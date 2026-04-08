Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, denunció que trataron de hackear su cuenta en X: “La atacaron desde temprano”

- crédito @dayvasquezcdd - Instagram/X

Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro Burgos, exdiputado del Atlántico e hijo del presidente Gustavo Petro, denunció un posible hackeo a su cuenta de la red social X tras detectar que el acceso estaba bloqueado desde las primeras horas del miércoles 8 de abril de 2026.

La mujer, en declaraciones a la periodista Darcy Quinn de La FM, afirmó que el sistema continúa rechazando su contraseña y que la cuenta había registrado cierres de sesión reiterados antes de perder el control total sobre la misma.

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Además, Vásquez consideró que estos inconvenientes no corresponden a un error técnico habitual, sino a un ataque directo. “La contraseña me sale que es incorrecta (...) Ya se me había cerrado varias veces desde temprano”, declaró la dama a la comunicadora colombiana.

Su denuncia se conoce después de que la misma haya advertido que prontamente revelará nuevos datos referentes al proceso judicial por lavado de activos y enriquecimiento ilícito que enfrenta junto a Nicolás Petro Burgos.