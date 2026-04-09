Colombia

Avión Hércules que se accidentó en Putumayo no tenía seguro: esto reveló el informe

Primeras investigaciones revelan que la nave siniestrada en marzo de 2026 no figuraba en la póliza vigente debido a la falta de presupuesto para proteger toda la flota

Guardar
Familias de víctimas del accidente aéreo en Putumayo sufren estafas por cobros ilegales para la identificación de cuerpos, según denunció el ministro de Defensa - crédito MiPutumayo.com.co/EFE
Familias de víctimas del accidente aéreo en Putumayo sufren estafas por cobros ilegales para la identificación de cuerpos, según denunció el ministro de Defensa - crédito MiPutumayo.com.co/EFE

El avión Hércules FAC 1016 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que se accidentó en el municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo, sur de Colombia) el 23 de marzo de 2026, y que dejó 69 muertos y 57 heridos, no tenía seguro.

De acuerdo con un informe revelado por Caracol Radio W, la entidad aérea había advertido en enero de 2026 un déficit de $258.224 millones para la contratación de seguros, lo que hizo imposible cubrir toda la flota. En el caso de la aeronave siniestrada en Putumayo, los archivos internos señalan que “no se encuentra dentro de las aeronaves aseguradas de la FAC”.

Así mismo, el documento citado por el medio de comunicación indica que “el amparo de seguros (…) contempla una cantidad limitada de aeronaves” y alerta que “la Fuerza no cuenta con los recursos necesarios para contratar la totalidad de los seguros”.

Miembros del ejército se reúnen en el lugar del accidente de un avión militar colombiano en Puerto Leguízamo, Putumayo, Colombia, 23 de marzo, 2026. La Voz de Amazonia/Mare Rafue/Handout via REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS. VERIFICACIÓN OBLIGATORIA DE CRÉDITOS
Miembros del ejército se reúnen en el lugar del accidente de un avión militar colombiano en Puerto Leguízamo, Putumayo, Colombia, 23 de marzo, 2026. La Voz de Amazonia/Mare Rafue/Handout via REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS. VERIFICACIÓN OBLIGATORIA DE CRÉDITOS

El accidente ocurrió pocos segundos después del despegue del aeropuerto de Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís, cuando la aeronave cayó a tierra y se incendió.

Entre las 126 personas a bordo, viajaban 11 miembros de la Fuerza Aeroespacial, 113 militares del Ejército y dos policías, conforme lo detallaron las Fuerzas Militares en el balance oficial entregado tras la tragedia.

Respuesta del Ministerio de Defensa

Ante la polémica por la falta de seguro en el avión militar que se accidentó en Putumayo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ya había manifestado que la aeronave no contaba con seguro.

El titular de la cartera, en declaraciones a Semana, sostuvo que, si se produce estos accidentes, los aviones no tendrán reparación alguna.

- crédito Prensa Senado
- crédito Prensa Senado

“Ya tendremos que mirar cómo nosotros recuperamos más capacidades y es una pérdida muy lamentable, pues las máquinas se pierden, se destruyen y pues uno va y hace el esfuerzo y busca otra aeronave”, había declarado el funcionario al citado medio de comunicación.

También, el ministro recalcó que este modelo de aeronave participa en la mayoría de las operaciones de seguridad nacionales, tanto militares como de apoyo policial, y se utiliza incluso para reforzar la presencia en eventos masivos.

Cuando ocurre, por ejemplo, un disturbio, se requiere reforzar la seguridad con policía para un carnaval o unas fiestas de los colombianos, se emplea esa aeronave. Es una aeronave que es necesaria para el contexto que tenemos como nación”, añadió.

A raíz del accidente, la casa fabricante del Hércules manifestó al Ministerio de Defensa su disposición para colaborar en la investigación técnica destinada a esclarecer las causas del siniestro. En paralelo, el ministro informó que tres aviones adicionales permanecen inactivos por falta de repuestos, y que dos de ellos fueron retirados de servicio posteriormente a los hechos.

El Congreso de Colombia debate el accidente del avión Hércules C-130, considerado la mayor tragedia aérea militar reciente del país - crédito @mindefensa / X
El Congreso de Colombia debate el accidente del avión Hércules C-130, considerado la mayor tragedia aérea militar reciente del país - crédito @mindefensa / X

Debate en el Congreso

Esto se conoce luego de que en la Comisión Sexta del Senado se realizara un debate de control político para conocer detalles del siniestro aéreo en Puerto Leguizamo, ocurrido a finales de marzo de 2026.

Inicialmente, el senador Esteban Quintero (Centro Democrático), cuestionó la gestión estatal, argumentando que la tragedia reflejaba una falla sistémica. “El Estado colombiano falló, y no solo por el accidente, sino por la crisis del mantenimiento de las aeronaves, por la infraestructura aeroportuaria deficiente y por la deficiencia en las herramientas que se le dan a los controladores aéreos”, expresó.

El senador Carlos Guevara, integrante del Partido Mira, solicitó que la Comisión reciba un informe técnico detallado sobre la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC), centrando su preocupación en la certificación de la entidad y la calidad del mantenimiento realizado en la aeronave.

Según los datos oficiales presentados ante el Senado, el Hércules accidentado había recibido mantenimiento de acuerdo con los protocolos vigentes, pero Guevara exigió aclaraciones sobre la acreditación de la empresa y las instancias encargadas de su supervisión, indicando la necesidad de garantizar transparencia y rigurosidad en los controles de seguridad aeronáutica.

La audiencia en el Congreso permitió que altos mandos militares detallaran los procedimientos técnicos aplicados para esclarecer el incidente, además de destacar el respaldo institucional a las familias y la vigilancia sobre el estado de la flota - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

Ante las acusaciones sobre presuntas deficiencias en el mantenimiento de aeronaves militares, el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, defendió la actuación institucional y negó que el avión hubiera operado con fallas previas.

Este es un accidente que no esperábamos. Nadie espera eso. Esto es una verdadera tragedia (...) nunca hemos mandado a un equipo de soldados en una operación militar en una aeronave que tenga alguna falla. Eso inmediatamente se suspende”, sostuvo.

Frente al mantenimiento de las aeronaves militares, el ministro de Defensa Pedro Sánchez parte de la flota militar enfrenta desafíos debido a restricciones internacionales.

Las empresas que hacen mantenimiento están en listas que no permiten hacer transacciones con países como Colombia y eso nos ha generado una afectación importante”, sostuvo el jefe de cartera ante el legislativo.

Sánchez Suárez diferenció la operación de la aviación militar respecto de la aviación civil. Indicó ante el Congreso que el entorno en el que se desarrollan las misiones de la fuerza pública es hostil: muchas requieren vuelos nocturnos, el uso de visores especiales y trayectos sobre áreas remotas, sin condiciones estándar como en la aviación comercial. Esta realidad, afirmó, obliga a mantener protocolos de seguridad adaptados a contextos de riesgo permanente.

Temas Relacionados

Accidente aéreo PutumayoAvión Hércules SeguroFuerza AeroespacialMinisterio de DefensaColombia-Noticias

Más Noticias

J Balvin y Ryan Castro presentaron su álbum ‘Omerta’: también están involucrados los actores Marlon Moreno y Sofía Vergara

Los artistas paisas confirmaron los rumores que circulaban en redes sociales sobre su nuevo proyecto colaborativo, generando miles de reacciones y celebraciones por parte de sus seguidores

J Balvin y Ryan Castro presentaron su álbum ‘Omerta’: también están involucrados los actores Marlon Moreno y Sofía Vergara

Como en una película, delincuente se lanzó de un carro en movimiento para evitar ser capturado por la Policía

La acción policial fue resultado de la rápida activación de operativos luego del aviso del hurto, permitiendo la recuperación del automotor sustraído y la entrega del detenido a la Fiscalía General de la Nación

Como en una película, delincuente se lanzó de un carro en movimiento para evitar ser capturado por la Policía

Iván Cepeda llamó “hipócrita” a la “extrema derecha y Paloma Valencia le respondió: ”Me alegra que esté superando la cobardía"

La candidata del Centro Democrático y el candidato del Pacto Histórico, trasladaron su enfrentamiento a las red social X

Iván Cepeda llamó “hipócrita” a la “extrema derecha y Paloma Valencia le respondió: ”Me alegra que esté superando la cobardía"

Estas son las EPS con más reclamos en Colombia y cuáles son las razones más comunes de la inconformidad de los usuarios, según Supersalud

El panorama para el sistema de salud colombiano no mejora, con un notable aumento en las quejas por demoras, negativas y dificultades en el acceso a citas y servicios médicos, especialmente para adultos y adultos mayores afiliados al régimen contributivo

Estas son las EPS con más reclamos en Colombia y cuáles son las razones más comunes de la inconformidad de los usuarios, según Supersalud

No pagar las multas de tránsito en Colombia puede generar problemas legales: esto dice la ley

Las personas que adeudan sanciones por infracciones de movilidad enfrentan limitaciones inmediatas para realizar trámites, riesgo de incautación de bienes y el bloqueo en procesos laborales con entidades públicas, según disposiciones actuales

No pagar las multas de tránsito en Colombia puede generar problemas legales: esto dice la ley
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Ryan Castro presentaron su álbum ‘Omerta’: también están involucrados los actores Marlon Moreno y Sofía Vergara

J Balvin y Ryan Castro presentaron su álbum ‘Omerta’: también están involucrados los actores Marlon Moreno y Sofía Vergara

Karol G entre los artistas más buscados en Google antes de su presentación en Coachella: superó a Sabrina Carpenter

Karol G anunció que su escenario ya llegó a Indio, California para su presentación en Coachella: son 30 camiones

De Alexa a Juancho: así quedó la temida placa de nominados en ‘La casa de los famosos Colombia’

Nicolás Arrieta se fue contra Marilyn Patiño tras su segunda eliminación de ‘La casa de los famosos’: “Mentirosa y chismosa”

Deportes

Estos son los tres árbitros colombianos que estarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026: uno de campo, un asistente y un VAR

Estos son los tres árbitros colombianos que estarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026: uno de campo, un asistente y un VAR

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Teófilo Gutiérrez habló fuerte tras el empate de Junior con Palmeiras por la Copa Libertadores: “Se encontraron el gol”

Martín Arzuaga pidió a Teófilo Gutiérrez para la selección Colombia tras su gol con Junior en la Libertadores: “Está corriendo más que James”