Bogotano denunció que le inmovilizaron su carro con cepo por falla en la plataforma: “Me pedían un código y nunca llegó”

El bogotano afirmó que intentó pagar el servicio en, al menos, seis oportunidades, pero los códigos de verificación le llegaron dos horas después - crédito german_mauricio_osorio/Instagram

El empresario capitalino Germán Mauricio Osorio denunció públicamente que su vehículo fue inmovilizado con un cepo en el norte de Bogotá debido a una falla en la plataforma digital de las Zonas de Parqueo Pago (ZPP).

Sin obtener ningún tipo de asistencia, el ciudadano obtuvo una “sanción injusta”, porque, según él, la falla fue provocada por problemas tecnológicos ajenos a su responsabilidad.

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Como lo difundió él mismo en su cuenta de Instagram con un video, el hecho se registró tras varios intentos fallidos de pago en la aplicación oficial, mientras los operadores del sistema no se encontraban disponibles para asistirlo.

El empresario aseguró que la sanción le pareció "injusta" ante todas las intenciones de pago que él tramitó - crédito captura de pantalla german_mauricio_osorio /Instagram

El lunes 6 de abril de 2026, Osorio estacionó su camioneta frente a la Notaría 24, sobre la calle 79 con carrera 14, en el norte de la ciudad, en una ZPP, regulada por la Alcaldía de Bogotá y administrada por la Terminal de Transporte.

El empresario relató que, en medio de sus diligencias, antes del tiempo límite, intentó cumplir con el pago usando el código QR dispuesto por la administración, pero la plataforma le solicitó un código de validación que nunca llegó a su correo.

“Me pareció la cosa más injusta que puede existir. Cuando uno la caga, pues uno sabe que las multas cuestan. Como el código no llegó, me empecé a desesperar porque ya tenía que ir a firmar y me fui de cuadra a cuadra buscando los famosos operadores que se supone están para ayudar al usuario. Pregunté a los que venden dulces, a los de los almacenes y me dicen que en todo el día no han venido. Perfecto”, relató.

Mauricio Osorio mostró los chats y los intentos de pago que realizó en la plataforma de las ZPP - crédito captura de pantalla german_mauricio_osorio /Instagram

Ante la imposibilidad de concretar el pago y la ausencia de los operadores, el afectado debió dejar el vehículo estacionado mientras realizaba una gestión en la notaría. A su regreso, encontró el automóvil inmovilizado y, a pesar de mostrar los correos y los intentos de pago, los encargados hicieron caso omiso.

“Hice seis solicitudes para pagar y me mandaban a mi correo que me iban a mandar un código para poderme enviar al link y yo pagar. No fue posible. Cuando salí, oh sorpresa, ya tenía el cepo. Entonces le digo al operador, porque ahí sí ya llegaron no uno, sino veinte. Los veinte que no estuvieron en el momento que yo los necesité, llegaron cuando tenían el cepo. Yo les digo: ‘Miren, tengo toda la intención de pago’”.

La respuesta de los supervisores fue que debía enviar una Petición, Queja o Reclamo (PQR) y que no podían quitar el cepo, debido a que la situación respondía a una falla tecnológica. Sin embargo, el empresario alegó que el problema no solo radicó en las plataformas, sino en la falta de apoyo de los funcionarios en el sitio.

Agregó: “Y les muestro que el correo con los famosos códigos de validación me llegaron a las dos horas después de haber solicitado el servicio. No hubo poder humano. Vino el supervisor, vino el coordinador, vinieron todos a decirme: ‘Sí, no le podemos quitar el cepo. Sí, es una falla de la tecnología’”.

Osorio cuestionó el nivel tecnológico del país para operar sistemas como la ZPP Bogotá y criticó que los usuarios terminen afectados por las fallas.

Los operadores de las ZPP llegaron al sitio cuando debían poner el cepo en el automóvil - crédito captura de pantallagerman_mauricio_osorio/Instagram

“Yo creo que este país no está lo suficientemente desarrollado en el ámbito tecnológico como para poner a la gente a lidiar con unas plataformas mal concebidas, que fallan todo el tiempo, pero que, para ellos, qué casualidad, generan dividendos: 140 mil pesos, más el tiempo en mora, más la discusión que tuve con el señor”, sostuvo.

El empresario también dirigió críticas al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por el manejo de la seguridad y la gestión de los operadores de parqueaderos en vía.

“Yo no sé si el alcalde de Bogotá, muy querido y por el cual yo voté, está al tanto de tanta inconsistencia y tanto mal manejo con el ciudadano. Eso sí: la inseguridad, la basura, los robos y los atracos están a la orden del día, y de paso atracan a mano armada a los usuarios que utilizan los parqueaderos donde nunca aparecen los encargados“.