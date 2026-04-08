Exprometido de Alexa Torrex respondió a las acusaciones de su exempleada, quien lo señaló de salir con modelos webcam: “Estás robando información privada”

Acusan a Jhorman Toloza de usar el dinero de Alexa Torrex para contactar modelos webcam y él respondió señalando a su exempleada por robo - crédito @jhormantol/ Instagram

Jhorman Toloza, conocido por su relación con Alexa Torrex, participante de La casa de los famosos Colombia, volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras una polémica protagonizada por su exempleada.

El caso surgió a raíz de una entrevista concedida por la mujer al medio digital Le Tengo El Chisme, en la que compartió su versión de lo que habría ocurrido durante el tiempo que trabajó en el hogar de la pareja.

En la entrevista, la exempleada aseguró que durante su empleo presenció “malos comportamientos” por parte de Jhorman hacia Alexa, haciendo referencia tanto a la forma en que él se dirigía a ella como a gestos y actitudes que consideró inapropiados. También afirmó que “Jhorman no trabaja” y mencionó supuestas conversaciones entre él y otras mujeres sobre hechos pasados, aunque ninguno de estos señalamientos fue acompañado de pruebas verificables.

La exempleada sostuvo que existieron situaciones de tensión en el entorno familiar, lo que llevó a que el tema escalara rápidamente en plataformas digitales.

Ante la difusión de sus declaraciones, Jhorman Toloza respondió de manera directa en la publicación, dejando varios comentarios que reflejan su molestia por la situación. “Jajaja ahora hace entrevistas, tenía una empleada multifacética, por cierto estas robando información privada, de mi domicilio, información que viene de un computador dentro de mi domicilio, información que viene de uno de tus compañeros de trabajo, mi editor, ya que ese wsp es de él.”

En otro mensaje, Toloza señaló: “¿Ya les contó que me tiene secuestrada a Recochita? Ya van 2 demandas. ¿También les contó que me robó un TV? Van tres demandas”. Con estos comentarios, el prometido de Alexa Torrex acusó a la exempleada de apropiarse de información confidencial y de otros incidentes que, según él, ya han sido denunciados legalmente.

Este intercambio de versiones provocó un debate en redes sociales donde seguidores de ambos han tomado partido o han cuestionado la veracidad de las acusaciones. Por su parte, Alexa Torrex no ha emitido declaraciones públicas sobre el asunto ni sobre la respuesta de Toloza.

La polémica se desarrolla mientras Alexa Torrex sigue participando en La casa de los famosos Colombia, reality donde recientemente terminó su compromiso con Toloza en una transmisión en vivo. A pesar de la ruptura, Jhorman ha reiterado su disposición para mantener el diálogo sobre el futuro de la relación y ha manifestado su apoyo a la participante.

Una de las denuncias principales surgidas en torno a Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torrex, apunta a un supuesto uso indebido del dinero de la creadora de contenido mientras ella permanece dentro de La casa de los famosos Colombia. La acusación fue realizada por una exempleada de la pareja, quien aseguró que Toloza “se estaría gastando el dinero de Alexa en modelos webcam” y habría tenido contactos con varias mujeres durante la ausencia de Torrex.

Según el testimonio de la exempleada, que trabajó con la pareja durante dos años, Jhorman habría contactado a “modelos webcam, pactando encuentros personales y solicitando fotografías íntimas”. En palabras de la denunciante: “Se la pasa escribiéndoles a mujeres de la vida alegre, modelos webcam, poniéndoles citas en Mazurén, diciéndoles si pueden verse en persona, pidiendo packs y fotos”. Estas declaraciones fueron entregadas al medio El Despertador y acompañadas de capturas de pantalla y otras pruebas que, según la denunciante, confirman la situación.

La exempleada señaló que, al principio, tenían una imagen positiva de Toloza, pero que todo cambió desde que Alexa ingresó al reality: “Nosotros de Jhorman teníamos una imagen impecable, pero se destrozó todo hasta que Alexa entró a la casa de los famosos”. Explicó que su intención al hacer públicas estas acusaciones no tiene relación con la búsqueda de fama o atención mediática: “No lo estoy haciendo por interés, porque a mí las redes no me gustan, no lo estoy haciendo por fama, no me interesa esto. Creo que es la primera vez que ven que yo salgo y sí, llevo dos años trabajando con ellos”.

Además, la denunciante expresó su inconformidad con la narrativa que, desde redes sociales y a través de declaraciones del propio Toloza, ha intentado responsabilizar a Alexa por una supuesta infidelidad en el contexto del programa.