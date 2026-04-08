Luis Gilberto Murillo defendió el sistema de pasaportes tras grave denuncia de Daniel Briceño: “Es muy fácil lanzar acusaciones sin sustento”

La suspensión del trámite de pasaportes en Colombia reactivó el debate sobre el funcionamiento del sistema digital de la Cancillería - crédito Colprensa/Ricardo Maldonado/EFE

La suspensión reciente del trámite de pasaportes en Colombia reactivó el debate público sobre el funcionamiento del sistema digital de citas y expedición de documentos. En medio de este contexto, el representante a la Cámara electo por el Centro Democrático, Daniel Briceño, reiteró sus denuncias sobre presuntas irregularidades en la Cancillería, señalando una posible pérdida de recursos públicos por más de $3.100 millones relacionados con el proyecto de modernización tecnológica.

El señalamiento generó una respuesta directa del excanciller y actual candidato presidencial Luis Gilberto Murillo, que defendió su gestión al frente de la entidad y cuestionó los señalamientos del dirigente político. A través de su cuenta en X, el exfuncionario se refirió a los cuestionamientos y enmarcó el proceso dentro de un intento por actualizar un sistema que, según indicó, llevaba años sin transformaciones estructurales.

Murillo afirmó que la modernización del sistema respondió a la necesidad de superar rezagos históricos en la Cancillería. En su mensaje expresó: “Señor Briceño, le cuento que después de más de 20 años de un modelo rezagado en la Cancillería, impulsado por sectores como el que usted representa, nosotros llegamos a modernizar el sistema de pasaportes, recuperando capacidades del Estado y protegiendo los datos de los ciudadanos”.

El exministro también cuestionó la forma en que se han presentado las denuncias, señalando que estas carecen de sustento técnico. En ese sentido agregó: “Aquí se hizo un trabajo serio, técnico y responsable. Es muy fácil lanzar acusaciones sin sustento y generar ruido; lo difícil es construir, transformar y ejecutar con transparencia. Nosotros estamos en lo segundo. ¿Su partido qué tal lo hizo en tanto tiempo?”.

Murillo sostuvo que el proceso se realizó con criterios técnicos y cuestionó la veracidad de las acusaciones hechas por Briceño - crédito @LuisGMurillo/X

Denuncias sobre contratación y ejecución del proyecto

Por su parte, Daniel Briceño publicó un video en su cuenta de X en el que expuso de manera detallada su denuncia sobre la contratación del sistema tecnológico. En su intervención señaló: “Se robaron literalmente $3.100 millones en la Cancillería de Gustavo Petro. Y esto es absolutamente grave y nadie le está parando bolas a esto”.

El concejal electo indicó que desde 2024 había advertido sobre el contrato adjudicado para la modernización del sistema de citas. Según explicó: “Yo desde el año 2024 denuncié cómo el señor Luis Gilberto Murillo, que hoy posa de antipetrista y está haciendo campaña a la presidencia, siendo canciller, le entregó a un contratadero llamado Al Desarrollo $10.364 millones, supuestamente para modernizar el sistema por medio del cual se asignan todas las citas para sacar los pasaportes”.

Briceño también cuestionó la modalidad de contratación utilizada para adjudicar el proyecto. En ese sentido afirmó: “Se entregó a dedo violando la ley, porque el señor Luis Gilberto Murillo disfrazó un proceso para saltarse la licitación pública, un proceso de suministro en donde debe haber selección objetiva, lo disfrazó de un proceso de prestación de servicios para dárselo a Al Desarrollo”.

De acuerdo con su versión, el contrato contemplaba la entrega de una plataforma actualizada antes de finalizar 2024. Sin embargo, detalló que el 13 de diciembre de ese año se autorizó un desembolso por $3.109 millones, pocos días antes de la fecha de entrega establecida.

Prórrogas, incumplimientos y más cuestionamientos

Briceño afirmó que el contrato fue prorrogado en varias ocasiones pese a los incumplimientos reportados por la interventoría - crédito Colprensa

En el mismo video, Briceño explicó que la empresa contratista solicitó prórrogas para cumplir con el contrato, argumentando dificultades externas. Según relató: “El 26 de diciembre de 2024, cinco días antes del plazo, dijeron que tenían problemas internacionales y pidieron una prórroga. La Cancillería la concedió y amplió el plazo hasta el 15 de febrero de 2025”.

Posteriormente, indicó que se presentaron nuevos retrasos: “No cumplieron otra vez, y el 29 de enero de 2025 pidieron otra prórroga. La Cancillería les dio plazo hasta agosto de 2025, es decir, ocho meses más”.

El concejal agregó que, tras nuevos incumplimientos, el contrato fue extendido nuevamente hasta diciembre de 2025. En ese contexto, citó un informe de interventoría final: “Al Desarrollo no cumplió con las obligaciones del contrato por retrasos, incumplimientos y falta de experiencia e idoneidad. Todo lo que hicieron está absolutamente mal hecho”.

La controversia se da en medio de cuestionamientos ciudadanos por fallas en el acceso a citas y trámites de pasaportes - crédito Colprensa

Finalmente, cuestionó la ausencia de acciones para recuperar los recursos desembolsados: “La Cancillería dice que no cumplieron, pero se perdieron los $3.100 millones. En ninguna parte dice que se va a comenzar el cobro de esos recursos”.