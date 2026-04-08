Alexa Torrex, entre lágrimas, habló en ‘La casa de los famosos’ sobre la muerte de su hijo: estaría cumpliendo seis años

Confesión de Alexa Torrex sobre la pérdida de un hijo conmueve a participantes y audiencia - crédito cortesía Canal RCN

En La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex abordó un aspecto poco conocido de su vida personal durante una dinámica grupal en la que los participantes debían compartir detalles sobre sí mismos.

Aprovechando la actividad, la creadora de contenido decidió hablar abiertamente sobre una experiencia que vivió a los 20 años y que hasta ahora no había sido parte de las conversaciones públicas.

Durante su intervención, Alexa—quien reveló que su nombre completo es Nelyeli Katherine Torres Contreras—relató que en su juventud enfrentó la pérdida de un embarazo. “Tengo un hijito en el cielo, cuando tenía 20 años, estuve embarazada... De pronto algunos (televidentes) se están enterando en este momento”, reveló Alexa.

Detalló que el hecho ocurrió de manera inesperada, en una etapa donde apenas comenzaba a desarrollar su carrera profesional y enfrentaba retos propios de la edad adulta. “En ese momento no entendía muy bien todo lo que estaba pasando, estaba enfocada en otros procesos y no dimensioné el impacto”, explicó ante sus compañeros.

Con el paso del tiempo, Alexa reconoció que la forma en la que recuerda ese episodio ha cambiado. Actualmente, confesó que a veces se pregunta cómo sería su cotidianidad si ese hijo estuviera presente en su vida. “Ahora pienso en cómo sería si ese niño estuviera aquí, tendría cerca de seis años”, reflexionó. Añadió que para ella esa experiencia dejó una marca imborrable y que suele referirse a ese hijo como “un hijito en el cielo”.

El comentario de Alexa generó reacciones de apoyo y respeto entre los demás concursantes. Valentino intervino para señalar que ya conocía la historia porque Alexa había compartido detalles con él y con Juanse en conversaciones previas. Recordó incluso que el bebé llegó a tener un apodo cariñoso entre ellos.