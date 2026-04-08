Colombia

Ecuador envió carta de protesta a Colombia por declaraciones de Gustavo Petro sobre Jorge Glas como “preso político”

En la nota diplomática, el gobierno ecuatoriano defendió la independencia de su sistema judicial y exigió a Colombia abstenerse de intervenir en sus procesos internos, además de solicitar mayor control en la frontera común

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Petro se refirió a Jorge Glas como “preso político”, generando la reacción oficial de Ecuador que defiende la independencia de su justicia. - crédito Reuters
Petro se refirió a Jorge Glas como “preso político”, generando la reacción oficial de Ecuador que defiende la independencia de su justicia. - crédito Reuters

La Cancillería de Ecuador envió una nota de protesta formal a Colombia luego de que el presidente Gustavo Petro calificara a Jorge Glas como “preso político” en ese país. Las declaraciones del mandatario se realizaron a través de su cuenta de X, donde además solicitó que Glas fuera liberado o entregado a Colombia, argumentando que no debería haber presos políticos en América.

El pronunciamiento del presidente se produce tras informes de Rtvc que señalan que Jorge Glas lleva “dos años secuestrado” y plantean preocupaciones sobre posibles violaciones a sus derechos y su estado de salud.

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La declaración generó la respuesta oficial de Ecuador, que considera que las afirmaciones de Petro afectan la soberanía del país y la legitimidad de su sistema judicial.

Gustavo Petro y Jorge Glas - crédito Catalina Olaya/Colprensa/EFE
Gustavo Petro solicitó la liberación de Jorge Glas y reafirmó su posición de que no debe haber presos políticos en América. - crédito Catalina Olaya/Colprensa/EFE

Contenido de la carta de protesta ecuatoriana

La nota oficial emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, expresa “su más enérgica protesta” ante las declaraciones de Gustavo Petro. El documento destaca que Jorge Glas no es un perseguido político, sino un ciudadano sentenciado por la justicia ecuatoriana por delitos de asociación ilícita y peculado.

Según el texto oficial, las decisiones judiciales que llevaron a la condena de Glas fueron adoptadas por autoridades competentes conforme a la Constitución, el Estado de Derecho y las garantías del debido proceso. Además, Ecuador asegura que cuenta con un sistema judicial independiente y mecanismos internos vigentes para la protección de los derechos de todas las personas privadas de libertad.

Cualquier intento de deslegitimar estas sentencias desde el exterior constituye una violación flagrante del principio de no intervención”, señala la carta, haciendo referencia a normas del derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.

Solicitudes y exigencias de Ecuador

En la misiva enviada a Bogotá, Ecuador exige el cese inmediato de declaraciones que vulneren su soberanía y solicita un compromiso de Colombia para fortalecer la vigilancia fronteriza, especialmente en el combate al tráfico de drogas y a grupos criminales que operan en la zona.

El Ministerio ecuatoriano también condenó la “persistente falta de control y abandono de la frontera por parte del Estado colombiano”, indicando que esta situación ha permitido el libre tránsito de grupos criminales, afectando la seguridad ciudadana y la paz interna de Ecuador.

“Las falsas declaraciones formuladas por el Presidente Gustavo Petro solo contribuyen a deteriorar el estado de las relaciones diplomáticas, distrayendо atención de los desafíos comunes que enfrentan ambas naciones”, añade la nota.

La Cancillería de Ecuador envió una carta de protesta a Colombia, rechazando las declaraciones de Petro y exigiendo respeto a su soberanía. - crédito Cancillería de Ecuador
La Cancillería de Ecuador envió una carta de protesta a Colombia, rechazando las declaraciones de Petro y exigiendo respeto a su soberanía. - crédito Cancillería de Ecuador

Declaraciones de Gustavo Petro sobre Jorge Glas

El presidente Gustavo Petro, afirmó que Jorge Glas es “un preso político” en Ecuador. Durante su visita a las Islas Galápagos, el mandatario señaló que pidió al presidente ecuatoriano la liberación de Glas o su entrega a Colombia, y mencionó que conoció a la familia del exvicepresidente.

“Conocí a la familia hermosa del presidente Novoa del Ecuador, me invitó a Islas Galápagos, maravillosas islas dónde se entiende la vida y la evolución, estuve con mi hija Antonella Petro y creo que aprendió mucho. Allí en islas Galápagos le pedí al presidente liberar al ciudadano colombiano Jorge Glas o que nos lo entregarán“, expresó el jefe de Estado.

Petro afirmó también que ha solicitado que no existan presos políticos en América, argumentando que la situación de Glas constituye un ejemplo de estas condiciones.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
En su cuenta de X, Petro afirmó que Jorge Glas es "un preso político" y pidió que no existan reclusiones de este tipo en ningún país del continente. - crédito @petrogustavo/X

Contexto legal y soberanía

La carta de protesta ecuatoriana reafirma que el país cuenta con un sistema judicial independiente y mecanismos internos para proteger los derechos de los privados de libertad. Por ello, insiste en que cualquier interferencia externa en estos procesos constituye una vulneración a la soberanía nacional.

Ecuador solicita un compromiso efectivo de Colombia para fortalecer la seguridad fronteriza, destacando la cooperación bilateral como clave para el control y la vigilancia, y enfatiza que las declaraciones sobre la situación judicial de Glas no contribuyen a la atención de los desafíos comunes que enfrentan ambos países.

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