FF.MM. y Ministerio de Defensa rindieron cuentas por accidente aéreo en Putumayo: “Nunca hemos mandado soldados en aeronaves con fallas”

La audiencia en el Congreso permitió que altos mandos militares detallaran los procedimientos técnicos aplicados para esclarecer el incidente, además de destacar el respaldo institucional a las familias y la vigilancia sobre el estado de la flota - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

El Congreso de la República de Colombia fue el escenario de un debate de control político tras el accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ocurrido el 23 de marzo en Putumayo.

El hecho, calificado como la mayor tragedia aérea de la historia reciente de las Fuerzas Armadas, provocó la muerte de 69 uniformados y dejó 57 heridos. En la sesión de la Comisión Sexta del Senado del martes 7 de abril, el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, entregaron declaraciones clave sobre el proceso de investigación y el estado de la flota militar.

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El general López Barreto aseguró que se adelantan todas las investigaciones correspondientes con el rigor técnico y la seriedad que el hecho exige para esclarecer lo ocurrido. El alto oficial detalló que los procesos de selección, formación y entrenamiento del personal militar siguen los más estrictos estándares operacionales.

“La selección de nuestros oficiales, suboficiales, pilotos y técnicos es muy rigurosa. No es por amiguismos ni por amistades”, puntualizó durante su intervención.

Las restricciones internacionales para adquirir repuestos y servicios afectan directamente la preservación de la flota, según lo expuesto en la última sesión ante el Congreso, donde se defendió la seguridad operacional de las aeronaves - crédito @mindefensa / X

El comandante resaltó la respuesta inmediata de las instituciones tras el accidente. “A las 9:40 p. m., ya teníamos nuestros heridos en hospitales de Puerto Nariño, Florencia y Bogotá”, explicó. Además, destacó que las 69 familias afectadas reciben acompañamiento y apoyo institucional. “Todos los días las Fuerzas Militares estamos movilizando miles de hombres en helicópteros y aviones. Esto es un riesgo permanente”, afirmó.

Contexto de la tragedia y detalles del accidente

De las víctimas fatales, 61 pertenecían al Ejército, 6 a la Fuerza Aeroespacial y 2 a la Policía Nacional. López Barreto subrayó el carácter inesperado del siniestro: “Un accidente de las Fuerzas Militares que no esperaban. Nadie espera eso. Esto es una verdadera tragedia”, sostuvo.

Durante el debate, se discutieron las condiciones operativas y los estándares de seguridad aplicados en la misión. El general recalcó: “Nunca hemos mandado a un equipo de soldados en una operación militar en una aeronave que tenga alguna falla. Eso inmediatamente se suspende”.

El Congreso de Colombia debate el accidente del avión Hércules C-130, considerado la mayor tragedia aérea militar reciente del país - crédito @mindefensa / X

Estas declaraciones buscan despejar dudas sobre posibles fallos en los protocolos de mantenimiento y operación.

Mantenimiento de la flota y restricciones internacionales

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, explicó ante la Comisión Sexta que el mantenimiento de parte de la flota militar enfrenta obstáculos derivados de restricciones internacionales.

Según Sánchez, “las empresas que hacen mantenimiento están en listas que no permiten hacer transacciones con países como Colombia y eso nos ha generado una afectación importante”. Pese a este contexto, el ministro defendió el estado de los aviones: “Cada aeronave a la que se sube un personal es porque puede volar, es seguro volar”, remarcó.

Sánchez también estableció diferencias entre la aviación civil y la militar: “Las diferencias son muy grandes en la aviación militar el ambiente es hostil, lo que está esperando es la amenaza”. Detalló que las operaciones militares suelen realizarse en zonas remotas, con visores nocturnos y en escenarios donde no existen condiciones estándar.

El ministro de Defensa de Colombia explica que el mantenimiento de la flota enfrenta restricciones internacionales que afectan la logística y operación militar - crédito @mindefensa / X

Estadísticas de accidentalidad y procesos de investigación

El jefe de la cartera de Defensa abordó la evolución de los accidentes aéreos en la fuerza pública. Presentó cifras que indican la ocurrencia de 92 accidentes de aeronaves desde 2008, de los cuales 35 corresponden a aviones y 57 a helicópteros.

En el actual periodo de Gobierno, se registraron 11 accidentes, frente a 18 reportados entre 2018 y 2021. Según Sánchez, “el 75% de los eventos corresponde a factores humanos, el 22% a factores técnicos y el resto a causas operacionales o por determinar”.

El ministro precisó que tras cada accidente se activan varios frentes de investigación: una investigación técnica para establecer causas, acompañada por procesos penales, disciplinarios y administrativos.

Condiciones del Hércules y defensa de los protocolos

El Hércules C-130 accidentado en Putumayo mantenía su certificación vigente y contaba con mantenimientos programados antes del siniestro - crédito Reuters

El comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, general Luis Fernando Silva Rueda, defendió ante el Congreso las condiciones técnicas del Hércules C-130. Explicó que se trata de una aeronave diseñada en 1954, actualmente operada por más de 70 países y destinada a misiones en entornos exigentes. “El Hércules es un avión flexible y ágil en todas sus operaciones”, sostuvo.

Sobre el aparato siniestrado, Silva Rueda detalló que fue construido en 1983, llegó a Colombia con 16.000 horas disponibles y mantenía su certificación vigente y sus mantenimientos programados al día.

En relación con la misión, aclaró que el vuelo accidentado no era de entrenamiento, sino de transporte, y que el copiloto en formación solo cumplía funciones de observación. El piloto operativo sobrevivió y está colaborando activamente con la investigación.