Colombia

Iván Cepeda acusó a Paloma Valencia de estar “desesperada por votos” en medio de su pelea en el Senado: así fue la discusión

Los candidatos presidenciales expusieron abiertamente los conflictos y controversias de sus campañas en el Capitolio Nacional, lo que dio lugar a una discusión alterada sobre los posibles riesgos de las elecciones

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- crédito @SenadoGovCo/X - Paloma Valencia/Facebook
Iván Cepeda desestimó las declaraciones de Paloma Valencia sobre la fuerza armada ilegal en el Pacto Histórico - crédito @SenadoGovCo/X - Paloma Valencia/Facebook

La disputa política entre Iván Cepeda y Paloma Valencia escaló el miércoles 8 de abril en el Capitolio Nacional, donde los candidatos presidenciales llevaron la confrontación a un tono polémico; sin embargo, lo que llamó la atención fue que a la salida del Senado, el aspirante del Pacto Histórico calificó de “desesperada” a su contendora.

El senador del Pacto Histórico reprochó a la candidata del Centro Democrático, partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el uso de afirmaciones que, según él, buscan manipular la opinión pública.

“La senadora Valencia, que está desesperada por obtener votos, está haciendo afirmaciones totalmente irresponsables, temerarias y calumniosas”, dijo ante los periodistas que lo esperaban a las afueras del recinto, además, agregó que ese tipo de estrategia electoral pone en riesgo la seguridad de la ciudadanía.

Cepeda sostuvo que las declaraciones de Valencia buscan manipular la opinión pública y poner en riesgo la seguridad de la ciudadanía - crédito Nathalia Angarita/Reuters
Cepeda sostuvo que las declaraciones de Valencia buscan manipular la opinión pública y poner en riesgo la seguridad de la ciudadanía - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Sus palabras fueron en respuesta a la visibilidad que adquirió la confrontación en el recinto legislativo, donde ambos aspirantes presidenciales intercambiaron acusaciones y cuestionamientos, discusión que llegó hasta las redes sociales.

Iván Cepeda rechazó ante los medios las declaraciones de su contrincante

Durante sus cortas declaraciones ante los medios, Iván Cepeda cuestionó directamente las acusaciones de Paloma Valencia: “En un territorio que ha votado masivamente cientos de miles de personas por una colectividad política (Pacto Histórico) porque ha sido sometida con armas, es ni más ni menos que lanzar una acusación estigmatizante que puede ser de un inmenso impacto de violencia sobre esa población”.

Y es que Cepeda respondió a la intervención de la legisladora uribista que señaló en el recinto: “En torno a las declaraciones del exsenador y parte del Pacto Histórico Roy Barreras, donde está reconociendo que los grupos ilegales les están poniendo votos a punta de fusil en los territorios (...) el Pacto Histórico sacó el 54% de esos votos para el Congreso en esos municipios donde la Defensoría del Pueblo dice que hay riesgo electoral”.

Según Paloma Valencia, las nuevas reglas amenazan la autonomía de empresas diversas y ponen en riesgo su viabilidad económica en el mercado colombiano - crédito Lina Gasca/Colprensa
Paloma Valencia insistió en que el Pacto Histórico sacó el 54 % de los votos en zonas de riesgo electoral detectadas por la Defensoría del Pueblo - crédito Lina Gasca/Colprensa

Cepeda indicó que los comentarios de la senadora reflejan que su prioridad no son las personas, sino su estrategia para la contienda presidencial: “Porque no le importa la gente, le importan los resultados electorales. Ese tipo de política es la que va a ser derrotada el próximo 31 de mayo en las urnas”.

¿Qué provocó la reacción del candidato del Pacto Histórico?

Los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Paloma Valencia protagonizaron un duro cruce de acusaciones durante una sesión en el Senado. La legisladora del Centro Democrático inició su intervención al afirmar: “El país enfrenta una combinación de formas de lucha que está organizando el Gobierno para ganar elecciones, utilizando a los violentos, que los están sacando de las cárceles a hacer política”, y denunció presiones a votantes en el Cauca y la liberación de criminales en Antioquia con fines electorales.

Posteriormente, Iván Cepeda respondió calificando las afirmaciones de Valencia como “hipotéticas y calumnias” y sostuvo: “Usted plantea situaciones que no están probadas judicialmente (…) Repito, colombianas y colombianos, un señor que nos daba lecciones sobre ética hoy ya no está sentado aquí porque fue condenado por ladrón de recursos de la paz”.

Iván Cepeda calificó las acusaciones de Valencia como "calumnias” y aseguró que carecen de respaldo judicial - crédito @GloriaFlorezSI/X

Asimismo, el senador del Pacto Histórico acusó a Valencia de inventar historias y de atacar sin pruebas a quienes han negociado con grupos armados, al recordar hechos judicialmente probados sobre la vinculación de algunos miembros de la derecha con criminales.

Valencia no se quedó atrás y replicó de manera vehemente: “¿Calumnias? ¿Cuáles calumnias? ¿Acaso no mataron al diputado Vallejo en el Cauca por apoyar al candidato que las disidencias no quisieron? ¿Calumnias? El Pacto Histórico sacó el cincuenta y cuatro por ciento de los votos en zonas de riesgo electoral detectadas por la Defensoría del Pueblo”.

Paloma Valencia cuestionó a Cepeda sobre la protección de líderes armados y sobre la supuesta impunidad en negociaciones con criminales - crédito @PalomaValenciaL/X

La senadora insistió en denunciar la supuesta protección de líderes de disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y cuestionó a Iván Cepeda por sus vínculos con figuras de estas organizaciones guerrilleras.

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