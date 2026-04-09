Iván Cepeda llamó “hipócrita” a la “extrema derecha y Paloma Valencia le respondió: ”Me alegra que esté superando la cobardía"

Paloma Valencia e Ivan Cepeda, candidatos presidenciales por el Centro Democrático y Pacto Histórico, respectivamente - crédito @PalomaValenciaL/X/Nathalia Angarita/REUTERS

La disputa entre Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, e Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, se trasladó a las redes sociales, en particular a X.

Todo comenzó con una publicación de Cepeda, en la que calificó de hipócritas a la “extrema derecha” por la posición que han sostenido frente a las reformas sociales, el aumento del salario mínimo, la reforma pensional y la situación de la salud en Colombia.

“El candidato presidencial y senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, expuso la hipocresía de la extrema derecha, cuyos congresistas y candidatos se han opuesto a las reformas sociales, al salario vital, a la reforma pensional y a resolver la situación de la salud (sic)”, expresó el también senador.

Iván Cepeda afirmó en su publicación que “ahora, milagrosamente”, los candidatos y congresistas de la “extrema derecha” se han convertido en defensores sociales y del salario mínimo, además de presentarse como partidarios de la reforma agraria.

Iván Cepeda afirmó en su publicación que “ahora, milagrosamente”, los candidatos y congresistas de la “extrema derecha” se han convertido en defensores sociales - crédito @IvanCepedaCast/X

“Ahora milagrosamente se han convertido en luchadores sociales, en partidarios de la reforma agraria, en luchadores por el salario ¿Qué cambió? Que están desesperados por ganar el favor popular, pero eso no se obtiene con oportunismo (sic)”, señaló el candidato presidencial del Pacto Histórico, Ivan Cepeda.

La respuesta de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, fue inmediata. La senadora expresó que le “alegra” que Iván Cepeda “esté superando la cobardía”.

Paloma Valencia indicó que está lista para debatir con el candidato presidencial del Pacto Histórico y aseguró que el país debe conocer que existe otra propuesta para Colombia.

“Me alegra que ya esté superando la cobardía. Estoy lista para el debate. Colombia tiene que saber que hay otra visión: una que suma, una que sí puede construir un futuro digno para todos los colombianos. Una Colombia más grande (sic)”, aseveró Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático.

Paloma Valencia indicó que está lista para debatir con el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y aseguró que el país debe conocer que existe otra propuesta para Colombia - crédito @PalomaValenciaL/X

En otra publicación, Paloma Valencia invitó a Iván Cepeda a recorrer el país y dialogar con las personas de los municipios que, según ella, se encuentran en riesgo electoral.

Según la senadora del Centro Democrático, grupos ilegales han declarado objetivo militar a los candidatos de su partido. Acusó a Iván Cepeda de colaborar con la Segunda Marquetalia, grupo armado señalado como responsable del asesinato de Miguel Uribe Turbay.

“El senador Iván Cepeda debería hacer un recorrido y hablar con los ciudadanos de esos municipios que están en riesgo electoral. De pronto no se ha enterado que los grupos ilegales declararon objetivo militar a los candidatos del Centro Democrático y tal vez tampoco supo que los de la Segunda Marquetalia, a los que él ayudó, mataron a Miguel Uribe (sic)“, indicó Paloma Valencia.

Paloma Valencia acusó a Iván Cepeda de colaborar con la Segunda Marquetalia, grupo armado señalado como responsable del asesinato de Miguel Uribe Turbay - crédito @PalomaValenciaL/X

Disputa original

Durante una sesión en el Senado, Iván Cepeda y Paloma Valencia, ambos candidatos presidenciales, quedaron enfrentados en una acalorada discusión. Valencia, representante del Centro Democrático, acusó al Gobierno de usar estrategias irregulares para influir en las elecciones, señalando: “El país enfrenta una combinación de formas de lucha que está organizando el Gobierno para ganar elecciones, utilizando a los violentos, que los están sacando de las cárceles a hacer política”. Además, denunció presiones sobre votantes en el Cauca y la liberación de criminales en Antioquia con objetivos políticos.

Cepeda respondió rechazando las acusaciones y las calificó como “hipotéticas y calumnias”.

Iván Cepeda calificó las acusaciones de Valencia como "calumnias” y aseguró que carecen de respaldo judicial - crédito @GloriaFlorezSI/X

Afirmó que no existen pruebas judiciales sobre los hechos mencionados e hizo referencia a antecedentes de corrupción en la política: “Usted plantea situaciones que no están probadas judicialmente (…) Repito, colombianas y colombianos, un señor que nos daba lecciones sobre ética hoy ya no está sentado aquí porque fue condenado por ladrón de recursos de la paz”.

El intercambio continuó con Valencia exigiendo pruebas y mencionando casos de violencia electoral: “¿Calumnias? ¿Cuáles calumnias? ¿Acaso no mataron al diputado Vallejo en el Cauca por apoyar al candidato que las disidencias no quisieron?”. También cuestionó la supuesta protección a líderes guerrilleros y la relación de Cepeda con figuras de organizaciones armadas.