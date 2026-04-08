Invías anunció cierres y cambios en la movilidad en la vía Bogotá–Villavicencio en abril por celebraciones deportivas y labores técnicas

Entidades oficiales anuncian modificaciones en rutinas vehiculares, horarios restringidos y puntos críticos que impactarán a residentes y visitantes en la región - crédito Coviandina/X

El Instituto Nacional de Vías (Invías) anunció el cierre total de la vía Bogotá–Villavicencio el viernes 10 de abril, entre las 5:00 a. m. y la 1:00 p. m., para la realización de la travesía ciclística “El Alcaraván Llanero”.

La medida oficializada mediante la Resolución 1031 del 1 de abril de 2026 responde a la solicitud de la Alcaldía de Villavicencio y del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio (Imder), organizadores del evento que contará con la participación de 17.000 ciclistas, consolidándose como la rodada aficionada más importante de Colombia.

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Cierre total y logística de la travesía

El cierre del corredor vial permitirá el desarrollo seguro de la travesía ciclística, que hace parte de la agenda de celebración del aniversario 185 de Villavicencio. La Secretaría de Movilidad y la organización invitan a los viajeros y residentes a programar sus desplazamientos con anticipación, ya que la reapertura se dará únicamente cuando el último participante haya cruzado la meta, alrededor de la 1:00 p. m.

La entrega de jerseys y kits oficiales para los ciclistas inscritos en El Alcaraván Llanero se realizará en el Centro Comercial Viva Villavicencio y en Bogotá - Alcaldía de Villavicencio

El evento ha recibido respaldo de figuras del ciclismo como Rigoberto Urán, quien en un mensaje animó a los participantes a disfrutar del paisaje del Piedemonte Llanero. La entrega oficial de los jerseys para los ciclistas inscritos se realizará desde las 4:30 p. m. en el Centro Comercial Viva Villavicencio, y quienes no puedan asistir podrán reclamar el kit en el Centro Comercial Metrópolis, en Bogotá. La organización permite el retiro de kits por terceros con autorización escrita y copia de la cédula del titular.

Cierres y restricciones adicionales en Villavicencio

De manera complementaria, el viernes 4 de abril se llevará a cabo la tradicional Travesía Bogotá–Villavicencio, lo que implicará cierres parciales y totales en distintos puntos de la ciudad para facilitar la llegada de los ciclistas al Parque Los Fundadores.

Cierre parcial: Desde el túnel Buenavista hasta el puente elevado del sector Fundadores, vigente entre las 12:00 p. m. y la 1:30 p. m.

Cierre total: En el empalme de la Calle 1 con Avenida 40 y frente a Homecenter, donde se instalarán elementos de señalización para canalizar el flujo de ciclistas.

Inicio del cierre: 5:30 a. m. en el sector Boquerón, finalizando cerca de las 2:00 p. m. en el Parque Los Fundadores.

La Secretaría de Movilidad de Villavicencio recomendó a los ciudadanos organizar sus actividades y desplazamientos con tiempo para evitar contratiempos durante la jornada deportiva, diseñada para fomentar el deporte, impulsar el turismo y dinamizar la economía local.

Coviandina ejecutará labores de mantenimiento vial entre el kilómetro 0+000 y el 85+640, generando cierres y modificaciones en el tráfico en la Vía al Llano - crédito Coviandina

Cierres y trabajos programados por Coviandina

Simultáneamente, Coviandina, concesionaria de la Vía al Llano, anunció intervenciones técnicas y de mantenimiento que generarán cierres parciales y afectaciones al tráfico entre el kilómetro 0+000 y el 85+640 durante la semana, especialmente los días miércoles, jueves y viernes de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Las labores incluyen:

Instalación de tachas: En los tramos K0+000 al K34+860, K34+860 al K50+000, K50+000 al K60+574 y K50+000 al K57+300.

Borrado de señalización horizontal: K77+350 al K82+422.

Renivelación y sellado de carpeta asfáltica: Desde el K0+000 al K85+640.

Parcheo y bacheo de pavimento: En todo el tramo K0+000 al K85+640.

Sellado de fisuras en taludes y lavado de drenes: K0+000 al K50+000 y K34+870 al K50+000.

Mantenimiento rutinario en túneles Oro Perdido y Sáname: K34+870 al K50+000.

Limpieza y lavado de defensas metálicas y barandas: K34+870 al K50+000 y K65+200 al K85+640.

Desabombe de mallas y reparación de zonas adoquinadas: K0+000 al K50+000 y K4+000 al K27+000.

Descope y limpieza de vegetación: K0+000 al K34+870, K57+300 al K71+850 y K71+850 al K85+640.

Mantenimiento y lavado de hastiales de túneles: K63+152 al K65+500 y K64+400 al K71+520.

Limpieza de talud, túnel Limoncitos y Quebradablanca: K51+000 al K52+500 y K55+500 al K56+400.

Lavado de barandas de puentes: K50+000 a K57+300.

Estas intervenciones se realizarán de forma continua durante el día, por lo que se recomendó a los usuarios consultar el estado de la vía y atender la señalización y las indicaciones del personal en carretera.

Las autoridades exhortan a consultar canales oficiales y seguir la señalización durante los cierres para garantizar la seguridad vial y el éxito del evento deportivo - crédito @CoviandinaSAS/X

Recomendaciones a los usuarios

Las autoridades y la concesionaria recuerdan a los conductores y viajeros:

Consultar los canales oficiales de Invías y Coviandina para conocer los horarios y tramos afectados.

Seguir las indicaciones del personal en vía y la señalización temporal.

Planificar los desplazamientos con suficiente antelación para evitar demoras.

Mantener la paciencia y el respeto por los participantes del evento deportivo y los equipos de trabajo que estarán en la vía.