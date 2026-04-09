Investigarán a funcionarios de la DNI por presuntas interceptaciones ilegales a Abelardo de la Espriella

El caso de Abelardo de la Espriella ha generado un gran número de reacciones en la política colombiana - crédito Colprensa/Luisa González/REUTERS/@DNI_Colombia/X

El sábado 4 de abril de 2026, el presidente Gustavo Petro afirmó en su cuenta oficial de X que hay informes de inteligencia que vinculan a empresarios con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, en el marco del nuevo modelo de expedición de pasaportes.

El hecho provocó numerosas reacciones, entre ellas la acusación de que el Gobierno nacional estaría realizando interceptaciones ilegales contra el candidato presidencial, señalamiento sostenido por el propio Abelardo de la Espriella.

De hecho, este jueves 9 de abril de 2026, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación previa contra funcionarios del Departamento Administrativo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por presuntas interceptaciones telefónicas ilegales al candidato presidencial.

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación previa contra funcionarios del Departamento Administrativo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por presuntas interceptaciones telefónicas ilegales a Abelardo de la Espriella - crédito Infobae Colombia

“La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del Departamento Administrativo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por presuntas interceptaciones telefónicas ilegales al candidato presidencial Abelardo De La Espriella”, indicó el Ministerio Público.

La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría recordó la información difundida por medios de comunicación, según la cual funcionarios de la DNI habrían elaborado “informes de inteligencia sobre una conversación de Abelardo de la Espriella con los hermanos Bautista, principales accionistas de Thomas Greg & Sons”, empresa encargada de la logística electoral en Colombia, que ha recibido fuertes cuestionamientos por parte del presidente Gustavo Petro.

“La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que, según información recogida por medios de comunicación, servidores de esa entidad habrían generado ‘informes de inteligencia sobre una conversación de Abelardo De La Espriella con los hermanos Bautista, máximos accionistas de Thomas Greg & Sons, empresa que apoya en la logística de las elecciones’”, afirmó el ente de control.

El Ministerio Público señaló que, con el respaldo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, se buscará determinar si existió una orden judicial para realizar dichas acciones.

“En el mismo sentido se dispuso escuchar en declaración al entonces director de inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía, quien según la noticia disciplinaria aseguró que “sí existieron las famosas chuzadas”, aunque fueron “realizadas bajo orden judicial”. A su vez se dispuso con apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales establecer si se emitió una orden judicial con ese propósito", expresó la entidad.

La Procuraduría señaló que, con el respaldo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, se buscará determinar si existió una orden judicial para realizar dichas acciones - crédito Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación indicó que la apertura de una indagación previa busca precisar los hechos y establecer posibles responsables, por lo que ordenó la recolección de pruebas.

“La actuación disciplinaria que inició el Ministerio Público busca delimitar los hechos y determinar presuntos responsables para valorar la posible incidencia disciplinaria, para lo que decretó la práctica de pruebas”, puntualizó la Procuraduría.

Posición de la Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación revisó unas 13.000 interceptaciones telefónicas legales, autorizadas por jueces y gestionadas por la Plataforma Esperanza, sin hallar evidencia de que alguna de ellas involucre el número del candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Esta información, difundida por Blu Radio, surge en medio de una polémica tras declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien hizo referencia a presuntas interceptaciones que afectarían al candidato.

A raíz de lo dicho por el mandatario, la Fiscalía inició un proceso interno para verificar si existían interceptaciones en curso sobre De la Espriella, recordando que solo esta entidad puede ordenar y ejecutar este tipo de procedimientos en Colombia bajo supervisión judicial. El análisis, de acuerdo con Blu Radio, abarcó la totalidad de interceptaciones activas en ese momento, todas gestionadas por fiscales y validadas por jueces.

La Fiscalía General de la Nación revisó unas 13.000 interceptaciones telefónicas legales, autorizadas por jueces y gestionadas por la Plataforma Esperanza, sin hallar evidencia de que alguna de ellas involucre el número del candidato presidencial Abelardo de la Espriella - crédito Infobae Colombia

La Plataforma Esperanza se utiliza como el sistema centralizado para llevar a cabo estas diligencias, bajo estrictos parámetros legales y de control. El resultado preliminar de la revisión, según la emisora, indica que no se halló ninguna intervención telefónica relacionada con el número del candidato.

Este hallazgo pone en duda la información divulgada desde la Casa de Nariño y cuestiona la versión oficial tras las afirmaciones del presidente, abriendo el debate sobre el origen y la veracidad de los datos comunicados por el Gobierno.