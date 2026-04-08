Colombia

Ciudad Bolívar sigue esperando Transmicable, un proyecto con años de retraso y una inversión final de más de $500.000 millones

Aunque el distrito prometió entregar el Transmicable en 2027, el contrato está suspendido y los habitantes siguen esperando una obra que reduciría hasta en 30 minutos sus trayectos diarios

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Transmicable - Bogotá
El proyecto en el que se invertirán más de 500.000 millones de pesos no ha comenzado a construirse a pesar de que fue adjudicado en 2023 - crédito Alcaldía de Bogotá

Debido a los problemas por falta de transporte público que aún tiene Bogotá en varios sectores, los proyectos con los que el distrito promete terminar con el calvario de los ciudadanos llaman la atención de la ciudadanía y de los veedores políticos.

Al respecto, el 8 de abril se conoció la denuncia que realizó la concejala Diana Diago sobre el proyecto de construcción del Transmicable Potosí, que fue presentado como uno de los más importantes para mejorar la movilidad en el sur de la ciudad.

Diago recordó que la adjudicación del contrato se registró en diciembre de 2023 en la administración de Claudia López, que celebró la noticia al indicar que con ello le cumplía a los bogotanos.

En una publicación que realizó López en ese momento, anticipó que el contratista tendría 12 meses para concretar la etapa de estudios y 24 para la construcción final del transporte público, que tendría cuatro estaciones.

Claudia López en X
Así celebró la exalcaldesa la adjudicación del contrato para la construcción del Transmicable Potosí - crédito @ClaudiaLopez/X

Con la adjudicación se afirmó que el transmicable sería utilizado por la ciudadanía en 2027; sin embargo, Diago denunció que el proyecto, que requiere una inversión de $529.000 millones, está suspendido y la fase de construcción no ha avanzado, mientras la de ejecución financiera es del 1.9%.

De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), aunque los estudios están terminados, no hay ninguna obra en ejecución en la actualidad, a pesar de que el distrito ya desembolsó más de 9.000 millones de pesos al contratista.

La concejala recordó que el proyecto ya tiene dos prórrogas y tres suspensiones, y se estima que debería ser entregado en agosto de 2028, aunque la fecha podría moverse de nuevo debido a un retraso de nueve meses en el cronograma presentado.

Diago recordó que el Transmicable Potosí es una solución de movilidad para más de 600.000 habitantes de Ciudad Bolívar y sectores de Soacha; debe tener una extensión de 3.3 kilómetros, cuatro estaciones y la capacidad de movilizar 4.000 pasajeros por hora.

Obras - Bogotá
Diana Diago denunció que la obra del Transmicable Potosí sigue sin comenzar - crédito IDU

Hasta el momento, los ciudadanos siguen confiando en la promesa de que, cuando funcione, este transporte público les ahorrará 30 minutos en sus recorridos diarios y hasta en un 75% el tiempo que tardan en transportarse en la semana.

Durante su intervención, Diago se mostró indignada al asegurar que los ciudadanos afectados con las demoras en la obra pierden hasta siete días durante un año por los trayectos que realizan actualmente para llegar a sus trabajos o centros educativos.

“Esto es una burla con los habitantes de Ciudad Bolívar. La exalcaldesa Claudia López prometió una obra que transformará la movilidad del sector, pero hoy lo único que hay es un contrato suspendido, no hay obra y los retrasos son evidentes”.

Transmicable Potosí - Bogotá
Así se verá el transmicable cuando sea entregado, por ahora, en 2028 - crédito Alcaldía de Bogotá

Desde el Concejo de Bogotá, Diana Diago cuestionó el manejo del proyecto del Transmicable Potosí, señalando que tanto la administración anterior como la actual han incumplido con la ciudadanía.

La concejala destacó que, aunque se prometió entregar la obra en 2027, aún no inician los trabajos de construcción, lo que considera una muestra de improvisación por parte del distrito, cuyos errores terminan afectando a los bogotanos.

Diago realizó un llamado urgente al alcalde Carlos Fernando Galán y al IDU para que aceleren los trámites necesarios y así puedan comenzar las obras sin más demoras, asegurando la adecuada ejecución del proyecto. La cabildante reafirmó que Ciudad Bolívar no puede esperar más, pues el cable aéreo representa una solución real y necesaria frente a los problemas de movilidad que enfrentan diariamente cientos de miles de familias en la zona sur de Bogotá, y pidió que el alcalde Galán no se escude al indicar que se trata de un proyecto de la administración anterior.

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