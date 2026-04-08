Nelson Velásquez celebrará 25 años de carrera musical en el Movistar Arena: fecha y precios de boletería

Nelson Velásquez anunció que celebrará sus 25 años de carrera musical en el Movistar Arena de Bogotá - crédito cortesía Gus Rincón

Nelson Velásquez se labró un lugar como uno de los principales exponentes del vallenato romántico. Gracias a su voz distintiva y apasionada, el nacido en San Juan del Cesar, La Guajira, se convirtió en uno de los responsables de impulsar a Los Inquietos del Vallenato hasta transformarlos en una de las agrupaciones más populares del país con éxitos como Volver, Quiero Saber De Ti, Después De Ti, No Le Temas Al Amor o Cada Día Te Quiero Más.

Luego de su salida de Los Inquietos, Velásquez inició una carrera solista igualmente exitosa con la que sigue dando conciertos de manera constante. Pero el concierto que anunció recientemente no será uno más en su carrera.

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A través de sus redes sociales, el cantante anunció la celebración de sus 25 años de carrera artística con una presentación especial que tendrá lugar en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 16 de mayo.

El evento, titulado “25 años de Nelson Velásquez y sus amigos”, incluirá invitados especiales y tendrá seis horas de duración.

Velásquez advirtió que la presentación contará con invitados especiales y durará unas seis horas - crédito cortesía Gus Rincón

La presentación en la capital colombiana será el cierre de una gira de celebraciones que Velásquez ha realizado por diferentes ciudades del país. Según el comunicado difundido por el equipo del artista, Bogotá fue la ciudad donde el cantante inició su trayectoria y consolidó su carrera en el género vallenato.

La realización del concierto corre por cuenta de Ascanio Producciones, empresa responsable de la organización técnica, logística y de sonido. Actualmente está a la venta la primera etapa de boletería que se mantendrá hasta el 3 de mayo, con precios desde $127.000 hasta $407.000 en tribunas. En cuanto a los palcos, los precios oscilan entre $425.000 y $679.000.

A partir del 3 de mayo las entradas sufrirán un incremento final con un rango de precios desde $145.000 hasta $430.000 en tribunas, y desde $460.000 hasta $750.000 en los palcos. Cabe recordar que los precios mencionados no incluyen el costo adicional por el servicio de la tiquetera.

Las entradas para la presentación de Nelson Velásquez se encuentran en primera etapa - crédito cortesía Gus Rincón

Entre los detalles de la organización destaca que pese a ser un evento para mayores de edad, se dispusieron ciertas zonas libres de alcohol en el Movistar Arena en las que no se podrá vender ni consumir licor.

Nelson Velásquez interrumpió concierto por un presunto caso de maltrato

El cantante exigió al equipo de seguridad que sacara a un sujeto tras ver que, presuntamente, golpeó a una mujer durante su presentación - crédito @losetodocol/Instagram

En medio de una presentación en Norosí, Bolívar, el cantante vallenato interrumpió su show para exigir la expulsión de un hombre del recinto, luego de percatarse que había un hombre maltratando a una mujer durante el evento.

El episodio, registrado la noche del concierto, no tardó en difundirse en redes sociales, donde usuarios y fans de Velásquez aplaudieron la postura asumida por el artista.

En la grabación difundida se observa cómo el cantante identificó el incidente desde el escenario y, sin vacilar, detuvo la presentación y pidió de manera enérgica al equipo de seguridad que retirara al hombre.

“Sácame al muchacho, hombre. Sáquenlo, sáquenlo de aquí. Si no, no continúo. Si no lo sacan a él de aquí, no continúo”, expresó el cantante ante el público. La intervención fue recibida con aplausos y gritos de apoyo por parte de los asistentes.

En otras frases pronunciadas durante el altercado, Velásquez insistió en que no permitiría actos de violencia en sus conciertos. “¿Cómo le va a pegar a la muchacha, hombre?”, cuestionó, y reiteró su exigencia al personal de seguridad: “Saquen a ese hijueputa de aquí. Sáquenlo, sáquenlo”.

En una parte de la grabación, el cantante sentó postura ante lo que parecieron provocaciones del hombre que estaba siendo retirado del concierto. “Yo te tengo un coco aquí. Yo no me voy a bajar a pelear contigo, pero yo sí te tengo un pollo para ti”, expresó.

El artista remarcó, mientras retiraban al sujeto que “por eso no tienen que venir aquí a joder la fiesta”, subrayando su rechazo a comportamientos violentos en sus presentaciones.