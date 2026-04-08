Colombia

Lina María Garrido desempolvó mensaje de Iván Cepeda para lanzar ácida crítica: “No quiere dar la cara en debates”

La congresista de Cambio Radical señaló que el aspirante a la Presidencia de la República evita debatir con Abelardo de la Espriella, candidato de extrema derecha, porque no tiene argumentos

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- crédito @linamariagarri1/X - Iván Cepeda Castro/Facebook
Lina María Garrido criticó a Iván Cepeda por negarse a hacer debates políticos - crédito @linamariagarri1/X - Iván Cepeda Castro/Facebook

La política nacional se sacudió cuando Lina María Garrido, representante a la Cámara por Cambio Radical, apareció en redes sociales en donde revivió un viejo post del candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, al cuestionar la ausencia de candidatos en debates presidenciales.

Lo llamativo de la crítica de la congresista de oposición al Gobierno nacional es que usó el mensaje del senador, que hoy, en plena campaña electoral de 2026, decidió no participar en ciertos encuentros mediáticos, con el fin de refrescarle la memoria.

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“Se entiende bien que el candidato @IvanCepedaCast no quiera dar la cara en debates con el candidato @ABDELAESPRIELLA. No es solo la carencia de ideas y la superficialidad de argumentos (sic)”, escribió Garrido en su cuenta en la red social X.

Lina María Garrido utilizó un viejo mensaje de Iván Cepeda para criticarlo por no participar en debates presidenciales - crédito @linamariagarri1/X
Lina María Garrido utilizó un viejo mensaje de Iván Cepeda para criticarlo por no participar en debates presidenciales - crédito @linamariagarri1/X

La congresista añadió a su crítica: “El problema es que puede ser confrontado por su rol en los escándalos de #corrupción del gobierno de @petrogustavo y su autoría en la sangrienta ‘#PazTotal’, complaciente con los criminales (sic)”.

Esto dice el viejo mensaje de Iván Cepeda

El mensaje de Lina María Garrido revivió la publicación de Cepeda, compartida en junio de 2022, semanas antes de la segunda vuelta presidencial de ese año entre Gustavo Petro (actual presidente de Colombia) y el ingeniero Rodolfo Hernández, que se negó a participar en debates políticos, los cuales finalmente no se llevaron a cabo, una postura que el senador criticó en su momento.

En aquel momento, Cepeda escribió: “Se entiende bien que el candidato Hernández no quiera dar la cara en debates con el candidato Petro. No es solo la carencia de ideas y la superficialidad de argumentos. El problema es que puede ser confrontado por su rol en el escándalo de corrupción de la empresa Vitalogic”.

El mensaje recordaba la postura de Cepeda en 2022 contra Rodolfo Hernández, que también se negó a debatir y luego fue condenado por corrupción - crédito @IvanCepedaCast/X
El mensaje recordaba la postura de Cepeda en 2022 contra Rodolfo Hernández, que también se negó a debatir y luego fue condenado por corrupción - crédito @IvanCepedaCast/X

En ese mensaje, Iván Cepeda recordaba el caso judicial de Hernández, que posteriormente fue condenado por corrupción, aunque nunca cumplió la sentencia debido a su fallecimiento por cáncer en 2024.

Postura de Iván Cepeda sobre los debates en plena campaña presidencial

El candidato presidencial del Pacto Histórico justificó su ausencia en debates como una medida ética y política. Según él, ciertos medios funcionan como “tribunales mediáticos” y priorizan la confrontación y el espectáculo sobre el análisis serio de propuestas.

“No se trata de evitar el diálogo democrático, sino de no legitimar emboscadas comunicativas diseñadas para polarizar y generar titulares conflictivos”, explica Cepeda.

- crédito Ivan Cepeda Castro/Facebook
Iván Cepeda justifica su ausencia en debates como medida ética y política, calificando algunos medios como “tribunales mediáticos” - crédito Ivan Cepeda Castro/Facebook

El senador añade que muchos debates televisivos fomentan la polarización tóxica y la confrontación personal. Prefiere, en cambio, participar en comisiones legislativas, foros académicos y encuentros territoriales, donde los argumentos pueden discutirse con rigor y respeto, donde las decisiones tengan consecuencias reales para la sociedad.

Cepeda también plantea que los verdaderos “debates de cara al país” se desarrollan en el Congreso. Allí, los intercambios generan efectos legales y constitucionales concretos. Además, utiliza sus redes sociales y comunicados oficiales para exponer sus posturas, evitando ediciones o manipulaciones externas y asegurando un mensaje directo hacia la ciudadanía.

Otro aspecto que explica su decisión es la prudencia frente a procesos judiciales de alto perfil, incluidos casos vinculados al expresidente Álvaro Uribe, líder del partido Centro Democrático. Cepeda sostiene que estos asuntos deben resolverse en tribunales y no en programas mediáticos, protegiendo la integridad de los procesos y su propia seguridad.

Iván Cepeda aseguró que los debates televisivos fomentan confrontación y polarización, por lo que prefiere espacios donde los argumentos tengan impacto real - crédito Europa Press
Iván Cepeda aseguró que los debates televisivos fomentan confrontación y polarización, por lo que prefiere espacios donde los argumentos tengan impacto real - crédito Europa Press

A pesar de sus argumentos, muchos opinan que Cepeda no puede rechazar de manera directa estas invitaciones, ya que, aunque sean espacios mediáticos, son seguidos por la ciudadanía que busca conocer las propuestas de los candidatos que podrían gobernar Colombia.

La crítica de Lina María Garrido apunta a que el senador no solo evita debatir, sino que, según ella, actúa de manera selectiva, evitando enfrentarse al candidato de extrema derecha, Abelardo de la Espriella, al que respalda, lo que demostraría, en su opinión, una contradicción en sus posturas según le convenga.

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