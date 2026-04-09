Capturado cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ señalado por atentado contra sede de RCN Radio

La Policía Nacional de Colombia capturó en Pasto a alias William, señalado cabecilla urbano del Frente Franco Benavides, tras una serie de atentados con explosivos - crédito Policía Nacional de Colombia

La Policía Nacional de Colombia reportó la captura de alias William, presunto cabecilla del componente urbano del Frente Franco Benavides, estructura adscrita al Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc que lidera Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

Según el reporte oficial, el sujeto fue detenido en Pasto, en la que es acusado por su responsabilidad en siete atentados en la capital del departamento de Nariño (sur occidente de Colombia).

Entre los ataques registrados, las autoridades apuntan a alias William como el autor intelectual del atentado con explosivos contra la sede de RCN Radio Pasto, ocurrido el 25 de noviembre de 2025, causando graves daños materiales pero que no dejó ninguna persona lesionada.

“Según las investigaciones, este individuo estaría vinculado a por lo menos siete acciones terroristas que generaron zozobra en la ciudad, entre ellas ataques con artefactos explosivos improvisados contra instalaciones policiales, una sede de RCN y una estación de servicio Terpel”, indicó el director de la Policía, general William Rincón, en una publicación hecha en su cuenta de X.

- crédito @DirectorPolicia/X

A su vez, las investigaciones establecieron su relación con la instalación de artefactos explosivos improvisados en la ciudad, entre ellos el lanzamiento de una granada contra una estación de servicio en el corregimiento de Dolores, además de ataques directos contra la Estación de Policía Norte y la subestación de Jamondino (Nariño), respectivamente.

Por su parte, el ministro de Defensa Pedro Sánchez indicó que a alias William se le atribuye también la articulación de campañas de intimidación y propaganda como la colocación de pendones y pintadas con mensajes de las disidencias, que tenían como propósito principal instaurar una sensación de temor y demostrar el control territorial de la organización.

“Su accionar delictivo incluía la planeación y ejecución de ataques que afectaban directamente la tranquilidad y seguridad de los habitantes de Nariño. Desde Pasto, este cabecilla estaría detrás de al menos 7 acciones terroristas. Además, impulsaba campañas de intimidación con pendones y grafitis para generar zozobra en la población”, aseguró el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en la misma plataforma digital.

- crédito @PedroSanchezCol/X

El mensaje de los ataques, particularmente el perpetrado contra RCN Radio, fue interpretado como un intento de intimidación directa al periodismo y a las instituciones, insertándose en un contexto de creciente inseguridad en Nariño.

En los meses recientes se han reportado ataques armados contra la fuerza pública y vehículos oficiales, incluso en fechas previas a los comicios legislativos del 8 de marzo, lo que llevó a las autoridades departamentales a reforzar los planes de seguridad.

Alias William es acusado de ser el autor intelectual del atentado contra la sede de RCN Radio Pasto el 25 de noviembre de 2025, hecho que alertó sobre la violencia en Nariño - crédito Policía Nacional de Colombia

Por ahora, la Fiscalía 103 Seccional Especializada contra las Organizaciones Criminales quedó ahora a cargo del proceso de judicialización de alias William.

Entre tanto, el general William Rincón explicó que al detenido se le imputarán cargos por terrorismo y concierto para delinquir, en concordancia con la gravedad y el modus operandi de las acciones lideradas en Pasto.

“Con esta captura, se debilitan de manera significativa las capacidades logísticas y de intimidación de este grupo ilegal en la región”, destacó el oficial.

El criminal es señalado de estar detrás de brutales ataques contra la población civil y los uniformados - crédito Policía Nacional

Cayó ‘Chamo’, cabecilla de las disidencias en el Valle

Además de la detención de alias William en Nariño, las autoridades también anunciaron la captura de Jefferson Aliendo, conocido como alias Chamo, señalado líder de la estructura Jaime Martínez del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc.

El operativo fue ejecutado el 6 de abril de 2026 en el municipio de Yumbo, en el departamento de Valle del Cauca, como resultado de una operación coordinada entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional.

Su detención responde a delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado y tráfico ilegal de armas, y representa un nuevo golpe a la capacidad operativa de las disidencias en la región suroccidental de Colombia, una zona marcada en los últimos años por la violencia armada.

La información oficial da cuenta de la labor de las autoridades para desarticular estas organizaciones criminales - crédito Policía Nacional

Las autoridades atribuyeron a alias Chamo un papel central en hechos violentos, como el doble homicidio del 24 de agosto de 2024 en el municipio de Morales (Cauca), y la activación de un artefacto explosivo el 24 de febrero de 2025 en el mismo municipio, incidente tras el cual un policía y 10 civiles resultaron heridos, de acuerdo con el coronel Gerson Bedoya Piraquive, comandante del Departamento de Policía de Cauca.

El capturado, además de su trayectoria al frente de acciones armadas en Morales, habría trasladado actividades de observación y planeación criminal a Cali, con la finalidad de organizar atentados contra miembros de la Fuerza Pública e instalaciones estatales.

Por el momento, alias Chamo fue dejado a disposición de las autoridades competentes para su correspondiente judicialización.