Colombia

La telesilla más larga de Colombia está en Antioquia: este es el impresionante recorrido aéreo

Entre montañas, historias del tren y experiencias aéreas para todas las edades, Cisneros pasa de ser secreto local a joya turística, mostrando que la diversidad de sus atractivos conquista a todo tipo de viajero

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La telesilla más larga de Colombia fomenta el turismo en el norte de Antioquia - crédito @puebliando_y_tinteando/IG
La telesilla más larga de Colombia fomenta el turismo en el norte de Antioquia - crédito @puebliando_y_tinteando/IG

En el norte de Antioquia, un municipio con historia ferroviaria y paisajes montañosos se está posicionando como uno de los destinos emergentes del turismo en Colombia.

Se trata de Cisneros, donde se encuentra la telesilla más larga del país, una experiencia aérea que no solo ofrece vistas privilegiadas, sino que también conecta territorios y dinamiza la economía local.

Este atractivo, aún poco conocido a nivel nacional, fue explorado recientemente por el programa Rutas de Teleantioquia, que llegó hasta el Mirador y Restaurante El Faro para vivir de cerca esta experiencia que cada vez gana más visitantes.

Desde allí, los viajeros pueden abordar la telesilla y recorrer un trayecto que permite apreciar desde las alturas la riqueza natural de la región, en medio de montañas, vegetación y un paisaje que combina historia y aventura.

Cisneros se luce con la telesilla más larga de Colombia y un canopy de campeonato - crédito Teleantioquia/YouTube

La telesilla no es el único atractivo que ha puesto a Cisneros en el radar turístico. Antes de iniciar el recorrido aéreo, los visitantes tienen la oportunidad de vivir otra experiencia cargada de adrenalina: el canopy más largo de Antioquia y el segundo más extenso de Colombia.

Esta actividad parte desde el municipio y se extiende hasta el corregimiento de Versalles, en Santo Domingo, convirtiéndose en una alternativa ideal para quienes buscan emociones fuertes en contacto con la naturaleza.

La apuesta turística de la región ha logrado transformar la percepción de este territorio, que durante años fue reconocido principalmente por su pasado ferroviario. Hoy, sin dejar de lado ese legado cultural, Cisneros se proyecta como un destino integral que combina historia, aventura y paisajes únicos.

Durante la visita del programa regional, se destacó el potencial del municipio para atraer a todo tipo de viajeros, desde quienes buscan experiencias extremas hasta quienes prefieren recorridos tranquilos con vistas panorámicas.

La telesilla más larga conecta aventuras en Cisneros - crédito @puebliando_y_tinteando/IG

Si estás buscando sensaciones extremas, Antioquia es una aventura completa. Toda, toda ella. Vengan a Cisneros, disfruten de nuestros atractivos naturales, de nuestra historia y cultura ferroviaria y también de estas atracciones turísticas, que son extremas, pero también aptas para todo el mundo. Entonces, ya saben, bienvenidos a Cisneros”, expresaron en medio del recorrido.

Uno de los aspectos más llamativos de la telesilla es precisamente su capacidad de ofrecer una experiencia accesible. A diferencia de otras actividades de aventura, este sistema permite que personas de diferentes edades puedan disfrutar del paisaje sin necesidad de una alta exigencia física, lo que amplía su atractivo para familias y turistas ocasionales.

Además, el recorrido aéreo no solo conecta puntos geográficos, también simboliza la conexión entre el pasado y el presente de la región. Mientras los visitantes avanzan suspendidos en el aire, pueden observar antiguos trazados ferroviarios, montañas cubiertas de vegetación y pequeños asentamientos que reflejan la vida cotidiana del norte antioqueño.

La consolidación de este tipo de proyectos turísticos responde, en parte, a estrategias de promoción regional y al aprovechamiento de recursos destinados al desarrollo del sector.

Cisneros apuesta por turismo de altura y emociones fuertes - crédito @puebliando_y_tinteando/IG
Cisneros apuesta por turismo de altura y emociones fuertes - crédito @puebliando_y_tinteando/IG

Así, Cisneros se abre paso como un destino que invita a “turistear” en Antioquia desde una perspectiva diferente: desde el aire. Con su telesilla, su canopy y su riqueza cultural, el municipio demuestra que Colombia aún guarda rincones por descubrir, donde la aventura y el paisaje se combinan para ofrecer experiencias memorables, tal como lo han comentado los ciudadanos en las redes sociales.

“Es una experiencia que vale la pena vivir", “Yo fui y lo recomiendo mucho”, “Es muy chévere”, “Colombia está llena de cosas hermosas por descubrir, exploren local antes de salir del país”, “Puede dar un poco de susto, pero vale toda la pena la experiencia”, “Para los aventureros es una atracción ideal”, “Se ven los paisajes de Colombia”, dicen algunos de los mensajes y reacciones en las plataformas digitales.

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