Carlos Caicedo respondió a Mauricio Lizcano tras llamarlo “tramposo” por su adhesión a la campaña de Iván Cepeda: “La política exige madurez”

Carlos Caicedo replicó a Mauricio Lizcano y justificó unión con el proyecto de Iván Cepeda - crédito Colprensa - Ministerio de las TIC

El candidato presidencial Iván Cepeda oficializó un acuerdo con el exgobernador del Magdalena y, hasta hace unos días, candidato presidencial Carlos Caicedo, y su movimiento Fuerza Ciudadana, con el objetivo de robustecer la Alianza por la Vida y buscar el triunfo en la primera vuelta electoral, prevista para el 31 de mayo. El anuncio se realizó en un acto público en el que participaron dirigentes y simpatizantes de ambas agrupaciones.

En el evento, Cepeda señaló que la incorporación de Caicedo a su campaña responde a “coincidencias programáticas” y a una “trayectoria compartida de luchas políticas desde la oposición y desde los sectores progresistas de gobierno”.

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El aspirante resaltó que el diálogo con Caicedo y su movimiento “tiene años de construcción” y que ambas partes valoran las experiencias acumuladas en la costa Caribe y el Magdalena.

Cepeda, además, detalló que la alianza se fundamenta en tres ejes principales: la lucha contra la pobreza y la desigualdad, la promoción de políticas públicas para mejorar el acceso a salud, educación, vivienda y servicios, además de una visión común sobre el rol del Estado en la transformación de territorios históricamente excluidos.

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Tras lo anterior, el escenario político colombiano sumó un nuevo capítulo luego de la publicación de un video de Mauricio Lizcano, donde el exministro y también candidato presidencial criticó el proceder de Carlos Caicedo y Roy Barreras en las elecciones presidenciales.

Lizcano acusó a ambos dirigentes de simular candidaturas para después respaldar a Iván Cepeda, cuestionando el uso de recursos estatales y el impacto de estas acciones en el proceso democrático.

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“Caicedo tramposo hace una campaña a la presidencia solo para prestársela al juego de Iván Cepeda y unírsele al final”, sostuvo Lizcano en la grabación difundida en la red social X.

En su intervención, Lizcano puso sobre la mesa interrogantes acerca del gasto público y la equidad electoral.

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El político preguntó: “¿Cuántos recursos públicos gastaron en la impresión del tarjetón? ¿Cuánto espacio nos quitaron a los otros candidatos presidenciales pretendiendo que querían ser presidentes?”. También señaló la necesidad de establecer regulaciones claras sobre los tiempos para el retiro de postulaciones, al asegurar que la ausencia de normas genera “contaminación del debate, el mensaje y no permite que candidatos alternativos y nuevos como nosotros tengamos el mismo espacio”.

La reacción de Caicedo, exgobernador del Magdalena, no tardó. A través de su cuenta oficial en la misma red social, respondió a las acusaciones de Lizcano defendiendo la legitimidad de los acuerdos políticos y destacando la importancia de anteponer el interés nacional.

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Según Caicedo, “la democracia no se debilita cuando se construyen acuerdos. Se fortalece cuando hay grandeza para poner el país por encima de los egos”.

El exgobernador recalcó que su equipo recorrió el país y defendió sus propuestas antes de sumarse al proyecto encabezado por Cepeda.

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Caicedo argumentó que la decisión de unificar fuerzas obedeció a la necesidad de impulsar transformaciones de fondo y evitar el regreso de sectores políticos que, según él, han fallado históricamente al pueblo colombiano.

En su respuesta, dirigió un mensaje directo a Lizcano: “El pueblo de Colombia está por encima de cualquier cálculo personal, comprendo sea algo que tú no puedas entender, tu lógica ha sido andar de partido en partido viendo qué provecho puedes sacar después en la burocracia, eso sí es tramposo”.

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