Colombia

Exprometido de Alexa Torrex respondió a las acusaciones de su exempleada, quien lo señaló de salir con modelos webcam: “Estás robando información privada”

Jhorman Toloza, expareja de la participante de La casa de los famosos, reaccionó a las acusaciones en donde se le señala de usar dinero de Alexa para salir con otras mujeres

Guardar
Acusan a Jhorman Toloza de usar el dinero de Alexa Torrex para contactar modelos webcam y él respondió señalando a su exempleada por robo - crédito @jhormantol/ Instagram
Acusan a Jhorman Toloza de usar el dinero de Alexa Torrex para contactar modelos webcam y él respondió señalando a su exempleada por robo - crédito @jhormantol/ Instagram

Jhorman Toloza, conocido por su relación con Alexa Torrex, participante de La casa de los famosos Colombia, volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras una polémica protagonizada por su exempleada.

El caso surgió a raíz de una entrevista concedida por la mujer al medio digital Le Tengo El Chisme, en la que compartió su versión de lo que habría ocurrido durante el tiempo que trabajó en el hogar de la pareja.

En la entrevista, la exempleada aseguró que durante su empleo presenció “malos comportamientos” por parte de Jhorman hacia Alexa, haciendo referencia tanto a la forma en que él se dirigía a ella como a gestos y actitudes que consideró inapropiados. También afirmó que “Jhorman no trabaja” y mencionó supuestas conversaciones entre él y otras mujeres sobre hechos pasados, aunque ninguno de estos señalamientos fue acompañado de pruebas verificables.

La exempleada sostuvo que existieron situaciones de tensión en el entorno familiar, lo que llevó a que el tema escalara rápidamente en plataformas digitales.

Ante la difusión de sus declaraciones, Jhorman Toloza respondió de manera directa en la publicación, dejando varios comentarios que reflejan su molestia por la situación. “Jajaja ahora hace entrevistas, tenía una empleada multifacética, por cierto estas robando información privada, de mi domicilio, información que viene de un computador dentro de mi domicilio, información que viene de uno de tus compañeros de trabajo, mi editor, ya que ese wsp es de él.”

En otro mensaje, Toloza señaló: “¿Ya les contó que me tiene secuestrada a Recochita? Ya van 2 demandas. ¿También les contó que me robó un TV? Van tres demandas”. Con estos comentarios, el prometido de Alexa Torrex acusó a la exempleada de apropiarse de información confidencial y de otros incidentes que, según él, ya han sido denunciados legalmente.

Este intercambio de versiones provocó un debate en redes sociales donde seguidores de ambos han tomado partido o han cuestionado la veracidad de las acusaciones. Por su parte, Alexa Torrex no ha emitido declaraciones públicas sobre el asunto ni sobre la respuesta de Toloza.

La polémica se desarrolla mientras Alexa Torrex sigue participando en La casa de los famosos Colombia, reality donde recientemente terminó su compromiso con Toloza en una transmisión en vivo. A pesar de la ruptura, Jhorman ha reiterado su disposición para mantener el diálogo sobre el futuro de la relación y ha manifestado su apoyo a la participante.

Una de las denuncias principales surgidas en torno a Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torrex, apunta a un supuesto uso indebido del dinero de la creadora de contenido mientras ella permanece dentro de La casa de los famosos Colombia. La acusación fue realizada por una exempleada de la pareja, quien aseguró que Toloza “se estaría gastando el dinero de Alexa en modelos webcam” y habría tenido contactos con varias mujeres durante la ausencia de Torrex.

Según el testimonio de la exempleada, que trabajó con la pareja durante dos años, Jhorman habría contactado a “modelos webcam, pactando encuentros personales y solicitando fotografías íntimas”. En palabras de la denunciante: “Se la pasa escribiéndoles a mujeres de la vida alegre, modelos webcam, poniéndoles citas en Mazurén, diciéndoles si pueden verse en persona, pidiendo packs y fotos”. Estas declaraciones fueron entregadas al medio El Despertador y acompañadas de capturas de pantalla y otras pruebas que, según la denunciante, confirman la situación.

La exempleada señaló que, al principio, tenían una imagen positiva de Toloza, pero que todo cambió desde que Alexa ingresó al reality: “Nosotros de Jhorman teníamos una imagen impecable, pero se destrozó todo hasta que Alexa entró a la casa de los famosos”. Explicó que su intención al hacer públicas estas acusaciones no tiene relación con la búsqueda de fama o atención mediática: “No lo estoy haciendo por interés, porque a mí las redes no me gustan, no lo estoy haciendo por fama, no me interesa esto. Creo que es la primera vez que ven que yo salgo y sí, llevo dos años trabajando con ellos”.

Además, la denunciante expresó su inconformidad con la narrativa que, desde redes sociales y a través de declaraciones del propio Toloza, ha intentado responsabilizar a Alexa por una supuesta infidelidad en el contexto del programa.

Temas Relacionados

Jhorman TolozaAlexa TorrexLa casa de los famosos ColombiaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Alexa Torrex, entre lágrimas, habló en ‘La casa de los famosos’ sobre la muerte de su hijo: estaría cumpliendo seis años

En medio de una dinámica personal dentro del ‘reality’, Torrex relató cómo la pérdida de un hijo a temprana edad marcó su vida y aseguró que el bebé estaría cumpliendo 6 años

Alexa Torrex, entre lágrimas, habló en ‘La casa de los famosos’ sobre la muerte de su hijo: estaría cumpliendo seis años

Humorista de Sábados Felices reveló que entró en depresión tras el asesinato de su hermano: “Eso es muy duro”

El comediante colombiano conmovió a sus seguidores al contar cómo el dolor por esta situación familiar lo llevó a alejarse de la vida pública y enfrentar una dura batalla emocional

Humorista de Sábados Felices reveló que entró en depresión tras el asesinato de su hermano: “Eso es muy duro”

Resultado Chontico Día hoy 8 de abril

Conoce los números sorteados en una las loterías más populares del sur del país

Resultado Chontico Día hoy 8 de abril

Canciller de Ecuador se refirió a la nota de protesta enviada al Gobierno Petro por sus declaraciones sobre Jorge Glas: “Hay que respetar”

Gabriela Sommerfeld afirmó que el presidente colombiano no debe violar la soberanía del país vecino haciendo comentarios sobre decisiones internas

Canciller de Ecuador se refirió a la nota de protesta enviada al Gobierno Petro por sus declaraciones sobre Jorge Glas: “Hay que respetar”

Partido Conservador rechazó propuesta de Petro de una nueva reforma tributaria: “Serán las familias las que paguen con más impuestos”

La colectividad sostuvo que la propuesta no constituye una política responsable para financiar el desarrollo del país

Partido Conservador rechazó propuesta de Petro de una nueva reforma tributaria: “Serán las familias las que paguen con más impuestos”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro estaría embarazada: el padre del bebé sería un reconocido empresario

Lina Tejeiro estaría embarazada: el padre del bebé sería un reconocido empresario

Juan Diego Alvira envió desgarrador mensaje tras la muerte de su padre: “Gracias por no dejarme solo”

Blessd sorprendió en redes al mostrar el nuevo “juguete” que compró: “Mi hijo ya tiene avión propio y no ha nacido”

Creadora de contenido denunció que se disparó la reventa para los conciertos de BTS en Colombia: hay boletas de 19 millones de pesos

Amparo Grisales anunció que vuelve a la actuación y reveló detalles de su nuevo proyecto: “Sigo aprendiendo”

Deportes

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido de la Copa Libertadores en Cartagena

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido de la Copa Libertadores en Cartagena

Egan Bernal tiene problemas por las fallas en la expedición de pasaportes: “Se me llenaron todas las páginas con lo sellitos”

Esta es la millonada que cuesta ahora en reventa una boleta para ver Portugal vs. Colombia en el Mundial 2026

Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el debut del “Poderoso de la Montaña”

Santa Fe vs. Peñarol: hora y dónde ver el debut del “León” en la Copa Libertadores