Bruce Mac Master señaló a Petro de interferir en asuntos de Ecuador al defender a Jorge Glas: “La razón por la cual se impusieron aranceles”

Bruce Mac Master aseguró que las declaraciones del presidente Gustavo Petro contribuyeron a que Ecuador estableciera aranceles para Colombia - crédito Ovidio González/Presidencia - Credito John Paz/Colprensa

Las tensiones entre Colombia y Ecuador se mantienen debido a declaraciones que ha dado el presidente colombiano Gustavo Petro sobre la situación jurídica del exvicepresidente de Ecuador Jorge David Glas Espinel. El exfuncionario fue condenado a 13 años de prisión por malversación de fondos; sin embargo, el jefe de Estado considera que es un “preso político”.

“Pedí que no hubiera presos políticos en ningún país de América. Es indudable que Jorge Glas es un preso político. Conocí a la familia hermosa del presidente Novia (Daniel Noboa) del Ecuador, me invitó a Islas Galápagos, maravillosas islas dónde se entiende la vida y la evolución, estuve con mi hija Antonella Petro y creo que aprendió mucho”, indicó el primer mandatario en una publicación en X.

Gustavo Petro aseguró que la liberación de Jorge Glas no ha sido posible - crédito @petrogustavo/X

La postura del jefe de Estado colombiano causó malestar en el Gobierno ecuatoriano. El Ministro de Relaciones Exteriores de ese país emitió un comunicado en el que rechazó el respaldo de Petro a Jorge Glas, recordando que la justicia, actuando de manera independiente, lo condenó por delitos graves que cometió.

Indicó que la sentencia condenatoria quedó establecida luego de una investigación que respetó la Constitución, el Estado de derecho y el debido proceso. Aclaró, además, que Ecuador cuenta con mecanismos internos para garantizar la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad.

“El MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA recuerda que, a diferencia de lo que sostiene el Jefe de Estado colombiano, el ciudadano en mención no es un perseguido político, sino un sentenciado por la justicia ecuatoriana tras procesos legítimos por delitos de asociación ilícita, además de enfrentar procesos por peculado”, explicó.

La Cancillería de Ecuador rechazó las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien calificó a Jorge Glas como “preso político” y pidió su liberación. - crédito Cancillería de Ecuador

Pero el rechazo a las afirmaciones del presidente Gustavo Petro no solo se hicieron evidentes en el vecino país. En Colombia, políticos y empresarios se pronunciaron al respecto, condenando la postura oficialista, entre ellos, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Bruce Mac Master.

En una publicación en su cuenta de X, aseguró que el primer mandatario está solicitando la liberación de Jorge Glas bajo el argumento de que es un “colombiano” y “preso político”, ignorando el hecho de que la ciudadanía colombiana le fue otorgada después de que había sido condenado por malversación de fondos.

Asimismo, señaló al jefe de Estado como responsable de las medidas arancelarias que impuso el Gobierno ecuatoriano a Colombia, alegando falta de acciones para garantizar la seguridad en la frontera. En ese sentido, advirtió que la ciudadanía está pagando las consecuencias de las decisiones y posturas de la administración de Gustavo Petro.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, cuestionó la postura del Gobierno Petro sobre la situación jurídica de Jorge Glas - crédito @BruceMacMaster/X

“Esa es la razón por la cual se impusieron aranceles hasta del 50% a 1,800 millones de dólares de exportaciones colombianas. Los productores y trabajadores colombianos ¿deben pagar por el extraño capricho de nuestro gobierno que lo ha llevado a interferir en los asuntos internos de otro país?”, añadió.

Gobierno de Ecuador exigió a Petro dejar de vulnerar su soberanía

En la nota de protesta que emitió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador se indica que las afirmaciones del presidente Petro son falsas y que tienen un efecto negativo en las relaciones diplomáticas de los países, que se están deteriorando.

El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas fue condenado a por malversación de fondos - crédito @DanielNoboaOk/X

De igual manera, insistió en que hay una falta de control en la frontera, la cual, desde su perspectiva, estaría abandonada por el Estado colombiano. Esto estaría favoreciendo a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y poniendo en riesgo la seguridad de la ciudadanía.

“El Ecuador exige el cese inmediato de declaraciones que vulneran su soberanía y exige un compromiso real de Colombia de fortalecer la vigilancia fronteriza, combatiendo con eficacia el narcotráfico en lugar de interferir en las decisiones de la justicia de un Estado soberano”, se lee en el comunicado de la cartera ecuatoriana.