformaciones”.

Juan Daniel Oviedo pidió al presidente reconocer los factores que llevaron a la reducción en la tasa de inflación en Colombia - crédito Colprensa/Presidencia Colombia
El bogotano indicó que el Gobierno Petro dejará cuatro bombas de tiempo - crédito Colprensa/Presidencia Colombia

Juan Daniel Oviedo puntualizó al indicar que, junto a Paloma Valencia, tienen cuatro objetivos para generar un cambio real en el país.

“Una transformación social que cuide a la informalidad, una transformación productiva que ayude a los emprendedores a verdaderamente sentirse cómodos con un gobierno que acompaña, que no es un palo en la rueda, una transformación territorial que haga que la paz se sienta en Tuluá y en Buenaventura, por ejemplo, y una transformación del Estado para que, usando la tecnología, escuchemos mejor, seamos menos palo en las ruedas reduciendo trámites y acompañemos a los empresarios a hacer equipo con el Gobierno para generar prosperidad y bienestar para todos los habitantes del país”.

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