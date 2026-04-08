Hablaron familiares del empresario colombiano que murió en una playa de Punta Cana: ‘”No era un hombre de excesos”

Hugo Alberto Zuluaga Giraldo murió tras ser arrastrado por el oleaje en una playa de Punta Cana mientras se encontraba de vacaciones con sus hijos- Crédito @Mauriciotobonf/X

Hugo Alberto Zuluaga Giraldo, empresario colombiano de 57 años, falleció el viernes 3 de abril de 2026 tras ser arrastrado por el oleaje mientras compartía tiempo con su familia en una playa de Punta Cana, en la provincia de Altagracia, República Dominicana, según información de las autoridades locales.

El hecho ocurrió mientras Zuluaga Giraldo compartía en las inmediaciones de la Playa Bávaro, una extensión turística de más de 48 kilómetros de arena, integrada en la llamada Costa del Coco, de acuerdo con El Colombiano y el diario local Avento.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El empresario fue trasladado a un centro médico en Bávaro, donde falleció luego de ser rescatado por equipos de socorro del hotel- crédito EFE/ Orlando Barría

El diagnóstico forense determinó que la causa del deceso fue hipoxia cerebral por asfixia, provocada por ahogamiento. El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) en San Pedro de Macorís para los protocolos legales.

El empresario había llegado al país el 28 de marzo de 2026 junto a su familia y tenía previsto regresar a Colombia el sábado 4 de abril. Según declararon las autoridades, Zuluaga Giraldo fue encontrado 40 minutos después del incidente y trasladado a un centro médico, aunque llegó sin signos vitales. Sus hijos también fueron atrapados por el fuerte oleaje, pero resultaron ilesos tras ser rescatados.

El testimonio de un familiar, que prefirió mantener el anonimato y lo describió como “una persona muy dedicada a su familia” y apasionado por la música, resaltando que “no le gustaban los excesos”, recogió El Colombiano.

La empresa Quipux, fundada por Zuluaga Giraldo, manifestó en un comunicado: “Hugo fue el origen de Quipux (...) su visión, liderazgo y compromiso no solo dieron vida a la compañía, sino que dejaron una huella profunda en nuestra cultura y en cada uno de quienes tuvimos el privilegio de trabajar a su lado”, y expresó condolencias a su familia y allegados.

Fedemunicipios expresó condolencias por la muerte de Hugo Alberto Zuluaga y destacó su papel en la modernización de sistemas de movilidad en Colombia- crédito @Fedemunicipios/X

A la par, la compañía especializada en soluciones de movilidad digital, expresó condolencias a su familia y allegados, señalando que querían hacer una pausa para “honrar su vida. Nos unimos en un abrazo solidario a su familia, amigos y seres queridos”.

La Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) también destacó el trabajo del empresario, que fue clave para mejorar la movilidad en Colombia.

“Hugo Zuluaga fue uno de los pilares en la modernización de los procesos de movilidad y transporte en Colombia, así como un aporte fundamental en la creación y consolidación del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit)”.

Por su parte, Mauricio Tobón Franco, exconcejal de Medellín, señaló que los hijos de Zuluaga se encuentran fuera de peligro. En un mensaje público, afirmó: “Hugo Zuluaga fundó a Quipux y se convirtió en un líder y referente para la industria de las soluciones tecnológicas para movilidad en Colombia, Latinoamérica y el mundo; Quipux llegó con sus soluciones a los 5 continentes y consolidó una compañía con cerca de 5.000 empleados”.

¿Quién era Hugo Zuluaga?

El diagnóstico forense determinó que la causa del deceso fue hipoxia cerebral por asfixia, provocada por ahogamiento - crédito Suministrado infobae

Hugo Alberto Zuluaga Giraldo fue fundador de la empresa Quipux en 1995, junto con Juan Pablo Ramírez, en Rionegro, Antioquia. La compañía inició con proyectos de software orientados al sector tránsito en municipios como Rionegro, Ciudad Bolívar, Itagüí y Envigado.

Con el paso de los años, la firma amplió su operación a ciudades principales como Bogotá, Cali y Medellín, además de participar en desarrollos vinculados con el Sistema Integrado de Multas por Infracciones de Tránsito (Simit) y el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).

Bajo su dirección, Quipux extendió sus operaciones fuera de Colombia, con presencia en países de América Latina y regiones de África, incluyendo proyectos en Costa de Marfil relacionados con bases de datos y sistemas de movilidad.