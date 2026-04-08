Colombia

Hablaron familiares del empresario colombiano que murió en una playa de Punta Cana: ‘”No era un hombre de excesos”

El diagnóstico forense determinó que la causa del deceso fue hipoxia cerebral por asfixia, provocada por ahogamiento

Guardar
Hugo Alberto Zuluaga Giraldo murió tras ser arrastrado por el oleaje en una playa de Punta Cana mientras se encontraba de vacaciones con sus hijos- Crédito @Mauriciotobonf/X
Hugo Alberto Zuluaga Giraldo murió tras ser arrastrado por el oleaje en una playa de Punta Cana mientras se encontraba de vacaciones con sus hijos- Crédito @Mauriciotobonf/X

Hugo Alberto Zuluaga Giraldo, empresario colombiano de 57 años, falleció el viernes 3 de abril de 2026 tras ser arrastrado por el oleaje mientras compartía tiempo con su familia en una playa de Punta Cana, en la provincia de Altagracia, República Dominicana, según información de las autoridades locales.

El hecho ocurrió mientras Zuluaga Giraldo compartía en las inmediaciones de la Playa Bávaro, una extensión turística de más de 48 kilómetros de arena, integrada en la llamada Costa del Coco, de acuerdo con El Colombiano y el diario local Avento.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El empresario fue trasladado a un centro médico en Bávaro, donde falleció luego de ser rescatado por equipos de socorro del hotel- crédito EFE/ Orlando Barría
El empresario fue trasladado a un centro médico en Bávaro, donde falleció luego de ser rescatado por equipos de socorro del hotel- crédito EFE/ Orlando Barría

El diagnóstico forense determinó que la causa del deceso fue hipoxia cerebral por asfixia, provocada por ahogamiento. El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) en San Pedro de Macorís para los protocolos legales.

El empresario había llegado al país el 28 de marzo de 2026 junto a su familia y tenía previsto regresar a Colombia el sábado 4 de abril. Según declararon las autoridades, Zuluaga Giraldo fue encontrado 40 minutos después del incidente y trasladado a un centro médico, aunque llegó sin signos vitales. Sus hijos también fueron atrapados por el fuerte oleaje, pero resultaron ilesos tras ser rescatados.

El testimonio de un familiar, que prefirió mantener el anonimato y lo describió como “una persona muy dedicada a su familia” y apasionado por la música, resaltando que “no le gustaban los excesos”, recogió El Colombiano.

La empresa Quipux, fundada por Zuluaga Giraldo, manifestó en un comunicado: “Hugo fue el origen de Quipux (...) su visión, liderazgo y compromiso no solo dieron vida a la compañía, sino que dejaron una huella profunda en nuestra cultura y en cada uno de quienes tuvimos el privilegio de trabajar a su lado”, y expresó condolencias a su familia y allegados.

Fedemunicipios expresó condolencias por la muerte de Hugo Alberto Zuluaga y destacó su papel en la modernización de sistemas de movilidad en Colombia- crédito @Fedemunicipios/X
Fedemunicipios expresó condolencias por la muerte de Hugo Alberto Zuluaga y destacó su papel en la modernización de sistemas de movilidad en Colombia- crédito @Fedemunicipios/X

A la par, la compañía especializada en soluciones de movilidad digital, expresó condolencias a su familia y allegados, señalando que querían hacer una pausa para “honrar su vida. Nos unimos en un abrazo solidario a su familia, amigos y seres queridos”.

La Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) también destacó el trabajo del empresario, que fue clave para mejorar la movilidad en Colombia.

“Hugo Zuluaga fue uno de los pilares en la modernización de los procesos de movilidad y transporte en Colombia, así como un aporte fundamental en la creación y consolidación del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit)”.

Por su parte, Mauricio Tobón Franco, exconcejal de Medellín, señaló que los hijos de Zuluaga se encuentran fuera de peligro. En un mensaje público, afirmó: “Hugo Zuluaga fundó a Quipux y se convirtió en un líder y referente para la industria de las soluciones tecnológicas para movilidad en Colombia, Latinoamérica y el mundo; Quipux llegó con sus soluciones a los 5 continentes y consolidó una compañía con cerca de 5.000 empleados”.

¿Quién era Hugo Zuluaga?

El diagnóstico forense determinó que la causa del deceso fue hipoxia cerebral por asfixia, provocada por ahogamiento - crédito Suministrado infobae
El diagnóstico forense determinó que la causa del deceso fue hipoxia cerebral por asfixia, provocada por ahogamiento - crédito Suministrado infobae

Hugo Alberto Zuluaga Giraldo fue fundador de la empresa Quipux en 1995, junto con Juan Pablo Ramírez, en Rionegro, Antioquia. La compañía inició con proyectos de software orientados al sector tránsito en municipios como Rionegro, Ciudad Bolívar, Itagüí y Envigado.

Con el paso de los años, la firma amplió su operación a ciudades principales como Bogotá, Cali y Medellín, además de participar en desarrollos vinculados con el Sistema Integrado de Multas por Infracciones de Tránsito (Simit) y el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).

Bajo su dirección, Quipux extendió sus operaciones fuera de Colombia, con presencia en países de América Latina y regiones de África, incluyendo proyectos en Costa de Marfil relacionados con bases de datos y sistemas de movilidad.

Temas Relacionados

Muerte EmpresarioHugo Alberto ZuluagaFamiliaresPunta CanaColombia-Noticias

Más Noticias

Así reaccionó la prensa chilena tras la victoria de O’Higgins ante Millonarios: “El Capo se hace respetar”

El “Embajador” cayó en su visita ante el cuadro de Rancagua, siendo superado en los 90 minutos en su debut en la Copa Sudamericana

Así reaccionó la prensa chilena tras la victoria de O’Higgins ante Millonarios: “El Capo se hace respetar”

Álvaro Uribe Vélez alertó por “gran angustia” de los trabajadores que no tienen donde vivir: “No ha habido programas de vivienda social”

El exmandatario propuso créditos a largo plazo sin cuota inicial, mejoras en hogares rurales y acelerar obras como el metro de Bogotá y trenes regionales para mejorar la movilidad

Álvaro Uribe Vélez alertó por “gran angustia” de los trabajadores que no tienen donde vivir: “No ha habido programas de vivienda social”

Este era el multimillonario patrimonio de alias Mison, cabecilla de Los Maracuchos en Bogotá: le compró joyas de oro a su perro

Luis Rolando Osorio Arévalo, era cabecilla del grupo delincuencial Los Maracuchos, con injerencia en localidades de Santa Fe y Kennedy en Bogotá. Tras más de 10 años de trayectoria criminal, fue capturado en Ecuador el 21 de febrero de 2026

Este era el multimillonario patrimonio de alias Mison, cabecilla de Los Maracuchos en Bogotá: le compró joyas de oro a su perro

Juan Daniel Oviedo alertó sobre el impacto del matoneo escolar y la discriminación en Bogotá: “Que los entornos educativos sean seguros”

El exdirector del Dane sostuvo que la intimidación en las aulas alimenta la depresión infantil y reclama medidas más allá de la seguridad física en los colegios

Juan Daniel Oviedo alertó sobre el impacto del matoneo escolar y la discriminación en Bogotá: “Que los entornos educativos sean seguros”

Banco de la República, sin el permiso del ministro de Hacienda, publicó los detalles de la última junta en la que elevó las tasas de interés: la inflación no está controlada

El documento oficial detalla los argumentos de los miembros de la junta directiva que respaldaron el aumento de la tasa de interés, así como las razones de quienes propusieron recortes o mantenerla estable

Banco de la República, sin el permiso del ministro de Hacienda, publicó los detalles de la última junta en la que elevó las tasas de interés: la inflación no está controlada
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

ENTRETENIMIENTO

Ruptura de Karol G y Feid habría sido una estrategía para proyectar sus carreras, aseguró Dímelo King “Entendió su negocio”

Ruptura de Karol G y Feid habría sido una estrategía para proyectar sus carreras, aseguró Dímelo King “Entendió su negocio”

Karol G tendría 3 invitados especiales en su presentación en Coachella: hay dos cantantes colombianos

Juan Daniel Oviedo y Sebastián Reyes habrían terminado su relación: diferencias políticas la aparente causa de la ruptura

“Cómo le va a pegar a la muchacha, sáquenlo de aquí”: en video Nelson Velásquez frenó agresión en concierto

Diomedes Díaz, Carlos Vives, Guayacán Orquesta y Estados Alterados: estos álbumes cumplen 35 años en 2026

Deportes

Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el debut del “Poderoso de la Montaña”

Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el debut del “Poderoso de la Montaña”

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido de la Copa Libertadores en Cartagena

Así quedó Millonarios en la tabla de posiciones del Grupo C de la Copa Sudamericana tras la derrota contra O’Higgins

Deportes Tolima cedió un empate ante Universitario de Perú en su debut en la Copa Libertadores 2026

Los mejores memes que dejó el debut de Millonarios en la Copa Sudamericana con derrota 2-0 ante O’Higgins