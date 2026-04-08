Canciller de Ecuador se refirió a la nota de protesta enviada al Gobierno Petro por sus declaraciones sobre Jorge Glas: “Hay que respetar”

Canciller de Ecuador salió en defensa de la nota de protesta enviada al Gobierno Petro por sus declaraciones sobre Jorge Glas - crédito José Jácome/EFE

El presidente de la República, Gustavo Petro, sostuvo en su cuenta de X que el exvicepresidente Jorge Glass no era un criminal, sino un preso político, lo que causó una respuesta inmediata de su homólogo ecuatoriano. Daniel Noboa.

Noboa, que rechazó el calificativo de “preso político” para Glas, aseguró que se trata de un intento de “tapar lo evidente”. Según su criterio, el discurso extranjero busca encubrir que “en la cárcel hay un corrupto que debe responder al Ecuador” y “este país ha esperado años para ver a los corruptos responder ante la justicia”.

Así las cosas, autorizó que la Cancillería de Ecuador enviara una nota de protesta a Colombia. Después de la diligencia, la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, salió en defensa de la investigación que adelanta el sistema de justicia de ese país contra Glas.

Gabriela Sommerfeld afirmó que el presidente colombiano no debe violar la soberanía del país vecino haciendo comentarios sobre decisiones internas -crédito Cancilleria de Ecuador

“El tema del señor Jorge Glas es un tema que lo ha llevado el sistema de justicia ecuatoriano, está en la Corte de Justicia, no es un tema político, y si la corte no otro tipo de medidas y sigue en prisión, pues eso hay que respetar”, afirmó en entrevista radio Centro Digital.

La alta funcionaria también aseveró que el presidente colombiano, Gustavo Petro, no tiene la potestad para cuestionar las decisiones judiciales ecuatorianas y mucho menos solicitar ayuda a nivel internacional. A su vez, Sommerfeld dijo que debe seguir el ejemplo del vecino país de no intervenir sobre las decisiones y problemáticas por respeto a la soberanía.

“Colombia no se puede pronunciar y peor aún solicitar ayuda a organismos internacionales sobre este tema, porque el Ecuador ha respetado los procesos y, sobre todo, es un país soberano. Nosotros no opinamos sobre quién está o no preso dentro de territorio colombiano y no se puede tampoco referir en los términos que se ha referido el presidente Petro sobre el Ecuador”.

La nota de protesta de Ecuador a Colombia

Ecuador envió nota de protesta a Colombia por sus declaraciones de Petro sobre Jorge Glas- crédito @gustavopetrourrego/IG | @danielnoboaok/IG

La Cancillería de Ecuador transmitió este martes 7 de abril de 2026 una nota de protesta al Gobierno de Colombia, en respuesta a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que calificó como “preso político” al exvicepresidente Jorge Glas. El documento, dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, objeta la reiterada postura de Petro, a quien acusa de intentar intervenir en asuntos internos ecuatorianos.

La nota diplomática advierte que “cualquier intento de deslegitimar estas sentencias desde el exterior constituye una violación flagrante del principio de no intervención”, invocando que este principio está protegido por el derecho internacional, según la comunicación oficial citada por la Cancillería de Ecuador.

El texto sostiene que Jorge Glas “no es un perseguido político, sino un sentenciado por la justicia ecuatoriana tras procesos legítimos por delitos de asociación ilícita”, y añade que también enfrenta procesos por peculado. Las autoridades ecuatorianas remarcan que las actuaciones judiciales se llevaron a cabo “conforme a la Constitución, el Estado de Derecho y las garantías del debido proceso”.

Petro afirmó que Jorge Glas es un preso político, mas no un criminal convicto - crédito Europa Press

Respecto a la seguridad nacional, el documento responsabiliza a la administración colombiana por la “persistente falta de control y el abandono de la frontera”, alertando que esto facilita el libre tránsito de grupos criminales y el tráfico de drogas, con consecuencias negativas para “la seguridad ciudadana y la paz interna del país”.

En otro pasaje, la Cancillería ecuatoriana exige “el cese inmediato de declaraciones que vulneran su soberanía”, e insta al Gobierno de Colombia a comprometerse verdaderamente con el fortalecimiento de la vigilancia fronteriza y con la lucha eficaz contra el narcotráfico, en vez de interferir en las decisiones judiciales de Ecuador. Además, la comunicación sostiene que “las falsas declaraciones formuladas por el Presidente Gustavo Petro solo contribuyen a deteriorar el estado de las relaciones diplomáticas”.