Colombia

Yuli Ruiz hizo balance de su experiencia en ‘La casa de los famosos Colombia’ y no descartó regresar: “Fue una montaña rusa”

La influenciadora contestó a sus seguidores en redes sociales sobre la posibilidad de retornar al “reality show”

Guardar

La modelo afirmó que no descarta regresar más adelante a la competencia, pero dejó en claro que eso depende de los televidentes - crédito @yuliruiz/Instagram

Yuli Ruiz fue una de las participantes más sonadas durante la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. La quindiana protagonizó varias de las historias más destacadas en el formato del Canal RCN, incluyendo su noviazgo con Alejandro Estrada, que terminó de manera controvertida y con señalamientos de la creadora de contenido contra el actor.

Adicionalmente, sus roces con Alexa Torrex y con Mariana Zapata le hicieron generar reacciones divididas entre los televidentes, que salieron en su defensa o antagonizaron contra ella. Con todo, la modelo terminó su participación en el formato luego de 77 días, tras obtener la menor cantidad de votos en la gala de eliminación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con su regreso al mundo exterior, Yuli viene hablando sobre su experiencia en la casa estudio, y con una dinámica de preguntas y respuestas dejó en claro que no descarta que se produzca un regreso suyo, similar a lo que ocurrió con Marilyn Patiño, eliminada en la cuarta semana que regresó para la semana 12 y volvió a despedirse del formato el pasado domingo 5 de abril.

Yuli Ruiz rompe el silencio sobre su relación con Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía RCN
Yuli Ruiz no descarta regresar a 'La casa de los famosos Colombia', incluso si es bajo un "congelado" - crédito cortesía RCN

Cuando un usuario afirmó que le gustaría verla de vuelta aunque fuese bajo la dinámica de congelados, Yuli se mostró receptiva a la idea. “Me encantaría complacerlos, pero eso le toca a ustedes, así que vayan y déjenle en los comentarios al Jefe para que esto se haga posible”, expresó.

La modelo dio igualmente un balance de la experiencia que, en líneas generales, valoró positivamente. “La verdad fue una experiencia maravillosa, es un reto personal bastante grande medirse uno a ese tipo de formato. Es mi primera experiencia en reality. Fue una montaña rusa de emociones que viví: tristezas, llantos, dolor... Aunque en muchas ocasiones salía corriendo para el confesionario por no mostrármele a Colombia vulnerable y llorando, pero bueno, muchas cosas se nos pasan por la mente”, expresó.

---
La quindiana pidió a sus seguidores y televidentes del "reality show" que no se tomen personal lo que ven en el formato - crédito Cortesía Canal RCN

La influenciadora no dejó de recalcar que todavía estaba tratando de asimilar lo ocurrido en el reality show, pero no dudó en agradecer el apoyo recibido. “En estos momentos estoy sorprendida con tanta cosa que ha pasado, pero a la vez muy feliz. Y a las personas que dejan esos buenos comentarios, las personas que me apoyaron y las personas que no, también les mando muchísimo amor”, comentó.

Otra de las inquietudes que respondió Yuli se relacionó con Mariana Zapata, debido al claro distanciamiento entre ambas. Lejos de apuntar a una enemistad concreta, la modelo remarcó que no albergaba sentimientos negativos hacia nadie en La casa de los famosos Colombia.

En 'La casa de los famosos Colombia', Yuli Ruiz utilizó su atuendo como una herramienta para destacar y llamar la atención - crédito @yuliruiz017/Instagram
Yuli Ruiz destacó su amistad con Karola en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @yuliruiz017/Instagram

“Yo en estos momentos de mi vida, que acabo de salir de un reality, no odio, no detesto absolutamente a ningún participante“, comentó, sumando un mensaje dirigido a sus seguidores. “No se tomen nada personal. Yo sé que ustedes se apasionan un montón en cuanto al reality, nosotros también nos apasionamos y en muchas ocasiones uno no quisiera nominar, posicionársele a alguien y decirle un montón de cosas, pero el juego lo lleva a uno a eso. Pero también la convivencia, un 24/7, nos lleva a tener ese respeto de ser cordiales. Entonces, amores, es el formato, es el juego que nos lleva a eso. Pero no detesto a nadie, no odio a nadie”, remarcó.

En la dinámica, Yuli no se refirió a Alejandro Estrada, pero en cambio no dudó en destacar su amistad con Karola. “Yo con Karola conecté mucho desde su esencia, desde su corazón, me parece que es un excelente ser humano y también tiene experiencia en cuanto a reality. Entonces, no se sorprendan porque a veces hay personas que se montan en un personaje y es válido”, manifestó.

Temas Relacionados

Yuli RuizLa casa de los famosos ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Denuncian casos de falsos funcionarios del Acueducto: así puede validar las visitas y evitar robos

En redes sociales se difunden más casos de hurtos cometidos durante visitas de falsos operadores de la entidad. Desde la empresa reiteraron un llamado a la verificación de la identidad de los trabajadores

Denuncian casos de falsos funcionarios del Acueducto: así puede validar las visitas y evitar robos

Deportes Tolima vs. Universitario de Perú - EN VIVO: siga aquí el debut del club Pijao en la fase de grupos de la Copa Libertadores

El cuadro Pijao clasificó a la fase de grupos del torneo de clubes más importante de Suramérica luego de superar en las fases previas a Deportivo Táchira de Venezuela y a O’Higgins de Chile

Deportes Tolima vs. Universitario de Perú - EN VIVO: siga aquí el debut del club Pijao en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Pésimo debut de Millonarios en Copa Sudamericana: O’Higgins ganó por 2-0 en Chile y con un hombre más

Los azules realizaron una mala presentación en Rancagua, perdieron a Jorge Arias por expulsión y sufrieron por errores defensivos, que costaron las anotaciones de Arnaldo Castillo y Francisco González

Pésimo debut de Millonarios en Copa Sudamericana: O’Higgins ganó por 2-0 en Chile y con un hombre más

Bogotá abrió curso gratuito de gastronomía: así puede perfeccionar técnicas de cocina en tan solo 90 horas de formación

Las personas interesadas deberán cumplir requisitos de edad, residencia y disponibilidad, accediendo a un proceso formativo enfocado en habilidades técnicas y desarrollo profesional en el sector de alimentos y bebidas

Bogotá abrió curso gratuito de gastronomía: así puede perfeccionar técnicas de cocina en tan solo 90 horas de formación

Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Copa Sudamericana: se viene el primer partido en El Campín

Luego del encuentro ante O’Higgins en Chile en la jornada inaugural de la fase de grupos, el cuadro azul recibirá a un rival que promete complicar las cosas en Bogotá

Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Copa Sudamericana: se viene el primer partido en El Campín
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

Reportan fuerte explosión en Briceño, Antioquia: un policía resultó herido y hubo daños a la estación del municipio

ENTRETENIMIENTO

Valentina Ferrer puso picante en redes sociales con confesión sobre J Balvin y Justin Bieber: “Cuando Josecito estaba mal…”

Valentina Ferrer puso picante en redes sociales con confesión sobre J Balvin y Justin Bieber: “Cuando Josecito estaba mal…”

Jessi Uribe rindió nuevo homenaje a Yeison Jiménez y causó nostalgia en sus seguidores: “No es solo una canción”

Nelson Velásquez celebrará 25 años de carrera musical en el Movistar Arena: fecha y precios de boletería

Marcelo Cezán podría tomarse un descanso de ‘La casa de los famosos Colombia’: un compromiso especial sería el causante

DJ Exotic confirmó su noviazgo tras compartir sexys fotos con una modelo: “Con Dios en nuestros corazones”

Deportes

Deportes Tolima vs. Universitario de Perú - EN VIVO: siga aquí el debut del club Pijao en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Deportes Tolima vs. Universitario de Perú - EN VIVO: siga aquí el debut del club Pijao en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Pésimo debut de Millonarios en Copa Sudamericana: O’Higgins ganó por 2-0 en Chile y con un hombre más

Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Copa Sudamericana: se viene el primer partido en El Campín

Giovanni Hernández reflexionó sobre su carrera y los ataques que recibió del periodismo deportivo: “Nunca me enojé por eso”

Hora y dónde ver Medellín vs. Estudiantes en Copa Libertadores 2026: el Poderoso inicia el certamen