Dr. Queen revive la magia de Queen con un show único en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá

El próximo sábado 11 de abril, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá recibirá a Dr. Queen, el tributo argentino que ha logrado reconocimiento internacional por su interpretación de la música de la inolvidable Queen.

El próximo sábado 11 de abril, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá recibirá a Dr. Queen, el tributo argentino que ha logrado reconocimiento internacional por su interpretación de la música de la inolvidable Queen. La banda, originaria de La Plata, presentará un espectáculo que busca recrear con fidelidad el universo musical y escénico de la agrupación británica, en una función programada para las 8:00 p.m.

Dr. Queen es considerada una de las bandas tributo más importantes del circuito internacional. A lo largo de más de 25 años de trayectoria, ha realizado más de mil conciertos en más de 20 países, desarrollando una propuesta caracterizada por la seriedad musical, la fidelidad sonora y el respeto por la obra original de Queen. El grupo ha sido reconocido por su capacidad para agotar localidades en diferentes ciudades y por la respuesta entusiasta del público.

El espectáculo en Bogotá ofrecerá un recorrido por los grandes éxitos de Queen, incluyendo “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “Somebody to Love”, “Love of My Life” y “Don’t Stop Me Now”. El repertorio ha sido seleccionado para brindar una experiencia integral que combine momentos íntimos y pasajes de gran fuerza rockera. La puesta en escena incorpora vestuarios icónicos y una interacción constante con el público, elementos que han convertido a Dr. Queen en una referencia dentro del género.

El espectáculo en Bogotá ofrecerá un recorrido por los grandes éxitos de Queen, incluyendo “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “Somebody to Love”, “Love of My Life” y “Don’t Stop Me Now”.

El líder y vocalista de la banda, Jorge Busetto, es médico de profesión y artista de formación musical. Su interpretación de Freddie Mercury ha sido elogiada por su capacidad vocal y su presencia escénica, cualidades que evocan el espíritu del carismático cantante británico. “Nuestro objetivo no es solo interpretar canciones, sino recrear la experiencia Queen: su energía, su emoción y su mensaje. Cada show es un homenaje profundo a una banda que marcó la historia de la música y sigue uniendo a personas de todas las edades”, expresó Busetto.

La formación de Dr. Queen incluye a álvaro Navarro Kahn en el rol de Brian May, Daniel Ronchetti como John Deacon y Diego Ares como Roger Taylor. Todos los integrantes cuentan con una amplia experiencia en la recreación de la estética y el sonido de los conciertos originales de Queen. La ejecución musical se realiza completamente en directo, sin uso de pistas pregrabadas, lo cual ha sido subrayado incluso por los propios miembros originales de Queen, quienes han autorizado a la banda argentina para interpretar su música.

Dr. Queen ha sido reconocida internacionalmente por su fidelidad en la interpretación y por la calidad de sus presentaciones.

Fundada en el año 2000, Dr. Queen surgió como un homenaje tras el fallecimiento de Freddie Mercury en 1991. El proyecto fue impulsado por médicos que compartían su pasión por la música y el deseo de rendir tributo a la banda británica. Desde sus primeras presentaciones, la agrupación se ha enfocado en mantener la excelencia artística, tanto en el aspecto sonoro como en el visual. A lo largo de su carrera, ha presentado espectáculos conceptuales como “Queen Rocks” e “I Want It All”, combinando la interpretación de los clásicos del repertorio con una puesta en escena que recrea los grandes conciertos de Queen.

Dr. Queen ha sido reconocida internacionalmente por su fidelidad en la interpretación y por la calidad de sus presentaciones. El grupo ha recorrido América Latina y Europa, donde ha cosechado éxito de público y crítica. Su repertorio incluye no solo los himnos más conocidos de Queen, sino también versiones de temas inéditos y adaptaciones especiales, como el Himno Nacional Argentino interpretado en inglés.

El concierto en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán representa una oportunidad única para los seguidores de Queen y los amantes del rock en Colombia.

El concierto en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán representa una oportunidad única para los seguidores de Queen y los amantes del rock en Colombia. La producción técnica y artística del evento está diseñada para recrear la atmósfera de los grandes shows de la banda británica, con una ejecución precisa y una constante comunicación con el público.

La presencia de Dr. Queen en Bogotá refuerza la vigencia del legado de Queen en América Latina y la capacidad de los tributos para mantener viva la obra de las grandes bandas del rock. La agrupación argentina, fiel a su espíritu original, continúa llevando el repertorio de Queen a escenarios de distintos países, reafirmando su compromiso con la excelencia y el respeto por la música que marcó a varias generaciones.