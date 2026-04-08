Yuli Ruiz hizo balance de su experiencia en ‘La casa de los famosos Colombia’ y no descartó regresar: “Fue una montaña rusa”

La modelo afirmó que no descarta regresar más adelante a la competencia, pero dejó en claro que eso depende de los televidentes - crédito @yuliruiz/Instagram

Yuli Ruiz fue una de las participantes más sonadas durante la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. La quindiana protagonizó varias de las historias más destacadas en el formato del Canal RCN, incluyendo su noviazgo con Alejandro Estrada, que terminó de manera controvertida y con señalamientos de la creadora de contenido contra el actor.

Adicionalmente, sus roces con Alexa Torrex y con Mariana Zapata le hicieron generar reacciones divididas entre los televidentes, que salieron en su defensa o antagonizaron contra ella. Con todo, la modelo terminó su participación en el formato luego de 77 días, tras obtener la menor cantidad de votos en la gala de eliminación.

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Con su regreso al mundo exterior, Yuli viene hablando sobre su experiencia en la casa estudio, y con una dinámica de preguntas y respuestas dejó en claro que no descarta que se produzca un regreso suyo, similar a lo que ocurrió con Marilyn Patiño, eliminada en la cuarta semana que regresó para la semana 12 y volvió a despedirse del formato el pasado domingo 5 de abril.

Yuli Ruiz no descarta regresar a 'La casa de los famosos Colombia', incluso si es bajo un "congelado" - crédito cortesía RCN

Cuando un usuario afirmó que le gustaría verla de vuelta aunque fuese bajo la dinámica de congelados, Yuli se mostró receptiva a la idea. “Me encantaría complacerlos, pero eso le toca a ustedes, así que vayan y déjenle en los comentarios al Jefe para que esto se haga posible”, expresó.

La modelo dio igualmente un balance de la experiencia que, en líneas generales, valoró positivamente. “La verdad fue una experiencia maravillosa, es un reto personal bastante grande medirse uno a ese tipo de formato. Es mi primera experiencia en reality. Fue una montaña rusa de emociones que viví: tristezas, llantos, dolor... Aunque en muchas ocasiones salía corriendo para el confesionario por no mostrármele a Colombia vulnerable y llorando, pero bueno, muchas cosas se nos pasan por la mente”, expresó.

La quindiana pidió a sus seguidores y televidentes del "reality show" que no se tomen personal lo que ven en el formato - crédito Cortesía Canal RCN

La influenciadora no dejó de recalcar que todavía estaba tratando de asimilar lo ocurrido en el reality show, pero no dudó en agradecer el apoyo recibido. “En estos momentos estoy sorprendida con tanta cosa que ha pasado, pero a la vez muy feliz. Y a las personas que dejan esos buenos comentarios, las personas que me apoyaron y las personas que no, también les mando muchísimo amor”, comentó.

Otra de las inquietudes que respondió Yuli se relacionó con Mariana Zapata, debido al claro distanciamiento entre ambas. Lejos de apuntar a una enemistad concreta, la modelo remarcó que no albergaba sentimientos negativos hacia nadie en La casa de los famosos Colombia.

Yuli Ruiz destacó su amistad con Karola en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @yuliruiz017/Instagram

“Yo en estos momentos de mi vida, que acabo de salir de un reality, no odio, no detesto absolutamente a ningún participante“, comentó, sumando un mensaje dirigido a sus seguidores. “No se tomen nada personal. Yo sé que ustedes se apasionan un montón en cuanto al reality, nosotros también nos apasionamos y en muchas ocasiones uno no quisiera nominar, posicionársele a alguien y decirle un montón de cosas, pero el juego lo lleva a uno a eso. Pero también la convivencia, un 24/7, nos lleva a tener ese respeto de ser cordiales. Entonces, amores, es el formato, es el juego que nos lleva a eso. Pero no detesto a nadie, no odio a nadie”, remarcó.

En la dinámica, Yuli no se refirió a Alejandro Estrada, pero en cambio no dudó en destacar su amistad con Karola. “Yo con Karola conecté mucho desde su esencia, desde su corazón, me parece que es un excelente ser humano y también tiene experiencia en cuanto a reality. Entonces, no se sorprendan porque a veces hay personas que se montan en un personaje y es válido”, manifestó.