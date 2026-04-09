Gustavo Petro volvió a cerrarle la puerta al fracking en el país, pese a que podría mejorar las finanzas de Ecopetrol: “La peor tontería”

Gustavo Petro volvió a cerrarle la puerta al fracking en el país, pese al bajo rendimineto de Ecopetrol en los ultimos años - crédito Ariel Corzo

El presidente de la República, Gustavo Petro, reafirmó el 9 de abril de 2026 su oposición absoluta a la práctica del fracking en Colombia, calificándola como una acción que generaría “muerte” y asegurando que, en regiones como La Guajira, “la peor tontería sería gastar el agua por el gas”.

El mandatario divulgó su postura a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, donde remarcó que “el agua vale más que el oro y el agua produce energía más barata que el gas, el carbón o el oro”.

El jefe de Estado considera que la extracción de hidrocarburos a presión afectaría las fuentes hídricas de Colombia - crédito @petrogustavo/X

La postura presidencial se mantuvo inflexible a pesar del reciente descubrimiento de un yacimiento de gas natural en el pozo exploratorio Copoazú-1 del Bloque GUA-OFF-0, confirmado el 18 de marzo por Petrobras International Braspetro B.V. – Sucursal Colombia junto a Ecopetrol S.A.

Sobre el hallazgo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) lo calificó como “un importante hito, que es el fruto directo del trabajo desarrollado en el marco de los contratos que ya teníamos firmados y que hoy estamos gestionando con total eficiencia”.

De acuerdo con lo informado por Ecopetrol, los trabajos de perforación del pozo iniciaron en noviembre de 2025 y permitieron constatar “la presencia de gas más allá del objetivo primario, lo que constituye un hallazgo de aún mayor relevancia”. Según la empresa estatal, la localización fortalece la “provincia gasífera” de la zona y aporta un mayor volumen de gas para contribuir a la seguridad energética del país.

Dados estos avances, el presidente insistió en que explotar estos recursos mediante fracking sería “matar a su población de sed”, descartando cualquier viraje en la política energética nacional.

El Gobierno colombiano reconoce el fracaso en la exploración de nuevos yacimientos de petróleo y gas en la última década - crédito @petrogustavo/X

En su análisis, Petro precisó que “el fracking es el uso del agua en grandes cantidades para sacar petróleo. El agua es la gran riqueza nacional”.

A la par, reafirmó que el fracaso en la extracción de hidrocarburos es una señal para que el país empiece una transición a las energías limpias, especialmente, por la reducción en la demanda de productos minerales como el carbón.

“No sé ha encontrado mayor cantidad de petróleo en los numerosos contratos de exploración firmados en la última década. Y la demanda internacional ha disminuido sustancialmente para el carbón. Desde el 2015, Colombia disminuye sus exportaciones de hidrocarburos (sic)”, señaló el presidente.

Ecopetrol enfrenta críticas del gobierno por pérdidas millonarias en proyectos internacionales y la necesidad de enfocarse en infraestructura local - crédito @petrogustavo/X

El mandatario también cuestionó el desempeño de Ecopetrol en el exterior, señalando la “pérdida de mil millones de dólares en proyectos fallidos en el golfo de México y Perú en la pasada administración”. Petro propuso que la compañía petrolera concentre inversiones en tecnología e infraestructura nacional, como el mega data center en Santa Marta, la expansión de la fibra óptica y la ampliación de energías limpias.

Según su criterio, el país tiene todo el potencial para reforzar el negocio de energías renovables, en medio de críticas a Ecopetrol por posibles malos manejos.

“ISA ha logrado la implementación de la renovación de subestaciones eléctricas de la costa Atlántica para volver eficientes y aptas para energía limpia solar en grandes cantidades, con una inversión de más mil millones de dólares (sic)”, señaló el jefe de Estado.

Gustavo Petro añadió que Colombia podría exportar energías limpias otros países como Panamá y Venezuela. El ministro de Minas , EDwin Palma, por su parte, destacó que el Gobierno nacional busca reglamentar el programa Colombia Solar y avanzar en acuerdos regionales para restablecer el servicio eléctrico y desarrollar la industria en la frontera.

En cuanto a tarifas, aseguró que “las tarifas de energía han logrado bajar” y anticipó un modelo similar para la reducción de tarifas de agua potable.

La reducción en la demanda internacional de carbón y petróleo acelera la transición de Colombia hacia energías limpias, según el presidente - crédito@petrogustavo/X

“No es un fracaso un país que transite con éxito hacia las energías limpias, al contrario estamos en la vanguardia del desarrollo energético. La matriz energética de Colombia es hoy casi 100,% limpia y hay que lograrlo en épocas de sequía (sic)”, señaló el presidente.