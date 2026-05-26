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Este es el remedio casero para quitar la caspa, según experto colombiano

El médico explicó por qué lavarse el cabello a diario puede empeorar la caspa y compartió una receta casera de dos ingredientes para aliviarla

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Primer plano de un cuero cabelludo con cabello oscuro y escamas blancas y amarillentas visibles en la raíz y la piel. La piel del cuero cabelludo se ve seca.
Oswaldo Restrepo revela el error que cometes al tratar la caspa y su sencillo remedio casero - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La caspa es uno de los problemas capilares más comunes y persistentes entre hombres y mujeres. Aunque muchas personas recurren constantemente a champús medicados o tratamientos especializados, en numerosos casos las escamas blancas, la picazón y la sensación de irritación reaparecen pocos días después del lavado.

Frente a esta situación, el médico colombiano Oswaldo Restrepo, reconocido por compartir recomendaciones caseras y consejos de salud a través de su canal de YouTube, explicó cuál sería uno de los errores más frecuentes que empeoran la caspa y reveló un remedio casero elaborado con ingredientes que la mayoría tiene en casa.

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Según el profesional, el problema no siempre está relacionado con la falta de higiene, como muchas personas creen. “Te lo han hecho creer, pero no es cierto. La caspa que no desaparece con el lavado no viene de suciedad. Viene de un desequilibrio en el cuero cabelludo que el champú no puede resolver, porque el champú es precisamente parte del problema”, aseguró.

El remedio casero para quitar la caspa

La recomendación del médico consiste en aplicar un protocolo de dos pasos utilizando bicarbonato de sodio y vinagre de manzana durante el lavado del cabello.

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Vista cenital de manos vertiendo bicarbonato de sodio con una cuchara y vinagre blanco de una botella en el desagüe de un fregadero de metal, creando espuma.
Un protocolo casero con bicarbonato y vinagre de manzana ayuda a controlar la caspa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El primer paso consiste en mezclar una cucharadita de bicarbonato de sodio con el champú habitual y aplicar la mezcla directamente sobre el cuero cabelludo húmedo. Posteriormente, se debe masajear durante dos minutos y dejar actuar por tres minutos antes de enjuagar con agua tibia.

Después del lavado, Restrepo aconseja preparar medio vaso de agua tibia con dos cucharadas de vinagre de manzana y utilizarlo como último enjuague. La mezcla debe aplicarse masajeando suavemente el cuero cabelludo durante un minuto y finalizar con agua fría.

De acuerdo con el médico, esta combinación ayuda a limpiar profundamente y a recuperar el equilibrio natural del cuero cabelludo: “El bicarbonato actúa como un limpiador profundo que elimina el exceso de grasa y los residuos acumulados sin agredir el cuero cabelludo. El vinagre de manzana tiene un pH muy similar al del cuero cabelludo sano”, explicó.

Cómo aplicar el tratamiento

El protocolo recomendado por el médico debe realizarse entre dos y tres veces por semana durante las primeras semanas.

Primer plano de caspa en el cuero cabelludo y el cabello de una persona, mostrando numerosas escamas blancas y amarillentas entre los mechones oscuros.
El remedio casero para eliminar la caspa que recomienda el médico Oswaldo Restrepo: usa dos ingredientes de cocina - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En la primera y segunda semana se aconseja usar el tratamiento completo dos veces y posteriormente, es decir, en la tercera semana, bastaría con una sola aplicación semanal como mantenimiento.

Restrepo también sugirió evitar aplicar acondicionador directamente sobre el cuero cabelludo durante el tratamiento y recomendó utilizar agua fría en el enjuague final para disminuir la irritación.

Los errores más comunes que empeoran la caspa

Durante su explicación, el médico colombiano señaló varios hábitos cotidianos que podrían empeorar el problema sin que las personas lo noten.

Uno de ellos es lavar el cabello todos los días. Según Restrepo, el exceso de lavado elimina los aceites naturales del cuero cabelludo y provoca que este produzca aún más grasa, creando un ambiente ideal para la proliferación del hongo relacionado con la caspa.

El estado de los labios refleja posibles problemas nutricionales internos, según especialistas - crédito captura de pantalla
Vinagre de manzana y bicarbonato, el truco de Oswaldo Restrepo que arrasa contra la caspa persistente - crédito captura de pantalla Oswaldo Restrepo RSC/YouTube

También advirtió sobre el uso de agua muy caliente, ya que puede irritar la piel del cuero cabelludo y alterar su barrera protectora natural. Además, mencionó que otro error frecuente es aplicar acondicionador directamente en la raíz del cabello, lo que favorece la acumulación de residuos y altera el pH.

Asimismo, mencionó que cambiar constantemente de champú anticaspa no siempre soluciona el problema, debido a que el cuero cabelludo puede desarrollar tolerancia a ciertos ingredientes activos.

¿Por qué aparece la caspa?

El médico explicó que el cuero cabelludo posee un equilibrio natural que ayuda a controlar bacterias y hongos presentes normalmente en la piel. Cuando ese equilibrio se altera, aparecen irritación, descamación y picazón.

Según Restrepo, muchos champús tienen un pH alcalino que modifica temporalmente las condiciones naturales del cuero cabelludo y favorece la aparición del hongo asociado con la caspa.

Por eso, asegura que el bicarbonato ayuda a remover residuos y exceso de grasa, mientras que el vinagre de manzana contribuye a restaurar el equilibrio del pH.

El refuerzo casero para la picazón intensa

Para personas que presentan picazón fuerte, el médico compartió una recomendación adicional: aplicar vinagre de manzana puro directamente sobre el cuero cabelludo con ayuda de algodón o con los dedos y dejarlo actuar durante diez minutos antes de enjuagar. Además, mencionó que el tratamiento puede potenciarse agregando cinco gotas de aceite esencial de árbol de té al enjuague final, debido a sus propiedades contra los hongos.

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Oswaldo RestrepoTrucos caseros para la caspaCómo quitar la caspaBicarbonato de sodioColombia-Noticias

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